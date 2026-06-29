Június 30-ig kedvezményes, havi 49 eurós vasúti bérletet kínálnak, amellyel csúcsidőn kívül és hétvégén korlátlanul lehet utazni az ország kiterjedt vasúthálózatán.
Még tovább tart a brutális hőség Magyarországon: szerdáig hosszabbították a harmadfokú hőségriasztást
Az országos tisztifőorvos július 1-jén éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére. A tartós, helyenként 40 fokot közelítő meleg miatt a hatóságok továbbra is fokozott óvatosságra kérik a lakosságot. Kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, a tűző nap kerülése és a veszélyeztetett emberek fokozott figyelemmel kísérése.
Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján a június 27-én 00:00 órától elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást július 1-jén (szerda) 24:00 óráig az ország egész területére meghosszabbítja – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében.
Mint írták, a tartós, helyenként 40 Celsius-fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Hozzátették, hogy továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italokat.
Kérték, hogy a rosszullétek megelőzése érdekében lehetőség szerint senki ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, és kerülje mindenki a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban.
Kérjük a munkáltatókat, hogy biztosítsanak elegendő ivóvizet, rendszeres pihenőidőt, valamint árnyékos vagy hűvös pihenőhelyet a szabadtéren dolgozók számára. Amennyiben lehetséges, a munkavégzést a reggeli vagy a késő délutáni órákra szervezzék át, rosszullét esetén pedig haladéktalanul szakítsák meg a munkát
– közölték.
Azt is hangsúlyozták, hogy extrém hőség idején lehetőség szerint tartózkodjon mindenki árnyékos, hűvös helyen, és gondoskodjon az otthona megfelelő árnyékolásáról, illetve szellőztetéséről. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet.
A hatóságok arra kértek mindenkit, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Mint írták, erdemes naponta felhívni vagy meglátogatni őket, meggyőződni arról, hogy elegendő folyadékot fogyasztanak, és megfelelően tudják hűteni lakásukat. A tűzoltókat a hőségriasztás június 20-i kezdete óra már több mint kétszáz olyan egyedül élő idős emberhez hívták, aki nem adott magáról életjelet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
"Különösen fontos, hogy senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és háziállatot parkoló gépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot" – emelték ki.
"Június 20-a óta több mint százhúsz alkalommal hívták a tűzoltókat szén-monoxiddal összefüggő eset miatt. A melegben a kémények huzathatása csökkenhet, a kéményben légdugó alakulhat ki, emiatt a nyílt égésterű vízmelegítőknél szén-monoxid keletkezik. Fontos, hogy még nyáron is használjunk ezek környezetében szén-monoxid-érzékelőt" – jegyezték meg.
Arról is említést tettek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére vonatkozik. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb hőforrástól meggyulladhat, ezért a hőségriasztás ideje alatt fokozott figyelemmel kell lenni. Különös tekintettel a mezőgazdasági betakarításoknál és a hő- és szikrahatással járó munkavégzéseknél.
Ezentúl kérik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal vészeljék át a következő napokat. Az aktuális hőségriasztásról és az egyéb veszélyjelzésekről szóló információk a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán keresztül valós időben is elérhetők.
Nem várt fordulat a felmelegedésben: rendkívüli riasztást adtak ki a kutatók, nincs többé menekvés a hőség elől?
A szakértők szerint a légköri szén-dioxid új rekordja miatt 2026 nyara is extrém meleg lehet világszerte.
Már délelőtt megdőlt a június 29-re vonatkozó országos melegrekord.
A kutatók szerint a mostani európai hőség nemcsak rekordokat dönt, hanem a párás levegő miatt is különösen veszélyes.
A rendkívüli hőségre tekintettel a Fővárosi Vízművek 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapesten.
Idén nyáron csak kismértékben nőttek a hazai strandételek és fagylaltok árai.
A Pénzcentrum 2026. június 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tovább fokozódik a hőség Magyarországon: hétfőn már 41, kedden pedig akár 42 Celsius-fokot is mutathatnak a hőmérők.
Alig ismert szabály szedi áldozatait a magyarok slágernyaralóhelyén: milliós bírságot kaphat, aki erre nem figyel
A szabályszegők komoly pénzbírságokra - akár milliós nagyságrendű összegekre - és szélsőséges esetben szabadságvesztésre is számíthatnak.
Mikor lesz teljes napfogyatkozás Magyarországon? Napfogyatkozás 2026-ban és 2027-ben: innen lesz látható a ritka égi jelenség
Részleges, gyűrűs vagy teljes? Megmutatjuk, milyen napfogyatkozásokra számíthatunk Magyarországról nézve, és hová érdemes utazni a teljes élményért.
A következő napokban tovább fokozódik a hőség, hétfőn és kedden az ország nagy részén zavartalan napsütésre, csak kevés felhőre lehet számítani.
Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken
Itt a 2026-os MÁV nosztalgia vonat menetrend, mely gőzmozdonyos kirándulásokat, évfordulós nosztalgiavonatokat és tematikus vasúti programokat is kínál.
A 2021-ben készült megvalósíthatósági tanulmány ismét előtérbe került, miután a V4-ek budapesti csúcstalálkozóján is hivatkoztak rá.
Jelentős fennakadásokkal indult a vasárnap a Balaton déli partján közlekedő vonatoknál.
A Pénzcentrum 2026. június 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A meteorológiai előrejelzés szerint vasárnap is túlnyomóan napos idő várható, kevés gomolyfelhővel.
A rendkívüli hőség miatt és az utasok biztonsága érdekében szombat déltől tizenhárom vasútvonalon.
Rendkívüli vészhelyzet Magyarországon: már a katonákat is be kellett vetni a tarthatatlan hőség miatt
A 40 Celsius-fokos hőhullámok miatt rendkívüli intézkedéseket és fokozott lakossági odafigyelést sürget a kormány.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.