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Kettészakad Magyarország időjárása: komoly fordulatot jeleznek a meteorológusok csütörtökre
Egy hidegfrontnak köszönhetően véget ér a napok óta tartó rendkívüli hőség. Csütörtökön az ország nyugati felében már a napsütésé lesz a főszerep, míg keleten egyre több helyen kell felhőszakadással és viharos széllel kísért zivatarokra számítani.
A hét elején tetőző intenzív hőhullámot egy hidegfront törte meg, amely a nyugati országrészben heves zivatarok kíséretében hozta meg a várt enyhülést. A HungaroMet előrejelzése szerint csütörtökön a felhős időszakok mellett kezdetben csak rövidebb időre süt ki a nap, majd késő délelőttől északnyugat felől határozottan felszakadozik a felhőzet, így a nyugati tájakon egyre derűsebbé válik az idő.
Ezzel párhuzamosan a keleti országrészben délutánra jelentősen növekszik a csapadékhajlam. Míg a nap első felében csak elszórtan, később már egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy a viharok környezetében a szél hirtelen megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. A felfrissülés késő estére válik mindenhol igazán érezhetővé, ekkorra kellemes, 19 és 25 fok közötti értékekre hűl le a levegő.
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