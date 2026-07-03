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Utazás

Kiadták a riasztást Magyarországon: négy megyében is jégesővel tarolhat a vihar

Pénzcentrum
2026. július 3. 07:05

Pénteken az ország nagy részén sok napsütésre és 27–33 fokos melegre számíthatunk, ám egy átvonuló front hatására négy északkeleti vármegyében zivatarveszély miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

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A HungaroMet előrejelzése szerint egy északnyugatról délkelet felé tartó, szakadozott felhőzet vonul át az ország felett. Bár az időjárás alapvetően napos marad, a felhősávból elszórtan záporok is kialakulhatnak.

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Északkeleten zivatarokra is készülni kell, emiatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben. Ezekben a térségekben a villámlás jelenti a legfőbb veszélyforrást, de esetenként jégeső és hirtelen szélerősödés is kísérheti a viharokat.

Az északi, északnyugati szél a zivataroktól függetlenül is megerősödik országszerte, helyenként pedig viharos széllökések is előfordulhatnak.
Címlapkép: Getty Images
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