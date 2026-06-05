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Légi felvétel az Adriai-tengerről és Ciovo szigetéről Horvátországban
Utazás

Súlyos figyelmeztetés a Horvátországba induló magyaroknak: brutális bírságok és veszélyes állatok tehetik pokollá a nyaralást 2026-ban

Pénzcentrum
2026. június 5. 06:30

Medúzák és mérges halak a tengerben, akár 200 ezer forintos bírság a fürdőruhás városi sétáért, több százezer forintos büntetés az ittas vezetőknek, miközben az autópályákon is jelentős változások és forgalomkorlátozások várják a turistákat. Összegyűjtöttük, mire érdemes figyelniük a magyaroknak, akik idén Horvátországba indulnak nyaralni.

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A 2026-os horvátországi turistaszezon számos újdonságot hozott, amelyekre érdemes felkészülniük az Adria partjára indulóknak. Az idei nyár nemcsak a közlekedésben és az autópálya-használatban hoz változásokat, hanem a strandolókra leselkedő természeti veszélyek, valamint a turistákat érintő szigorúbb szabályok miatt is fokozott figyelmet igényel.

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A hatóságok több népszerű üdülővárosban jelentősen emelték a bírságokat, miközben egyes térségekben erdőtüzek és más rendkívüli események is nehezítik a nyaralást.

Medúzák, mérges halak és más veszélyek az Adrián

Az Adriai-tenger továbbra is Európa egyik legkedveltebb fürdőhelye, ám a vízben és a part mentén több olyan élőlény is előfordul, amelyek kellemetlen vagy akár veszélyes sérüléseket okozhatnak.

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Május végén Vrsar közelében ismét megjelent az úgynevezett iránytű medúza (Chrysaora hysoscella), amely jellegzetes sárgásbarna, V alakú mintázatáról ismerhető fel. Érintése rendkívül fájdalmas: égő érzést, bőrpírt és duzzanatot okozhat, érzékenyebb embereknél pedig allergiás reakció is kialakulhat. Szakemberek szerint csípés esetén kizárólag tengervízzel szabad leöblíteni az érintett területet, mert az édesvíz és a dörzsölés fokozhatja a méreganyagok felszabadulását.

A strandolók számára veszélyt jelenthet a homokban rejtőző mérges pókhal is. A hal tüskéire lépve erős fájdalom és duzzanat jelentkezhet, súlyosabb esetekben pedig láz, hányás vagy akár szívritmuszavar is felléphet.

A sziklás és kavicsos partszakaszokon továbbra is gyakoriak a tengeri sünök. Tüskéik könnyen a bőrbe törhetnek, ami fájdalmat és gyulladást okozhat. Az eltávolítást ecetes vagy citromos áztatással, illetve speciális kenőcsökkel lehet segíteni.

A szárazföldön sem árt az óvatosság. Dalmácia egyes területein előfordul a szarvas vipera, valamint a fekete özvegy pók is, amelynek mérge súlyos esetben életveszélyes lehet. Marás esetén azonnali orvosi ellátás szükséges.

Akár 500 eurós bírság a fürdőruhás sétáért

Horvátország több népszerű turistavárosa az elmúlt években egyre határozottabban lép fel a rendbontó vagy a helyieket zavaró viselkedéssel szemben. Dubrovnik és Split történelmi belvárosában például tilos fürdőruhában vagy félmeztelenül közlekedni. A szabály megszegése akár 500 eurós (mintegy 177 000 forintos) helyszíni bírságot is maga után vonhat.

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Az alkoholfogyasztással kapcsolatos korlátozások is szigorodtak. Splitben este 8 és reggel 6 óra között nem lehet alkoholt vásárolni az üzletekben, hasonló korlátozások érvényesek több más tengerparti városban is. A közterületi részegség és a szemetelés szintén akár 500 eurós pénzbüntetéssel járhat.

A kábítószer-birtoklás ügyében továbbra is zéró tolerancia érvényesül. Már kis mennyiségű cannabis birtoklása esetén is kötelező bírósági eljárás indulhat, a bírság pedig legalább 700 euró (nagyjából 248 000 forint).

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Ittas vezetés: több ezer eurós büntetés is lehet

A közlekedési szabályok terén sincs enyhülés. A 24 év feletti járművezetők esetében a megengedett véralkoholszint 0,5 ezrelék, míg a fiatalabb sofőröknél teljes zéró tolerancia van érvényben.

Az ittas vezetésért kiszabható bírságok összege az alkoholos befolyásoltság mértékétől függően 390 eurótól (körülbelül 138 000) egészen 2650 euróig (megközelítőleg 941 000 forintig) terjedhet, súlyosabb esetekben pedig akár szabadságvesztés is kiszabható.

Nagy változás jön a horvát autópályán

A horvát autópályákon hamarosan jelentős változás következik. Az ország a fizetőkapus rendszer fokozatos kivezetésére készül, helyét pedig a rendszámfelismerésen és elektronikus útdíjfizetésen alapuló úgynevezett free-flow rendszer veszi át - idén ősztől várható ennek a bevezetése, szóval a nyaralóknak még a régi rendszerben kell utazniuk.

A teljes átállás ugyan még nem történt meg, de az elektronikus ENC-eszköz használata továbbra is ajánlott, mivel gyorsabb áthaladást és bizonyos esetekben kedvezményes díjakat biztosít.

A nyári szezon kezdetén több jelentős forgalomkorlátozás is nehezíti a közlekedést. Az A1-es autópályán június közepéig lezárások vannak Split közelében, míg az A3-as és A4-es autópályák több szakaszán útépítések és sávszűkítések lassítják a forgalmat. A tengerpart mentén futó DC8-as főúton pedig a megszokottnál nagyobb torlódásokra és egyes helyeken kőomlásveszélyre kell számítani.

Hosszabb várakozás a határokon

A nem uniós országok - Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró - felé vezető határátkelőkön új ellenőrzési rendszer működik. Az úgynevezett EES-rendszer biometrikus adatokat, például fényképet és ujjlenyomatot rögzít, ami különösen a nyári csúcsidőszakban jelentősen meghosszabbíthatja a várakozási időt.

Már aknamentes az ország, de az óvatosság továbbra is indokolt

Horvátországot 2026 februárjában hivatalosan aknamentesnek nyilvánították, lezárva ezzel a délszláv háborút követő évtizedes mentesítési munkálatokat.

A szakemberek ugyanakkor továbbra is azt javasolják, hogy különösen a boszniai határ közelében és a ritkán látogatott erdős területeken a turisták maradjanak a kijelölt utaknál.
Címlapkép: Getty Images
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