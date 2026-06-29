Filléres vonatjeggyel utazhatod körbe ezeket az országokat: már csak pár napig lehet megvásárolni

Június 30-ig kedvezményes, havi 49 eurós vasúti bérletet kínálnak Hollandiában, amellyel csúcsidőn kívül és hétvégén korlátlanul lehet utazni az ország kiterjedt vasúthálózatán. A holland kezdeményezés mellett a nyári szezonban Németországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában is hasonlóan kedvező vasúti ajánlatok várják a turistákat.

A holland nemzeti vasúttársaság, a Nederlandse Spoorwegen (NS) és a kormány együttműködésében elindított NS Flex Dal Vrij bérlet jelentősen megkönnyíti Hollandia felfedezését mindazok számára, akik szeretnének elmélyülni a helyi kultúrában. A normál esetben havi 127,95 euróba kerülő bérletet most havi 49 euróért lehet megvásárolni, és legfeljebb két hónapon át biztosít korlátlan belföldi utazást. Az ajánlat a csúcsidőn kívüli időszakokra, azaz hétköznapokon 9 és 16 óra, valamint este 18:30 és reggel 6:30 között érvényes. Emellett a hétvégéken – péntek 18:30-tól hétfő hajnali 4 óráig –, valamint a munkaszüneti napokon is korlátlanul használható - írta az Euronews.

A bérlet az Eurostar kivételével minden, a holland vasúttársaságok által üzemeltetett szerelvényen érvényes. Így a mintegy 400 állomást magában foglaló hálózaton Amszterdamból alig fél óra alatt elérhető Utrecht, 50 perc alatt pedig a hágai központi pályaudvar. Az utazás ráadásul rendkívül kényelmes, hiszen a modernebb vonatokon az USB-töltők, a menetrendi információkat mutató kijelzők és a wifi-kapcsolat ma már alapfelszereltségnek számítanak.

A vonatozás során érdemes útba ejteni Hollandia különleges állomásait is. Haarlem és Leiden a történelmi múltjával emelkedik ki, míg Baarn városában a Soestdijk állomás eleganciájával hívja fel magára a figyelmet; ez a megálló egykor a holland királyi családot szolgálta ki, és alig tízperces kerékpárútra fekszik a helyi palotától. Egy országos szavazáson a hollandok Groningent választották az ország legszebb pályaudvarának, amely a lenyűgöző, F. H. Bach által készített csempemozaikjairól híres. Délebbre, a rotterdami Blaak állomáson a vasút, a metró, a villamos és a busz hálózata találkozik egy repülő csészealjra emlékeztető, Vákár L. Imre által tervezett üvegkupola alatt. A célállomást elérve az utasok normál viteldíj ellenében azonnal átszállhatnak a helyi tömegközlekedési eszközökre, vagy kerékpárt bérelve folytathatják az utat.

Hollandián kívül más európai országok is kínálnak kedvezményes vasúti utazási lehetőségeket. Németországban a Deutsche Bahn szeptemberig érvényes, utolsó pillanatban meghirdetett akciójában a hétvégén lefoglalt, következő hétre szóló másodosztályú InterCity-jegyek már 6,99 eurótól elérhetők.

Spanyolországban a nemzeti vasúttársaság, a Renfe a külföldi utazók számára tette elérhetővé a Spain Rail Pass bérletet. Ez a rugalmas konstrukció, amely a távolsági és a nagysebességű AVE vonatokra egyaránt érvényes, szabad kezet ad az utak számának, valamint az utazási osztálynak a megválasztásában, megkönnyítve az olyan világörökségi városok felfedezését, mint Toledo, Cuenca, Segovia, Ávila, Granada vagy Córdoba.

Nagy-Britanniában pedig a BritRail Great Britain Pass nyújt szinte korlátlan hozzáférést az angol, skót és walesi vasúthálózathoz. A 141 eurótól induló bérlet egy-két hónapon belül felhasználható, rugalmas napokra, vagy akár egy hónapon belüli folyamatos utazásra szóló változatban is elérhető, első- vagy másodosztályon, így maximálisan igazodik az utazók igényeihez.