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A nukleáris fegyverekre fordított kiadások évről évre nőnek, a birtoklásuk pedig továbbra is néhány, stratégiailag kiemelt ország kezében összpontosul.
Világ

Vészjósló figyelmeztetést kapott Finnország Oroszországtól: ezt üzenték az oroszok

Pénzcentrum
2026. július 3. 09:44

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese a közösségi oldaán közölte, hogy Finnország felkerült az orosz nukleáris fegyverek lehetséges célpontjai közé, miután a finn parlament módosította a nukleáris robbanóeszközökre vonatkozó szabályozást.

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Dmitrij Medvegyev az X-en közölte, hogy Finnország felkerült az orosz nukleáris fegyverek lehetséges célpontjai közé, miután az ország módosította a nukleáris robbanóeszközökre vonatkozó jogszabályát.

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Az orosz politikus azt írta: a változtatás mindössze annyit jelent a finnek számára, hogy országuk immár szerepel az orosz nukleáris célpontok listáján. „Örvendj Finnország, sikerült elérned a biztonság csúcsát” – fogalmazott Medvegyev bejegyzésében.

A finn parlament június 17-én fogadta el azt a törvénymódosítást, amely megszüntette az 1980-as évek óta hatályban lévő, a nukleáris robbanóeszközök importjára, előállítására, birtoklására és működésbe hozására vonatkozó teljes tilalmat, írja a HVG.

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Az új szabályozás ugyanakkor csak szűk körben enged kivételeket: lehetővé teszi nukleáris robbanóeszközök behozatalát, szállítását és birtoklását, ha az Finnország védelméhez, a NATO kollektív védelméhez vagy más védelmi együttműködéshez kapcsolódik. A törvény továbbra is tiltja az ilyen fegyverek gyártását, fejlesztését és az ezekhez kapcsolódó kutatási tevékenységet.

 
Címlapkép: Getty Images
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