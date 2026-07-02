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Rendkívüli változás jön a hazai ATM-eknél: ezek a magyarok mostantól háromszor annyi eurót vehetnek fel ugyanannyi pénzért
Az OTP Bank 2026. június 10-től 100 euróról 300 euróra emelte az egy tranzakcióval felvehető összeget eurós ATM-jein a nem OTP-s bankkártyát használó ügyfelek számára. Ez azt jelenti, hogy ugyanazzal a fix díjjal egyszerre több euróhoz lehet hozzájutni, így az euró készpénzfelvétel költsége érdemben csökken. Az OTP Bank saját ügyfelei továbbra is a bankkártyájukhoz beállított napi készpénzfelvételi limitjük erejéig vehetnek fel eurót az automatákból.
Az OTP eurós ATM-jein az idegen bankkártyákra alkalmazott 4,99 eurós fix használati díj nem változik, azonban a magasabb limit miatt az egy euróra jutó költség jelentősen mérséklődik:
- 100 euró felvétele esetén ~5%
- 300 euró felvétele esetén ~1,67%
Miért előnyös?
A magasabb limit révén kevesebb tranzakcióval, kedvezőbb feltételekkel lehet euróhoz jutni. Az OTP eurós ATM-jei így költséghatékonyabb és biztonságos alternatívát kínálhatnak több elterjedt megoldással szemben, mint a bankfióki eurófelvétel, a forintfelvétel utáni pénzváltás vagy a külföldi ATM-ek használata, ahol szintén jellemzően fix tranzakciós díj merül fel.
Kiket érint leginkább a változás?
A limitemelés a más bankok és fintech szolgáltatók ügyfelei számára jelent könnyebben elérhető és kedvezőbb eurófelvételi lehetőséget. Az OTP Bank saját ügyfelei továbbra is a bankkártyájukhoz beállított napi készpénzfelvételi limitjük erejéig vehetnek fel eurót az automatákból.
Országos eurós ATM-hálózat
Magyarországon az OTP Bank az egyetlen hitelintézet, amely országos eurós ATM-hálózatot üzemeltet, jelenleg 26 berendezéssel. A pontos helyszínek az OTP Bank ATM- és fiókkeresőjében érhetők el.
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