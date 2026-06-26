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Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban: nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, ezt lehet eddig tudni az ügyről

Pénzcentrum
2026. június 26. 10:09

Holttestet találtak Balatonszepezd és Révfülöp között a Balatonban, a férfi fejbelőhette magát.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Holttestet találtak Balatonszepezd és Révfülöp között a Balatonban - írja a 24.hu, amelynek egy olvasója elmondása szerint a megtalált férfi fejbe lőtte magát.

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Bartók Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az esettel kapcsolatban azt közölte, hogy a rendőrség általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja a haláleset körülményeit.
Címlapkép: Getty Images
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