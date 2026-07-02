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Hajszálon múlt a tragédia a magyar síneken: ez mentette meg a biztos halálba tartókat

Pénzcentrum
2026. július 2. 17:33

Júniusban két olyan esetet is sikerült megelőzni a GYSEV hálózatán, amelyek tragédiába torkollhattak volna: a vasúttársaság mozdonyvezetői és jegyvizsgálói gyors helyzetfelismeréssel és személyes odafordulással mentettek meg embereket, akik öngyilkossági szándékkal tartózkodtak a vasúti pálya közelében.

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A GYSEV júniusban két olyan esetet is jelentett, amikor a vasúti pálya közelében tartózkodó, később öngyilkossági szándékot elismerő embereknek sikerült segítséget nyújtaniuk a vasúttársaság munkatársai. Mindkét helyzetben a mozdonyvezetők gyors helyzetfelismerése és a forgalomirányítással való azonnali kommunikáció akadályozta meg a tragédiát.

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Az egyik esetben egy InterCity mozdonyvezetője lassított, megszólította a pálya mellett álló férfit, és beszélgetést kezdeményezett vele. A párbeszéd végül elég volt ahhoz, hogy a férfi önként elhagyja a helyszínt.

A másik helyszínen egy személyvonat mozdonyvezetője és a szolgálatban lévő vezető jegyvizsgáló együtt próbáltak segíteni egy nőnek. Hosszú beszélgetés után sikerült rávenniük, hogy felszálljon a vonatra, és a hatóságok megérkezéséig mellette maradtak.

A vasúttársaság közölte: büszkék a helytálló munkatársakra, akik gyors reakcióval, leleményességgel és valódi segítőkészséggel léptek közbe. A négy mozdonyvezetőt és a jegyvizsgálót jutalomban részesítik.

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A GYSEV a történetek kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy egy beszélgetés életet menthet, és mindannyiunk felelőssége odafigyelni egymásra.

Ha bajban vagy, és úgy érzed, nem tudsz egyedül megküzdeni a helyzettel, érdemes segítséget kérni. A nap 24 órájában elérhető a lelki elsősegély telefonszolgálat a 116-123-as számon, ahol anonim módon, ingyenesen beszélhetsz valakivel.
Címlapkép: Getty Images
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