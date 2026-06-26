Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban: nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, ezt lehet eddig tudni az ügyről

Holttestet találtak Balatonszepezd és Révfülöp között a Balatonban, a férfi fejbelőhette magát.

Holttestet találtak Balatonszepezd és Révfülöp között a Balatonban - írja a 24.hu, amelynek egy olvasója elmondása szerint a megtalált férfi fejbe lőtte magát.

Bartók Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az esettel kapcsolatban azt közölte, hogy a rendőrség általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja a haláleset körülményeit.