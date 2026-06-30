Kritikus helyzet alakult ki több település ivóvízellátásában, ezért Magyar Péter két napra külön kérést intézett a lakossághoz.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 30.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. június 30.
Névnap
Pál
Friss hírek
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Országos középtávú előrejelzés
2026.07.01: A sok napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamokra is lehet számítani. A legalacsonyabb hőmérséklet 18 és 26, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
2026.07.02: Hidegfront változó vastagságú felhőzete halad fölöttünk keleti irányba, amelyből több helyen lehet számítani záporra, zivatarra, néhol esőre is. A Dunántúl északnyugati, nyugati részén már határozottan csökken a csapadékhajlam, arrafelé valószínű a több napsütés. Az északias szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé lesz erős, néhol akár viharos is. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Emellett az UV-B sugárzás is magas, érdemes világos, természetes anyagú ruházatot, széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni, de a megfelelő faktorszámú naptej használata is szükséges lehet. (2026.06.29)
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