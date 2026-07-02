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Mozgó villamosok a Margit hídon, Budapest
Utazás

Jó lesz utazni a legforgalmasabb magyar villamosvonalon: két hétvégén is pótlóbuszokra kell szállni

MTI
2026. július 2. 18:33

Az 1-es villamos vonalán karbantartást végeznek a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál július 4-én és 5-én, valamint 11-én és 12-én, ezért pótlóbusz jár a villamosok helyett egy szakaszon - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

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A közlemény szerint az 1-es villamos a Bécsi út-Vörösvári út és a Puskás Ferenc Stadion, illetve a Népliget és Kelenföld vasútállomás között közlekedik a következő két hétvégén; a Puskás Ferenc Stadion és a Népliget között 1-es jelzéssel pótlóbusz jár.

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A 37A villamos rövidített útvonalon, a Blaha Lujza tér (Népszínház utca) és a Hidegkuti Nándor Stadion között közlekedik, a Hidegkuti Nándor Stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között 37-es jelzéssel pótlóbusz jár - tették hozzá.

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Június 30-ig kedvezményes, havi 49 eurós vasúti bérletet kínálnak, amellyel csúcsidőn kívül és hétvégén korlátlanul lehet utazni az ország kiterjedt vasúthálózatán.
Címlapkép: Getty Images
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