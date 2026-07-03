A leginkább érintett állam Németország volt, ahol a vizsgált időszakban 58 berepülést jegyeztek fel.
Vészjósló figyelmeztetést kapott Finnország Oroszországtól: ezt üzenték az oroszok
Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese a közösségi oldaán közölte, hogy Finnország felkerült az orosz nukleáris fegyverek lehetséges célpontjai közé, miután a finn parlament módosította a nukleáris robbanóeszközökre vonatkozó szabályozást.
Dmitrij Medvegyev az X-en közölte, hogy Finnország felkerült az orosz nukleáris fegyverek lehetséges célpontjai közé, miután az ország módosította a nukleáris robbanóeszközökre vonatkozó jogszabályát.
Az orosz politikus azt írta: a változtatás mindössze annyit jelent a finnek számára, hogy országuk immár szerepel az orosz nukleáris célpontok listáján. „Örvendj Finnország, sikerült elérned a biztonság csúcsát” – fogalmazott Medvegyev bejegyzésében.
Finland has lifted its ban on hosting nuclear weapons. What does that change for the Finns? Just one minor thing: their country is now on Russia's nuclear target list. Rejoice, Finland, you’ve reached peak security!— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 2, 2026
A finn parlament június 17-én fogadta el azt a törvénymódosítást, amely megszüntette az 1980-as évek óta hatályban lévő, a nukleáris robbanóeszközök importjára, előállítására, birtoklására és működésbe hozására vonatkozó teljes tilalmat, írja a HVG.
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Az új szabályozás ugyanakkor csak szűk körben enged kivételeket: lehetővé teszi nukleáris robbanóeszközök behozatalát, szállítását és birtoklását, ha az Finnország védelméhez, a NATO kollektív védelméhez vagy más védelmi együttműködéshez kapcsolódik. A törvény továbbra is tiltja az ilyen fegyverek gyártását, fejlesztését és az ezekhez kapcsolódó kutatási tevékenységet.
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