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Most közölte a HungaroMet: hiába kibírhatatlan a mostani kánikula, a java még hátravan - közeleg a földi pokol az időjárásban

Pénzcentrum
2026. június 24. 17:15

A következő napokban tovább fokozódik a hőség Magyarországon, a hétvégére pedig már a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztásnak megfelelő körülmények alakulhatnak ki – derül ki a HungaroMet legfrissebb előrejelzéséből.

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A meteorológusok szerint a jelenleg Nyugat-Európa felett található anticiklon fokozatosan kelet felé helyeződik, középpontja pedig hétvégére a Kárpát-medence fölé húzódik. Ennek hatására egyre melegebb, szubtrópusi eredetű légtömegek érkeznek térségünkbe, amelyek tovább emelik a hőmérsékletet.

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Az éjszakák sem hoznak számottevő enyhülést: a minimum-hőmérséklet többnyire 15 és 20 Celsius-fok között alakul, de a városok belső részein, valamint a vízpartok közelében ennél magasabb értékek is előfordulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet csütörtökön már 31 és 37 fok között várható, miközben az ország nagy részén zavartalan napsütésre lehet számítani.

A száraz, felhőszegény időjárás miatt a káros UV-sugárzás is rendkívül erős lesz. A HungaroMet figyelmeztetése szerint az ország mintegy kétharmadán extrém UV-terhelés várható, ezért különösen fontos a megfelelő fényvédelem és a déli órákban a közvetlen napsugárzás kerülése.

A következő napokban ráadásul még szárazabb levegő érkezik a térségbe, ami tovább erősíti a felmelegedést. A hétvégére az ország jelentős részén tartósan magas napi középhőmérsékletek alakulhatnak ki, ezért szombatra és vasárnapra már a legmagasabb szintű figyelmeztető előrejelzés van érvényben.

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A meteorológusok szerint a hőhullám java tehát még csak most következik, így a következő napokban különösen fontos lesz a megfelelő folyadékbevitel, a napvédelem és a hőség miatti óvintézkedések betartása.
Címlapkép: Getty Images
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