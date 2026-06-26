Vádat emeltek Majoros Péter, azaz Majka ellen ittas járművezetés miatt.
Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban: nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, ezt lehet eddig tudni az ügyről
Holttestet találtak Balatonszepezd és Révfülöp között a Balatonban, a férfi fejbelőhette magát.
Holttestet találtak Balatonszepezd és Révfülöp között a Balatonban - írja a 24.hu, amelynek egy olvasója elmondása szerint a megtalált férfi fejbe lőtte magát.
Bartók Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az esettel kapcsolatban azt közölte, hogy a rendőrség általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja a haláleset körülményeit.
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Lerohanja a hőkupola Magyarországot: minden rekord megdőlhet, napról napra borzasztóbb lesz a forróság
Hétfőn akár 42 fok is jöhet, a hőkupola miatt a magyar hőrekord is veszélybe kerülhet a következő napokban.
Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki a repterek: egy új szabály miatt teljesen összeomolhat a nyári forgalom
A nyári csúcsidőszakra fel kellene függeszteni a római repülőtereken az Európai Unió új digitális határellenőrzési rendszerét, különben összeomlik a forgalom.
Még egy budapesti kerület meglépte az Airbnb-korlátozást: csak ennyi ingatlant lehet erre a célra használni januártól
A tervezet most társadalmi egyeztetésre megy, a rendeletek a tervek szerint 2027. január elsején léphetnek hatályba.
A Ryanair újabb apró, de sokakat érintő változtatást jelentett be: a családok ülésfoglalási szabálya mostantól az iparági gyakorlathoz igazodik.
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Meglepő fordulat: hatalmas csapdába sétált bele az állam, százmilliárdok bánhatják a külföldi óriásüzletet
A kormány a csődbe ment dunakeszi járműjavító és a megfeneklett egyiptomi vasútikocsi-projekt megmentésén dolgozik, hogy elkerülje az akár 300 milliárd forintos állami veszteséget.
A BKV buszainak klímaberendezései 35 Celsius-fok felett gyakran leállnak, a kiöregedett járművek hűtőrendszere pedig már javíthatatlan.
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Most közölte a HungaroMet: hiába kibírhatatlan a mostani kánikula, a java még hátravan - közeleg a földi pokol az időjárásban
Az éjszakák sem hoznak számottevő enyhülést: a minimum-hőmérséklet többnyire 15 és 20 Celsius-fok között alakul.
Nem várt módszerrel fosztják ki a nyaralni vágyókat: egyetlen apró hiba, és oda a teljes félretett pénz
A külföldre utazók 56 százaléka tart valamilyen átveréstől, míg 47 százalékuk kifejezetten a bankkártyás csalások miatt aggódik.
Brutális hőhullám söpör végig az országon: meghosszabbították a vörös kódot, akár 41 fok is jöhet a napokban.
Miközben a balatoni büfékben sok helyen igazán hajmeresztő árakkal találkozni, azért még akadnak kivételek.
Brutális hőség közelít Magyarországra, jönnek a trópusi éjszakák: mutatjuk meddig emelkedik a hőmérséklet
Nemcsak a nappalok, hanem az éjszakák is egyre forróbbak lesznek, országos tisztifőorvos emiatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el.
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A Pénzcentrum friss utazáskutatása több mint kétezer válasz alapján azt mutatja, hogy a magyarok továbbra is erősen ragaszkodnak a pihenéshez
Rendkívüli bejelentést tettek a hazai közlekedésről: sorsfordító változás előtt állnak a magyar ingázók
Társadalmi egyeztetés keretében több jelentős közlekedési fejlesztés, valamint egy stratégiai program előkészítésében is részt vehetnek a fővárosiak a következő hetekben.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a megfelelő folyadékpótlás kulcsfontosságú. Nem érdemes megvárni a szomjúságérzet kialakulását, a vizet folyamatosan pótolni kell.
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