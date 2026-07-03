Északkeleten zivatarokra is készülni kell.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 3.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. július 3., péntek.
Névnap
Kornél, Soma
Friss hírek
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Országos középtávú előrejelzés
2026.07.04: Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10, 17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután 26, 30 fok valószínű.
2026.07.05: A fátyol- és gomolyfelhők mellett napos időre van kilátás. Helyenként, de inkább az ország északi felén zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi, északnyugati szelet. A minimum többnyire 11 és 18 fok között valószínű, de az északi völgyekben pár fokkal hidegebb is lehet. A maximum 25 és 31 fok között várható.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, sőt tartós álmosságérzés is jelentkezhet. (2026.07.02)
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