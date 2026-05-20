Mindenki az erős forintnak örül, miközben a háttérben kegyetlen árat fizetnek érte a magyar vállalatok

Kisebb ingadozásokkal, de kitart a forint hónapok óta tartó látványos erősödése, a 10 éves futamidejű állampapírkötvények referenciahozama csökken. Évek óta nem volt ilyen alacsony az állam finanszírozási költsége. Biztató hírek érkeztek a Magyarországnak járó befagyasztott uniós források felszabadításának esélyeiről, a külföldre készülő turisták örülhetnek, hogy évek óta nem volt ilyen olcsó az euró. Az öröm azonban nem teljes, mert nem mindenki osztozhat benne. Az erős forint ugyanis negatívan befolyásolja az exportra termelő, de költségeiket forintban elszámoló hazai cégeket. A nemzetközi fizetések és devizapiaci megoldások szakértője, az AKCENTA CZ friss elemzése erre is mutat példákat és megoldásokat.

A 10 éves futamidejű államkötvények hozama május 13-án 5,71 százalék volt, ami azt jelenti, hogy öt év után Magyarország egy szintre került a sokak által követendő példaként emlegetett, az uniós forrásokkal eredményesen gazdálkodó Lengyelországgal a hitelfelvételi kondíciókban. A TISZA-kormány pénzügyminisztere a kinevezését megelőző országgyűlési szakbizottság ülésén úgy számolt, hogy a hozamok csökkenése nagyságrendileg 2400 milliárd forintos megtakarítást jelent az állami kamatkiadásokban a következő 4 évben.

A forint erősödése szintén azt mutatja, hogy a piacok, a befektetők kedvezően reagáltak a választások eredményére és bíznak a rekordsebességgel hivatalba lépett új kormány gazdaságélénkítést, átláthatóságot, a korrupció megfékezését célzó terveinek megvalósításában. A pénzügyminiszer ígérete szerint az új kormány áttekinti és néhány héten belül nyilvánosságra hozza a költségvetés valós helyzetét, a nyár végéig pedig beterjeszti a parlamentnek a szükségesnek ítélt módosításokat.

„Az elmúlt időszak jól mutatja, hogy a devizapiaci folyamatok akár nagyon rövid idő alatt is jelentős hatást gyakorolhatnak a vállalatok működésére és eredményességére. Az exportáló cégek számára különösen fontos, hogy ne csak reagáljanak az árfolyamváltozásokra, hanem tudatos devizastratégiával készüljenek fel a bizonytalan piaci környezetre. Ilyen helyzetekben felértékelődik a szakértői támogatás szerepe: a megfelelő pénzügyi és fedezeti megoldások nemcsak a kockázatok csökkentésében segíthetnek, hanem kiszámíthatóbb működést is biztosíthatnak a vállalatok számára” – mondta Eduárd Kusala, az AKCENTA CZ magyarországi kereskedelmi igazgatója.

A bizalmat tovább erősítheti, hogy egy-két héten belül eldőlhet a Magyarországnak járó befagyasztott uniós források sorsa. Több forrásból megerősített lapinformációk szerint az Európai Bizottság hajlik arra, hogy feloldja a helyreállítási alap (RRF) teljes, a kedvezményes hitelkerettel együtt 10,4 milliárd eurós összegének zárolását. Az idős sürget, mert a határidő augusztus 31-e, de reális esély nyílt egy rugalmas megoldásra a december végi elszámolásig. Ráadásul erre jöhet még rá a többéves pénzügyi keretből (MFF) zárolt mintegy 7 milliárd euró, amivel 2029-ig kell elszámolni, valamint a SAFE-hitelből még az előző kormány által megigényelt 17 milliárd.

A helyzet még képlékeny, de az egyre biztosabbnak látszik, hogy az év végéig akár 27 milliárd euró is érkezhet Magyarországra az EU-ból, ami jelentősen felpörgetheti az elmúlt évek stagnálását követően az első negyedévben éves összevetésben 1,7 százalékkal bővülő gazdaságot. Az is a bizalmat erősítheti, hogy a pénzügyminiszter a bizottsági meghallgatásán célként jelölte meg legkésőbb 2030-ra az euróbevezetés feltételeinek megteremtését. Itt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy az eurózónához tartozó Horvátországban a 10 éves államkötvények hozama 3,5 százalék.

Arról megoszlanak a vélemények, hogy meddig tart ki a forint erősödése. Lesz-e visszagyengülés, és ha igen, milyen mértékű? A Magyar Nemzeti Bank mindenesetre a globális kockázatok, az energiaválság miatt óvatos, türelmes politikát folytat. A monetáris tanács a legutóbbi kamatdöntő ülésen egyhangúan szavazott a 6,25 százalékos szint megtartása mellett a fenntartható inflációs cél elérése érdekében.

Két példa a veszteségekre

Az ország és a gazdaság egészére kedvező forinterősödés az exportra termelő vállalatoknak komoly gondot okoz, ami jól látszik az első negyedéves eredményeiken. Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója a cég által szervezett üzleti fórumon például elmondta, hogy 393 forintos euróval terveztek az idei gazdasági évre. A jóval erősebb forint rájuk, mint exportáló cégre, kedvezőtlenül hatott. A megelőző évekhez képest csökkent az árbevételük, ami véleménye szerint a teljes magyar feldolgozóiparra igaz lehet. A folytatás is nehezen prognosztizálható a globális konfliktusok negatív hatásaival küszködő világkereskedelem és a magas energiaárak miatt.

Az árfolyamváltozások a Richter gyógyszergyártó óriás eredményére is negatív hatással voltak, ugyanakkor az alaptevékenység továbbra is erős teljesítményt mutatott. Kovács László vezérigazgató-helyettes a cég gyorsjelentésének közzététele után rendezett tájékoztatóján számszerűsítette is a hatást. Az árfolyamváltozások az árbevételnél 7 százalékpontos, míg a tisztított EBIT-nél (kamatfizetés és adózás előtti eredmény) 12 százalékpontos negatív hatást okoztak.

A devizaárfolyamok mozgása leginkább az egy részvényre jutó eredményben (EPS) és a saját tőke megtérülésében mutatkozott meg az első negyedévben. A forint erősödése a hazai gyártást kihívások elé állította, ezért a legfontosabb feladat a hatékonyság növelése a jövőben.