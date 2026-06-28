Mikor lesz teljes napfogyatkozás Magyarországon? Napfogyatkozás 2026-ban és 2027-ben: innen lesz látható a ritka égi jelenség

A következő években több alkalommal is látható lesz napfogyatkozás Magyarországon. Igaz, az országon belül is megfigyelhető teljes napfogyatkozás élményére még 2081-ig várnunk kell. Addig is számos részleges napfogyatkozásnak lehetünk szemtanúi országhatáron belül, de egy jól időzített külföldi utazás már jóval korábban elhozhatja a teljes takarás élményét. Mutatjuk, pontosan mikor érdemes Magyarországról az eget kémlelni, milyen látványt hoz a napfogyatkozás 2026-ban és 2027-ben a magyaroknak, illetve hová kell utazni, ha valaki teljes egészében szeretné látni ezeket a ritka égi jelenségeket.

A napfogyatkozás nagyon látványos csillagászati jelenség, de sajnos legalább ennyire ritka is. Amikor az égitestek mozgása során a Hold a Nap elé kerül, a Földről nézve úgy tűnik, mintha a Nap kisebb vagy nagyobb része eltűnne – ritka esetben akár teljes egészében. Az, hogy ebből mennyit látunk, attól is függ, hol tartózkodunk az adott pillanatban. A teljes takarás csak egy keskeny sávból figyelhető meg; néhány száz kilométerrel arrébb már lehet, hogy ugyanaz az esemény csak részleges fogyatkozásként látszik.

Mikor lesz napfogyatkozás Magyarországon?

A napfogyatkozás világszinten nem rendkívüli jelenség, egy adott helyszínről nézve viszont már jóval ritkább esemény, főleg, ha teljes változatát szeretnénk látni. Legutóbb 1999 nyarán láthattuk Magyarország területéről teljes takarásba vonulni a Napot, és

egészen 2081. szeptember 3-ig kell várni, hogy a következő teljes napfogyatkozás Magyarországon is látható legyen.

Magyarországról addig is több napfogyatkozás látszik majd, ezek többsége azonban részleges lesz. Ilyenkor a Hold csak a Nap egy részét takarja ki, ezért a napkorongból mintha „hiányozna” egy darab. Ritkábban gyűrűs napfogyatkozás is előfordulhat, amikor a Nap pereme fényes gyűrűként látszik a Hold körül.

Az elkövetkező években az alábbi napfogyatkozásokat láthatjuk Magyarország területéről:

2026. augusztus 12.: részleges napfogyatkozás; Budapesten a maximum 19:56 körül várható, nagyjából 56 százalékos fedéssel;

részleges napfogyatkozás; Budapesten a maximum 19:56 körül várható, nagyjából 56 százalékos fedéssel; 2027. augusztus 2.: részleges napfogyatkozás; Budapesten a maximum 11:20 körül lesz, körülbelül 48 százalékos fedéssel;

részleges napfogyatkozás; Budapesten a maximum 11:20 körül lesz, körülbelül 48 százalékos fedéssel; 2029. június 12.: részleges napfogyatkozás, kora reggeli láthatósággal;

részleges napfogyatkozás, kora reggeli láthatósággal; 2030. június 1.: Magyarországról részleges napfogyatkozásként látszik, miközben a világ más részein gyűrűs fogyatkozás lesz;

A legközelebbi igazán nagy hazai esemény ennél jóval később jön: 2075. július 13-án gyűrűs napfogyatkozás szemtanúi lehetünk az ország bizonyos részeiről. A már említett, 2081. szeptember 3-ra eső teljes napfogyatkozás pedig azért lesz különleges, mert a legjobb hazai megfigyelési helyekről nézve néhány percre teljesen eltűnik majd a Nap a Hold mögött.

Napfogyatkozás 2026: mikor lesz pontosan, és honnan látható teljesen?

2026. augusztus 12-én érkezik az év egyik legjobban várt csillagászati eseménye: a teljes napfogyatkozás 2026-ban az északi félteke több térségéből is megfigyelhető lesz, Európában pedig különösen nagy figyelmet kap majd. A NASA előrejelzése szerint a jelenség útvonala Grönlandot, Izlandot, az Atlanti-óceán térségét, Spanyolországot és Portugália egy kis területét érinti.

Aki élőben, a helyszínen követné a napfogyatkozás 2026-os teljes fázisát, annak Európán belül főként ezeket a helyeket érdemes célba vennie:

Izland, nyugati országrész – kiemelt helyszín Reykjavík, ahol a totalitás is látható lesz; a maximum helyi idő szerint nagyjából 17:48 körül várható;

– kiemelt helyszín Reykjavík, ahol a totalitás is látható lesz; a maximum helyi idő szerint nagyjából 17:48 körül várható; Spanyolország északi, keleti és szigetországi területei – a teljes sáv több ismert helyet is érint, például Bilbao, Zaragoza, Valencia és Mallorca térségét; a maximum helyi idő szerint nagyjából 20:27–20:33 között várható.

Bár Grönland és Portugália is az európai helyszínek közé tartozik, gyakorlati szempontból kevésbé kézenfekvő választások. Grönlandon csak nehezen megközelíthető, ritkábban lakott térségekből, Portugáliában pedig az ország északkeleti csücskéből, egy igen kis területről láthatják az érdeklődők a teljes napfogyatkozást.

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Mikorra várható a 2026-os napfogyatkozás Magyarországon?

A napfogyatkozás Magyarországon is látható lesz 2026. augusztus 12-én, de csak részleges formában. Budapestről nézve a jelenség helyi idő szerint 19:22 körül kezdődik, a legnagyobb fedés 19:56 körül várható, majd a Nap 20:01 körül lenyugszik, mielőtt a fogyatkozás teljesen véget érne. A jelenség kora este, alacsony napállásnál történik, ezért a megfigyeléshez különösen fontos a szabad nyugati horizont: városi házak, fák vagy domborzat könnyen kitakarhatják a fogyatkozás végét.

Kivételesen hosszú napfogyatkozás jön 2027-ben

A napfogyatkozás 2027 egyik fő különlegessége az időtartama lesz: 2027. augusztus 2-án a teljes fázis a legjobb megfigyelési helyeken több mint 6 percig tart majd. Ez jóval hosszabb, mint sok más teljes napfogyatkozásnál, ezért a 2027-es eseményt a nemzetközi csillagászati oldalak is kiemelten kezelik. A legnagyobb figyelem várhatóan Egyiptomra, azon belül is Luxor környékére irányul, ahol a Nap akár 6 perc 22 másodpercre is teljesen eltűnhet a Hold mögött.

A teljes napfogyatkozás 2027-es sávja Európából indul majd: előbb Dél-Spanyolországot és Gibraltárt érinti, majd Észak-Afrikán át halad tovább a Közel-Kelet irányába. Az élő, helyszíni élményhez a legpraktikusabb úti célok 2027-ben:

Dél-Spanyolország, főként Cádiz és Tarifa térsége,

Gibraltár és Marokkó északi része,

Egyiptom, Luxor térsége,

Szaúd-Arábia, Dzsidda térsége.

Napfogyatkozás 2027-ben Magyarországon

Hasonlóan az előző évihez, a napfogyatkozás 2027-ben is látható lesz Magyarországról, de ezúttal is csak részleges formában. Budapesten a jelenség 10:16 körül kezdődik, a legnagyobb fedés 11:21 körül várható, majd 12:26 körül ér véget.

Az országon belül a déli, délkeleti térségekben lehet valamivel nagyobb fedésre számítani, mivel a teljes napfogyatkozás sávja Magyarországtól délre húzódik. A különbség azonban nem lesz akkora, hogy emiatt országon belüli utazást indokoljon. A pontos helyi időpontok néhány perccel, a fedési arányok pedig néhány százalékkal térhetnek csak el.

Milyen égi jelenségeket érdemes még figyelni?

Aki szívesen lenne szemtanúja egyéb különleges csillagászati jelenségeknek, jobb, ha már most feljegyez pár dátumot a naptárában. Az elkövetkező években megfigyelhető lesz néhány látványos holdfogyatkozás Magyarországról. 2026. augusztus 28-án részleges, 2027. február 20-án félárnyékos, 2028. december 31-én pedig teljes holdfogyatkozás lesz látható.

A látványos, szabad szemmel is követhető események közé tartoznak a meteorrajok is. A Perseidák 2026-ban augusztus 12–13. éjszakáján tetőznek, vagyis éppen a 2026-os napfogyatkozás napján. Az Orionidák maximuma 2026. október 21–22. éjszakájára esik, a Geminidák pedig minden évben december közepén adhatnak látványos hullócsillagos estéket.