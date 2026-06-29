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Még tovább tart a brutális hőség Magyarországon: szerdáig hosszabbították a harmadfokú hőségriasztást

Pénzcentrum
2026. június 29. 16:17

Az országos tisztifőorvos július 1-jén éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére. A tartós, helyenként 40 fokot közelítő meleg miatt a hatóságok továbbra is fokozott óvatosságra kérik a lakosságot. Kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, a tűző nap kerülése és a veszélyeztetett emberek fokozott figyelemmel kísérése.

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Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján a június 27-én 00:00 órától elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást július 1-jén (szerda) 24:00 óráig az ország egész területére meghosszabbítja – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében.

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Mint írták, a tartós, helyenként 40 Celsius-fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Hozzátették, hogy továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italokat.

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Kérték, hogy a rosszullétek megelőzése érdekében lehetőség szerint senki ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, és kerülje mindenki a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban.

Kérjük a munkáltatókat, hogy biztosítsanak elegendő ivóvizet, rendszeres pihenőidőt, valamint árnyékos vagy hűvös pihenőhelyet a szabadtéren dolgozók számára. Amennyiben lehetséges, a munkavégzést a reggeli vagy a késő délutáni órákra szervezzék át, rosszullét esetén pedig haladéktalanul szakítsák meg a munkát

– közölték.

Azt is hangsúlyozták, hogy extrém hőség idején lehetőség szerint tartózkodjon mindenki árnyékos, hűvös helyen, és gondoskodjon az otthona megfelelő árnyékolásáról, illetve szellőztetéséről. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet.

A hatóságok arra kértek mindenkit, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Mint írták, erdemes naponta felhívni vagy meglátogatni őket, meggyőződni arról, hogy elegendő folyadékot fogyasztanak, és megfelelően tudják hűteni lakásukat. A tűzoltókat a hőségriasztás június 20-i kezdete óra már több mint kétszáz olyan egyedül élő idős emberhez hívták, aki nem adott magáról életjelet.

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"Különösen fontos, hogy senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és háziállatot parkoló gépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot" – emelték ki.

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"Június 20-a óta több mint százhúsz alkalommal hívták a tűzoltókat szén-monoxiddal összefüggő eset miatt. A melegben a kémények huzathatása csökkenhet, a kéményben légdugó alakulhat ki, emiatt a nyílt égésterű vízmelegítőknél szén-monoxid keletkezik. Fontos, hogy még nyáron is használjunk ezek környezetében szén-monoxid-érzékelőt" – jegyezték meg.

Arról is említést tettek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére vonatkozik. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb hőforrástól meggyulladhat, ezért a hőségriasztás ideje alatt fokozott figyelemmel kell lenni. Különös tekintettel a mezőgazdasági betakarításoknál és a hő- és szikrahatással járó munkavégzéseknél.

Ezentúl kérik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal vészeljék át a következő napokat. Az aktuális hőségriasztásról és az egyéb veszélyjelzésekről szóló információk a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán keresztül valós időben is elérhetők.
Címlapkép: Getty Images
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