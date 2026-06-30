Nem hiszed el, mire fizetnek ki százezreket a Balatonnál a magyar családok: ez az új módi

Míg korábban a nyári Balaton szinonimája a vízparti büfékben elköltött lángos és sör volt, a 2026-os szezonra a családi prioritások látványosan átrendeződtek. Egyre több szülő tekinti a gyerektábort nem nyűgös kiadásnak, hanem a jövőbe fektetett tőkének – még akkor is, ha a számla egyhetes bontásban akár a negyedmillió forintot is közelítheti.

A nyári szünet sok családnak évről évre fejtörést okoz: hogyan oldják meg a gyermek felügyeletét, miközben hasznos és fejlődést segítő környezetet is szeretnének biztosítani neki? A Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ) szerint a kérdés megválaszolásában nagy segítség lehet a térség kínálata, hiszen a Balaton ma már messze nem csak az önfeledt lubickolás helyszíne. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint rengeteg tábor indul az idei szezonban, ezek előnye az, hogy észrevétlenül kapcsolják össze a szórakozást a képességfejlesztéssel.

„Egy vízparti tábor olyan élményt ad, ami már gyerekkorban elülteti a balatoni kötődést, ami később, felnőttként is meghatározza az úticél választását” – magyarázza Fekete. Ez pedig a térségnek is fontos, hiszen így lojális, a régióba visszatérő vendégeket “nevelnek” a helyi programok segítségével.

Az 50 ezrestől a 250 ezres sávig

Éskovács Péter marketing és turisztikai tanácsadó szerint a 2026-os árazás jól mutatja, hogy a piac mennyire rétegzett. A kínálat skálája széles:

Napközis táborok: 50 000–140 000 forint (a belépő szint 50 ezernél kezdődik)

Bentlakásos táborok: 100 000–250 000 forint, teljes ellátással

Prémium képzések: A technológiai, nyelvi vagy sportakadémiák ára 250 000 forint felett is lehetnek

A nagy kérdés persze az, ki ad ki ennyit egy hétre? Éskovács szerint a válasz a tudatosságban rejlik. „Sok családban nem a strandi lángosra és apuci sörére költik a pénzt, hanem tudatosan gyűjtenek a nyári tanfolyamokra. Sőt, ma már nem ritka, hogy a gyerekek maguk kérik a szülőket arra, hogy írassák be őket egy nyelvi, esetleg egy fotós vagy éppen balettkurzusra” – mondja.

Befektetés vagy úri huncutság?

A szakértő szerint minden tábortól a gyerek egy picit több lesz. Így egy nyelvi vagy egy fotós tábor klasszikus „tőkebefektetésnek” számít. Éskovács úgy gondolja, hogy ilyenek a vitorlástáborok is, bár az áruk 80 000 forintról indul, olyan speciális tudást és eszköztárat adnak, ami Magyarországon kevés más helyen érhető el és az iskolában évközben is hasznos lehet.

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Érdemes kitekinteni a nemzetközi piacra is, hogy lássuk, hol állunk a térképen. Svájcban egy elit nyelvtanfolyam vagy egy bentlakásos élménytábor hetente 500 000 és 2,4 millió forint közötti összeget is felemészthet, a balett-kurzusok pedig – mint például a Holland Nemzeti Balett esetében – a szállásköltség nélkül, minimum 300 000 ezer forintba kerül, de ha a gyereket az egész család elkíséri az utazásra, akkor szállással, étkezéssel együtt akár milliós tétel is lehet egy nyári akadémia. Ehhez képest a magyarországi 100–200 ezer forintos „befektetések” egyfajta költséghatékony alternatívát kínálnak a minőségi képzésre.

A BTSZ szerint a választék bőséges: a térségben több száz tábor indul a következő hetekben. A szövetség gyűjtése a nyitottbalaton.hu oldalon érhető el – azoknak, akik a lángos helyett a fejlesztés mellett teszik le a voksukat.