2026. június 29. hétfő Péter, Pál
38 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
a delfti pályaudvar Hollandiában, a Holland Királyságban
Utazás

Filléres vonatjeggyel utazhatod körbe ezeket az országokat: már csak pár napig lehet megvásárolni

Pénzcentrum
2026. június 29. 16:08

Június 30-ig kedvezményes, havi 49 eurós vasúti bérletet kínálnak Hollandiában, amellyel csúcsidőn kívül és hétvégén korlátlanul lehet utazni az ország kiterjedt vasúthálózatán. A holland kezdeményezés mellett a nyári szezonban Németországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában is hasonlóan kedvező vasúti ajánlatok várják a turistákat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A holland nemzeti vasúttársaság, a Nederlandse Spoorwegen (NS) és a kormány együttműködésében elindított NS Flex Dal Vrij bérlet jelentősen megkönnyíti Hollandia felfedezését mindazok számára, akik szeretnének elmélyülni a helyi kultúrában. A normál esetben havi 127,95 euróba kerülő bérletet most havi 49 euróért lehet megvásárolni, és legfeljebb két hónapon át biztosít korlátlan belföldi utazást. Az ajánlat a csúcsidőn kívüli időszakokra, azaz hétköznapokon 9 és 16 óra, valamint este 18:30 és reggel 6:30 között érvényes. Emellett a hétvégéken – péntek 18:30-tól hétfő hajnali 4 óráig –, valamint a munkaszüneti napokon is korlátlanul használható - írta az Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bérlet az Eurostar kivételével minden, a holland vasúttársaságok által üzemeltetett szerelvényen érvényes. Így a mintegy 400 állomást magában foglaló hálózaton Amszterdamból alig fél óra alatt elérhető Utrecht, 50 perc alatt pedig a hágai központi pályaudvar. Az utazás ráadásul rendkívül kényelmes, hiszen a modernebb vonatokon az USB-töltők, a menetrendi információkat mutató kijelzők és a wifi-kapcsolat ma már alapfelszereltségnek számítanak.

A vonatozás során érdemes útba ejteni Hollandia különleges állomásait is. Haarlem és Leiden a történelmi múltjával emelkedik ki, míg Baarn városában a Soestdijk állomás eleganciájával hívja fel magára a figyelmet; ez a megálló egykor a holland királyi családot szolgálta ki, és alig tízperces kerékpárútra fekszik a helyi palotától. Egy országos szavazáson a hollandok Groningent választották az ország legszebb pályaudvarának, amely a lenyűgöző, F. H. Bach által készített csempemozaikjairól híres. Délebbre, a rotterdami Blaak állomáson a vasút, a metró, a villamos és a busz hálózata találkozik egy repülő csészealjra emlékeztető, Vákár L. Imre által tervezett üvegkupola alatt. A célállomást elérve az utasok normál viteldíj ellenében azonnal átszállhatnak a helyi tömegközlekedési eszközökre, vagy kerékpárt bérelve folytathatják az utat.

Hollandián kívül más európai országok is kínálnak kedvezményes vasúti utazási lehetőségeket. Németországban a Deutsche Bahn szeptemberig érvényes, utolsó pillanatban meghirdetett akciójában a hétvégén lefoglalt, következő hétre szóló másodosztályú InterCity-jegyek már 6,99 eurótól elérhetők.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Spanyolországban a nemzeti vasúttársaság, a Renfe a külföldi utazók számára tette elérhetővé a Spain Rail Pass bérletet. Ez a rugalmas konstrukció, amely a távolsági és a nagysebességű AVE vonatokra egyaránt érvényes, szabad kezet ad az utak számának, valamint az utazási osztálynak a megválasztásában, megkönnyítve az olyan világörökségi városok felfedezését, mint Toledo, Cuenca, Segovia, Ávila, Granada vagy Córdoba.

Nagy-Britanniában pedig a BritRail Great Britain Pass nyújt szinte korlátlan hozzáférést az angol, skót és walesi vasúthálózathoz. A 141 eurótól induló bérlet egy-két hónapon belül felhasználható, rugalmas napokra, vagy akár egy hónapon belüli folyamatos utazásra szóló változatban is elérhető, első- vagy másodosztályon, így maximálisan igazodik az utazók igényeihez.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #akció #vonat #vasút #turizmus #hollandia #kedvezmény #németország #spanyolország #nagy-britannia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:44
16:28
16:17
16:15
16:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 29.
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
2026. június 28.
Sokan képtelenségnek tartották: ez a méregdrága luxuscsemege lehet a dió utódja a magyar kertekben?
2026. június 29.
Tombol a klímaháború: tényleg kikapcsoltathatja a légkondit a közös képviselő a hőségriadó közepén?
2026. június 29.
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
2026. június 29.
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 29. hétfő
Péter, Pál
27. hét
Június 29.
Nemzetközi Duna-nap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már szórják a 200 ezeres bírságokat a Balatonnál: új tiltás lépett életbe 2026 nyarán, erre mindenki figyeljen
2
5 napja
Most közölte a HungaroMet: hiába kibírhatatlan a mostani kánikula, a java még hátravan - közeleg a földi pokol az időjárásban
3
1 napja
Nem várt csapás érte a vasárnapi utazókat a magyar tengernél: óriási a felfordulás a déli parton
4
1 hete
Most érkezett! Kigyulladt egy 27 magyar fiatalt szállító busz Ausztriában: az autópályán csaptak fel a lángok
5
3 napja
Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban: nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, ezt lehet eddig tudni az ügyről
PÉNZÜGYI KISOKOS
Inkasszó
olyan átutalás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 16:01
Tombol a klímaháború: tényleg kikapcsoltathatja a légkondit a közös képviselő a hőségriadó közepén?
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 15:25
Mi az a porördög, és valóban veszélyes lehet? Egyre gyakoribb a ritka meteorológiai jelenség Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. június 29. 16:32
Lerántotta a leplet a Lidl-vezér: ilyen élelmiszerek lepték el a magyar boltokat is