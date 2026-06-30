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Utazás

Európa legjobbjai közé jutott ez a két budapesti kávézó: az egyik a top 20-ba is befért

Pénzcentrum
2026. június 30. 20:28

Két budapesti kávézó is helyet szerzett a The World's 100 Best Coffee Shops európai rangsorában. Az Espresso Embassy a 17., míg a Vivina's Café & Roastery a 79. helyen végzett. A lista a szakmai zsűri és a közönség szavazatai alapján állt össze, írja a We Love Budapest.

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Két budapesti kávézó is felkerült a The World's 100 Best Coffee Shops európai toplistájára, amelynek eredményét a június 25. és 27. között Brüsszelben megrendezett World of Coffee szakmai eseményen hirdették ki.

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A rangsort a közönség és a szakmai zsűri szavazatai alapján állították össze: a végső eredményben a szakmai értékelés 70, a közönségszavazatok pedig 30 százalékos súllyal szerepeltek. A megmérettetésre összesen 5300 európai kávézót jelöltek, a legjobb száz közé kerülés így önmagában is komoly elismerésnek számít.

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A budapesti indulók közül az Espresso Embassy kiemelkedően szerepelt, hiszen a kontinens 17. legjobb kávézója lett. A Vivina's Café & Roastery a 79. helyen végzett, míg a jelöltek között szereplő Goosebumps Coffee Lab ezúttal nem került be a legjobb százba.

Az Espresso Embassy a közösségi oldalán közös fotót osztott meg a Vivina's csapatával, amelyhez azt írta: a díj a jelenlegi munkatársaké, ugyanakkor minden korábbi kollégájuknak is hálásak a közös munkáért.

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Az európai rangsort az oslói Tim Wendelboe vezeti, a második helyen a bécsi GOTA Coffee Experts végzett, míg a harmadik helyet a barcelonai Nomad Frutas Selectas szerezte meg.
Címlapkép: Getty Images
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