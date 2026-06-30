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Nem hiszed el, mire fizetnek ki százezreket a Balatonnál a magyar családok: ez az új módi

Pénzcentrum
2026. június 30. 15:04

Míg korábban a nyári Balaton szinonimája a vízparti büfékben elköltött lángos és sör volt, a 2026-os szezonra a családi prioritások látványosan átrendeződtek. Egyre több szülő tekinti a gyerektábort nem nyűgös kiadásnak, hanem a jövőbe fektetett tőkének – még akkor is, ha a számla egyhetes bontásban akár a negyedmillió forintot is közelítheti.

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A nyári szünet sok családnak évről évre fejtörést okoz: hogyan oldják meg a gyermek felügyeletét, miközben hasznos és fejlődést segítő környezetet is szeretnének biztosítani neki? A Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ) szerint a kérdés megválaszolásában nagy segítség lehet a térség kínálata, hiszen a Balaton ma már messze nem csak az önfeledt lubickolás helyszíne. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint rengeteg tábor indul az idei szezonban, ezek előnye az, hogy észrevétlenül kapcsolják össze a szórakozást a képességfejlesztéssel.

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„Egy vízparti tábor olyan élményt ad, ami már gyerekkorban elülteti a balatoni kötődést, ami később, felnőttként is meghatározza az úticél választását” – magyarázza Fekete. Ez pedig a térségnek is fontos, hiszen így lojális, a régióba visszatérő vendégeket “nevelnek” a helyi programok segítségével.

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Az 50 ezrestől a 250 ezres sávig

Éskovács Péter marketing és turisztikai tanácsadó szerint a 2026-os árazás jól mutatja, hogy a piac mennyire rétegzett. A kínálat skálája széles:

  • Napközis táborok: 50 000–140 000 forint (a belépő szint 50 ezernél kezdődik)
  • Bentlakásos táborok: 100 000–250 000 forint, teljes ellátással
  • Prémium képzések: A technológiai, nyelvi vagy sportakadémiák ára 250 000 forint felett is lehetnek

A nagy kérdés persze az, ki ad ki ennyit egy hétre? Éskovács szerint a válasz a tudatosságban rejlik. „Sok családban nem a strandi lángosra és apuci sörére költik a pénzt, hanem tudatosan gyűjtenek a nyári tanfolyamokra. Sőt, ma már nem ritka, hogy a gyerekek maguk kérik a szülőket arra, hogy írassák be őket egy nyelvi, esetleg egy fotós vagy éppen balettkurzusra” – mondja.

Befektetés vagy úri huncutság?

A szakértő szerint minden tábortól a gyerek egy picit több lesz. Így egy nyelvi vagy egy fotós tábor klasszikus „tőkebefektetésnek” számít. Éskovács úgy gondolja, hogy ilyenek a vitorlástáborok is, bár az áruk 80 000 forintról indul, olyan speciális tudást és eszköztárat adnak, ami Magyarországon kevés más helyen érhető el és az iskolában évközben is hasznos lehet.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Érdemes kitekinteni a nemzetközi piacra is, hogy lássuk, hol állunk a térképen. Svájcban egy elit nyelvtanfolyam vagy egy bentlakásos élménytábor hetente 500 000 és 2,4 millió forint közötti összeget is felemészthet, a balett-kurzusok pedig – mint például a Holland Nemzeti Balett esetében – a szállásköltség nélkül, minimum 300 000 ezer forintba kerül, de ha a gyereket az egész család elkíséri az utazásra, akkor szállással, étkezéssel együtt akár milliós tétel is lehet egy nyári akadémia. Ehhez képest a magyarországi 100–200 ezer forintos „befektetések” egyfajta költséghatékony alternatívát kínálnak a minőségi képzésre.

A BTSZ szerint a választék bőséges: a térségben több száz tábor indul a következő hetekben. A szövetség gyűjtése a nyitottbalaton.hu oldalon érhető el – azoknak, akik a lángos helyett a fejlesztés mellett teszik le a voksukat.
Címlapkép: Getty Images
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