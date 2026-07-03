A leginkább érintett állam Németország volt, ahol a vizsgált időszakban 58 berepülést jegyeztek fel.
Veszélyes járvány terjed Európában: rengeteg fiatal került kórházba ettől a tésztától - Magyarországon is kapható a termék
Egy Magyarországot is érintő, Európa-szerte megbetegedéseket okozó, ukrán gyártású ízesített instant tészta állhat egy legalább 106 embert érintő szalmonellajárvány hátterében. A fertőzés túlnyomórészt gyermekeket és fiatal felnőtteket érint, a betegek csaknem fele kórházi ellátásra szorult - írja az Euronews.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) vizsgálatai szerint a tizennégy országban regisztrált szalmonellás esetek mind ugyanazon márka termékeihez köthetők.
A Salmonella Stanley és más baktériumtörzsek okozta fertőzéseket Magyarország mellett Ausztriából, Csehországból, Dániából, az Egyesült Királyságból, Észtországból, Franciaországból, Hollandiából, Lengyelországból, Lettországból, Litvániából, Németországból, Norvégiából és Svédországból jelentették, a kórokozó miatt pedig eddig legalább negyvenkilencen kerültek kórházba.
Bár a hatóságok hivatalosan nem nevezték meg az érintett márkát, a Reeva Foods egy múlt heti közleményében elismerte, hogy a balti államok piacára szánt, az ukrán Euro Food Service által gyártott tésztáinak egyik tételében felmerült a szalmonella jelenlétének gyanúja.
A vállalat azonnal belső vizsgálatot indított, a gyanús termékeket pedig kivonta a forgalomból. A megelőzés érdekében független laboratóriumi és hatósági vizsgálatokat rendeltek el, valamint szigorították a gyártási folyamatok ellenőrzését is.
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A szalmonellafertőzés jellemzően hasmenéssel, lázzal, hasi fájdalommal, émelygéssel és hányással jár. Bár a tünetek többnyire néhány nap alatt elmúlnak, és a betegek többsége egy héten belül felépül, a fertőzés a kisgyermekek, az idősek, valamint a legyengült immunrendszerű betegek esetében súlyos lefolyású is lehet.
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