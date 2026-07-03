A gyakorlatban a szakértők azt javasolják, hogy a kezelést már a pollenszezon kezdete előtt mintegy két héttel érdemes elkezdeni.
Ügyeletes gyógyszertárak a Balaton mellett júliusban: itt lesz nyitva patika a tó közelében esti órákban és a hétvégéken
A legtöbben - akár belföldre, akár külföldre indulnak nyaralni - visznek magukkal a legszükségesebb gyógyszerekből, mindenre azonban mégsem lehet felkészülni. Ilyenkor jöhet jól, ha tudjuk, hol van a legközelebbi ügyeletes patika, viszont a nyaralók ritkán keresik ki előre, hol lesz nyitva ügyeletes gyógyszertár. Balaton mellett nyaralók számára az esti órákban, illetve hétvégén több lehetőség is adott a nagyobb városokban, de akár helyben is találhatunk nyitva lévő patikát. Mutatjuk, melyik gyógyszertárakat tartalmazza az ügyeletes patika lista a Balatont övező megyékben 2026 júliusában.
Júliusban is rengetegen utaznak majd a Balatonhoz, illetve más kedvelt belföldi üdülőhelyekre. Amikor elutazunk egy számunkra ismeretlen helyre, érdemes előztesen tájékozódni, merre van nyitva ott bolt, patika, hol van a legközelebbi ügyelet. A tájékozódás nem kerül semmibe, ha viszont valamire nagy szükségünk lenne, akkor jól jöhetnek az előzetesen összegyűjtött információk. Mivel az ügyeletes gyógyszertárak listája folyamatosan változik, fontos tudni, honnan lehet megbízható információt találni a nyitvatartásukról.
Hol lesz nyitva ügyeletes patika Balaton környékén júliusban?
Aki ügyeletes gyógyszertárat keres, próbálkozhat egyszerűen a böngészőben, a különböző térkép alkalmazásokban, vagy akár a közösségi médiában is. Azonban annak, hogy azonnal megbízható információt szerezzünk a hozzánk legközelebb eső ügyeletes gyógyszertárról, két módja van. Az egyik az offline módszer, hogy keressünk egy gyógyszertárat a közelben, ami lehet akár zárva is: itt biztosan találunk információt, hol van a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár. A szabályozás szerint ugyanis az összes gyógyszertár betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon fel kell tüntetni a legközelebbi, folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti/készenléti szolgálatot teljesítő gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját.
A másik, online módszer, ha használjuk az NNGYK (korábban NNK és külön OGYÉI) gyógyszertár-nyilvántartását. A gyógyszertárkereső ugyanis mindig az aktuális információkat tartalmazza, míg az interneten, cikkekben, térképeken, közösségi médiában gyakran elavultak az információk. A keresőben egyaránt megtaláljuk a patikák rendes nyitvatartását, illetve az ügyeletes patikákat is. Ha tehát belföldön, számunkra ismeretlen helyen gyógyszertárat keresünk, innen érdemes tájékozódni.
A Pénzcentrum most előre kigyűjtötte, hogy a Balatont övező három megyében (Somogy, Veszprém és Zala), hol lesznek nyitva ügyeletes gyógyszertárak július folyamán. Mutatjuk a listát, amelyben a könnyebb kereshetőség érdekében az egyes megyékben a településnevek alatt soroljuk fel, hogy melyik napokon melyik patikák tartanak ügyeletet. Minden gyógyszertár neve mellett szerepel a pontos címe is és az, hogy mettől meddig tart az ügyeleti nyitvatartási idő.
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Veszprém megye
Ajka ügyeletes patika
- 2026.07.01: Semmelweis Patika, Semmelweis u.2. (20.00-22.00)
- 2026.07.02: György Gyógyszertár, Alkotmány u. 20. (20.00-22.00)
- 2026.07.03: Csillag Patikák Horizont Gyógyszertár, Szabadság tér 10. (20.00-22.00)
- 2026.07.04: Csillag Patikák Kígyó Gyógyszertár, Frankel L u. 16. (20.00-22.00)
- 2026.07.05: Patikaplus Gyógyszertár, Fő u. 66. (20.00-22.00)
- 2026.07.06: Semmelweis Patika, Semmelweis u.2. (20.00-22.00)
- 2026.07.07: György Gyógyszertár, Alkotmány u. 20. (20.00-22.00)
- 2026.07.08: Csillag Patikák Horizont Gyógyszertár, Szabadság tér 10. (20.00-22.00)
- 2026.07.09: Csillag Patikák Kígyó Gyógyszertár, Frankel L u. 16. (20.00-22.00)
- 2026.07.10: Patikaplus Gyógyszertár, Fő u. 66. (20.00-22.00)
- 2026.07.11: Semmelweis Patika, Semmelweis u.2. (20.00-22.00)
- 2026.07.12: György Gyógyszertár, Alkotmány u. 20. (20.00-22.00)
- 2026.07.13: Csillag Patikák Horizont Gyógyszertár, Szabadság tér 10. (20.00-22.00)
- 2026.07.14: Csillag Patikák Kígyó Gyógyszertár, Frankel L u. 16. (20.00-22.00)
- 2026.07.15: Patikaplus Gyógyszertár, Fő u. 66. (20.00-22.00)
- 2026.07.16: Semmelweis Patika, Semmelweis u.2. (20.00-22.00)
- 2026.07.17: György Gyógyszertár, Alkotmány u. 20. (20.00-22.00)
- 2026.07.18: Csillag Patikák Horizont Gyógyszertár, Szabadság tér 10. (20.00-22.00)
- 2026.07.19: Csillag Patikák Kígyó Gyógyszertár, Frankel L u. 16. (20.00-22.00)
- 2026.07.20: Patikaplus Gyógyszertár, Fő u. 66. (20.00-22.00)
- 2026.07.21: Semmelweis Patika, Semmelweis u.2. (20.00-22.00)
- 2026.07.22: György Gyógyszertár, Alkotmány u. 20. (20.00-22.00)
- 2026.07.23: Csillag Patikák Horizont Gyógyszertár, Szabadság tér 10. (20.00-22.00)
- 2026.07.24: Csillag Patikák Kígyó Gyógyszertár, Frankel L u. 16. (20.00-22.00)
- 2026.07.25: Patikaplus Gyógyszertár, Fő u. 66. (20.00-22.00)
- 2026.07.26: Semmelweis Patika, Semmelweis u.2. (20.00-22.00)
- 2026.07.27: György Gyógyszertár, Alkotmány u. 20. (20.00-22.00)
- 2026.07.28: Csillag Patikák Horizont Gyógyszertár, Szabadság Tér 10. (20.00-22.00)
- 2026.07.29: Csillag Patikák Kígyó Gyógyszertár, Frankel L u. 16. (20.00-22.00)
- 2026.07.30: Patikaplus Gyógyszertár, Fő u. 66. (20.00-22.00)
- 2026.07.31: Semmelweis Patika, Semmelweis u.2. (20.00-22.00)
Balatonalmádi ügyeletes gyógyszertár
- 2026.07.01: Optimum Gyógyszertár, Petőfi u.11. (8.00-13.00)
- 2026.07.05: Optimum Gyógyszertár, Petőfi u.11. (8.00-13.00)
- 2026.07.12: György Patika, Park.u.12. (8.00-13.00)
- 2026.07.19: Optimum Gyógyszertár, Petőfi u.11. (8.00-13.00)
- 2026.07.26: György Patika, Park.u.12. (8.00-13.00)
Balatonfüred ügyeletes patika
- 2026.07.02: Csillag Patikák Aranyhíd Gyógyszertár, Csárda u.1. (21.00-22.30)
- 2026.07.03: Csillag Patikák Aranyhíd Gyógyszertár, Csárda u.1. (21.00-22.30)
- 2026.07.06: Levendula Gyógyszertár, Szent István tér 3. (21.00-22.30)
- 2026.07.07: Levendula Gyógyszertár, Szent István tér 3. (21.00-22.30)
- 2026.07.08: Levendula Gyógyszertár, Szent István tér 3. (21.00-22.30)
- 2026.07.09: Levendula Gyógyszertár, Szent István tér 3. (21.00-22.30)
- 2026.07.10: Levendula Gyógyszertár, Szent István tér 3. (21.00-22.30)
- 2026.07.13: Marina Gyógyszertár, Széchenyi u. 55. (Tesco) (21.00-22.30)
- 2026.07.14: Marina Gyógyszertár, Széchenyi u. 55. (Tesco) (21.00-22.30)
- 2026.07.15: Marina Gyógyszertár, Széchenyi u. 55. (Tesco) (21.00-22.30)
- 2026.07.16: Marina Gyógyszertár, Széchenyi u. 55. (Tesco) (21.00-22.30)
- 2026.07.17: Marina Gyógyszertár, Széchenyi u. 55. (Tesco) (21.00-22.30)
- 2026.07.20: Szent Erzsébet Gyógyszertár, Vasút u.1. (21.00-22.30)
- 2026.07.21: Szent Erzsébet Gyógyszertár, Vasút u.1. (21.00-22.30)
- 2026.07.22: Szent Erzsébet Gyógyszertár, Vasút u.1. (21.00-22.30)
- 2026.07.23: Szent Erzsébet Gyógyszertár, Vasút u.1. (21.00-22.30)
- 2026.07.24: Szent Erzsébet Gyógyszertár, Vasút u.1. (21.00-22.30)
- 2026.07.27: Csillag Patikák Aranyhíd Gyógyszertár, Csárda u.1. (21.00-22.30)
- 2026.07.28: Csillag Patikák Aranyhíd Gyógyszertár, Csárda u.1. (21.00-22.30)
- 2026.07.29: Csillag Patikák Aranyhíd Gyógyszertár, Csárda u.1. (21.00-22.30)
- 2026.07.30: Csillag Patikák Aranyhíd Gyógyszertár, Csárda u.1. (21.00-22.30)
- 2026.07.31: Csillag Patikák Aranyhíd Gyógyszertár, Csárda u.1. (21.00-22.30)
Pápa ügyeletes gyógyszertár
- 2026.06.30: Szent Benedek Gyógyszertár, Aradi u. 31. (19.00-22.00)
- 2026.07.01: Várkert Patika, Szabadság u. 2/A. (8.00-22.00)
- 2026.07.02: Korona Gyógyszertár, Jókai u. 108. (19.00-22.00)
- 2026.07.03: Bástya Gyógyszertár, Bástya u. 26. (19.00-22.00)
- 2026.07.04: Erzsébet Gyógyszertár, Kisfaludy Károly u. 3. (18.00-22.00)
- 2026.07.05: Gránátalma Gyógyszertár, Jókai u. 5-9. (17.00-22.00)
- 2026.07.06: Szent Anna Gyógyszertár, Sellyei u. 9. (19.00-22.00)
- 2026.07.07: Őrangyal Gyógyszertár, Szentilonay J.u.6. (19.00-22.00)
- 2026.07.08: Menta Patika, Veszprémi u. 52. (19.00-22.00)
- 2026.07.09: Szent Anna Gyógyszertár, Sellyei u. 9. (19.00-22.00)
- 2026.07.10: Szent Benedek Gyógyszertár, Aradi u. 31. (19.00-22.00)
- 2026.07.11: Várkert Patika, Szabadság u. 2/A. (18.00-22.00)
- 2026.07.12: Korona Gyógyszertár, Jókai u. 108. (17.00-22.00)
- 2026.07.13: Bástya Gyógyszertár, Bástya u. 26. (19.00-22.00)
- 2026.07.14: Erzsébet Gyógyszertár, Kisfaludy Károly u. 3. (19.00-22.00)
- 2026.07.15: Gránátalma Gyógyszertár, Jókai u. 5-9. (19.00-22.00)
- 2026.07.16: Karlovitz Gyógyszertár, Fő u.24-26. (19.00-22.00)
- 2026.07.17: Őrangyal Gyógyszertár, Szentilonay J.u.6. (19.00-22.00)
- 2026.07.18: Menta Patika, Veszprémi u. 52. (18.00-22.00)
- 2026.07.19: Szent Anna Gyógyszertár, Sellyei u. 9. (17.00-22.00)
- 2026.07.20: Szent Benedek Gyógyszertár, Aradi u. 31. (19.00-22.00)
- 2026.07.21: Várkert Patika, Szabadság u. 2/A. (19.00-22.00)
- 2026.07.22: Korona Gyógyszertár, Jókai u. 108. (19.00-22.00)
- 2026.07.23: Bástya Gyógyszertár, Bástya u. 26. (19.00-22.00)
- 2026.07.24: Erzsébet Gyógyszertár, Kisfaludy Károly u. 3. (19.00-22.00)
- 2026.07.25: Gránátalma Gyógyszertár, Jókai u. 5-9. (18.00-22.00)
- 2026.07.26: Karlovitz Gyógyszertár, Fő u.24-26. (17.00-22.00)
- 2026.07.27: Őrangyal Gyógyszertár, Szentilonay J.u.6. (19.00-22.00)
- 2026.07.28: Menta Patika, Veszprémi u. 52. (19.00-22.00)
- 2026.07.29: Szent Anna Gyógyszertár, Sellyei u. 9. (19.00-22.00)
- 2026.07.30: Szent Benedek Gyógyszertár, Aradi u. 31. (19.00-22.00)
- 2026.07.31: Várkert Patika, Szabadság u. 2/A. (19.00-22.00)
Tapolca ügyeletes gyógyszertár
- 2026.07.02: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (18.00-21.00)
- 2026.07.03: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (18.00-21.00)
- 2026.07.04: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (12.00-14.30)
- 2026.07.05: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (8.00-14.30)
- 2026.07.06: Stark Patika, Ady u.8/2 (18.00-21.00)
- 2026.07.07: Stark Patika, Ady u.8/2 (18.00-21.00)
- 2026.07.08: Stark Patika, Ady u.8/2 (18.00-21.00)
- 2026.07.09: Stark Patika, Ady u.8/2 (18.00-21.00)
- 2026.07.10: Stark Patika, Ady u.8/2 (18.00-21.00)
- 2026.07.11: Stark Patika, Ady u.8/2 (12.00-14.30)
- 2026.07.12: Stark Patika, Ady u.8/2 (8.00-14.30)
- 2026.07.13: Centrum Patika, Deák F.u.8. (18.00-21.00)
- 2026.07.14: Centrum Patika, Deák F.u.8. (18.00-21.00)
- 2026.07.15: Centrum Patika, Deák F.u.8. (18.00-21.00)
- 2026.07.16: Centrum Patika, Deák F.u.8. (18.00-21.00)
- 2026.07.17: Centrum Patika, Deák F.u.8. (18.00-21.00)
- 2026.07.18: Centrum Patika, Deák F.u.8. (12.00-14.30)
- 2026.07.19: Centrum Patika, Deák F.u.8. (8.00-14.30)
- 2026.07.20: Aranymozsár Patika, Berzsenyi u. 7-9. (18.00-21.00)
- 2026.07.21: Aranymozsár Patika, Berzsenyi u. 7-9. (18.00-21.00)
- 2026.07.22: Aranymozsár Patika, Berzsenyi u. 7-9. (18.00-21.00)
- 2026.07.23: Aranymozsár Patika, Berzsenyi u. 7-9. (18.00-21.00)
- 2026.07.24: Aranymozsár Patika, Berzsenyi u. 7-9. (18.00-21.00)
- 2026.07.25: Aranymozsár Patika, Berzsenyi u. 7-9. (12.00-14.30)
- 2026.07.26: Aranymozsár Patika, Berzsenyi u. 7-9. (8.00-14.30)
- 2026.07.27: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (18.00-21.00)
- 2026.07.28: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (18.00-21.00)
- 2026.07.29: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (18.00-21.00)
- 2026.07.30: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (18.00-21.00)
Várpalota ügyeletes patika
- 2026.06.30: Belvárosi Patika, Szent István u.2. (19.00-22.30)
- 2026.07.01: Szent György Gyógyszertár, Szabadság tér 4. (8.00-14.30)
- 2026.07.02: Csillag Patikák Szent Anna Gyógyszertár, Veszprémi u.7. (19.00-22.30)
- 2026.07.03: Szent Donát Patika, Honvéd u.2-3 (19.00-22.30)
- 2026.07.04: Borostyán Gyógyszertár, Bakony u.3. (13.00-14.30)
- 2026.07.05: Kabay Gyógyszertár, Táncsics u.15. (8.00-14.30)
- 2026.07.06: Belvárosi Patika, Szent István u.2. (19.00-22.30)
- 2026.07.07: Szent György Gyógyszertár, Szabadság tér 4. (19.00-22.30)
- 2026.07.08: Csillag Patikák Szent Anna Gyógyszertár, Veszprémi u.7. (19.00-22.30)
- 2026.07.09: Szent Donát Patika, Honvéd u.2-3 (19.00-22.30)
- 2026.07.10: Borostyán Gyógyszertár, Bakony u.3. (19.00-22.30)
- 2026.07.11: Kabay Gyógyszertár, Táncsics u.15. (13.00-14.30)
- 2026.07.12: Belvárosi Patika, Szent István u.2. (8.00-14.30)
- 2026.07.13: Szent György Gyógyszertár, Szabadság tér 4. (19.00-22.30)
- 2026.07.14: Csillag Patikák Szent Anna Gyógyszertár, Veszprémi u.7. (19.00-22.30)
- 2026.07.15: Szent Donát Patika, Honvéd u.2-3 (19.00-22.30)
- 2026.07.16: Borostyán Gyógyszertár, Bakony u.3. (19.00-22.30)
- 2026.07.17: Kabay Gyógyszertár, Táncsics u.15. (19.00-22.30)
- 2026.07.18: Belvárosi Patika, Szent István u.2. (13.00-14.30)
- 2026.07.19: Szent György Gyógyszertár, Szabadság tér 4. (8.00-14.30)
- 2026.07.20: Csillag Patikák Szent Anna Gyógyszertár, Veszprémi u.7. (19.00-22.30)
- 2026.07.21: Szent Donát Patika, Honvéd u.2-3 (19.00-22.30)
- 2026.07.22: Borostyán Gyógyszertár, Bakony u.3. (19.00-22.30)
- 2026.07.23: Kabay Gyógyszertár, Táncsics u.15. (19.00-22.30)
- 2026.07.24: Belvárosi Patika, Szent István u.2. (19.00-22.30)
- 2026.07.25: Szent György Gyógyszertár, Szabadság tér 4. (13.00-14.30)
- 2026.07.26: Csillag Patikák Szent Anna Gyógyszertár, Veszprémi u.7. (8.00-14.30)
- 2026.07.27: Szent Donát Patika, Honvéd u.2-3 (19.00-22.30)
- 2026.07.28: Borostyán Gyógyszertár, Bakony u.3. (19.00-22.30)
- 2026.07.29: Kabay Gyógyszertár, Táncsics u.15. (19.00-22.30)
- 2026.07.30: Belvárosi Patika, Szent István u.2. (19.00-22.30)
- 2026.07.31: Szent György Gyógyszertár, Szabadság tér 4. (19.00-22.30)
Veszprém ügyeletes gyógyszertárak
- 2026.06.30: Fekete Sas Gyógyszertár, Gyöngyvirág Utca 6/A-D (0.00-7.00)
- 2026.06.30: Gizella Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.8. (20.00-24.00)
- 2026.07.01: Gizella Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.8. (0.00-7.00)
- 2026.07.01: Patikaplus Gyógyszertár, Külső-Kádártai u.3. (20.00-24.00)
- 2026.07.02: Patikaplus Gyógyszertár, Külső-Kádártai u.3. (0.00-7.00)
- 2026.07.02: Jutasi úti Gyógyszertár, Jutasi u. 59. (20.00-24.00)
- 2026.07.03: Jutasi úti Gyógyszertár, Jutasi u. 59. (0.00-7.00)
- 2026.07.03: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (20.00-24.00)
- 2026.07.04: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-8.00)
- 2026.07.04: Kórházi Gyógyszertár (Elixir Patika), Kórház u.1. (20.00-24.00)
- 2026.07.05: Kórházi Gyógyszertár (Elixir Patika), Kórház u.1. (0.00-8.00)
- 2026.07.05: Kígyó Gyógyszertár, Ördögárok u. 4. (19.00-24.00)
- 2026.07.06: Kígyó Gyógyszertár, Ördögárok u. 4. (0.00-7.00)
- 2026.07.06: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (20.00-24.00)
- 2026.07.07: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-7.00)
- 2026.07.07: Benu Gyógyszertár Veszprém Cholnoky, Ady E.u. 71/B. (20.00-24.00)
- 2026.07.08: Benu Gyógyszertár Veszprém Cholnoky, Ady E.u. 71/B. (0.00-7.00)
- 2026.07.08: Csillag Patikák Almádi úti Gyógyszertár, Almádi út 21. (20.00-24.00)
- 2026.07.09: Csillag Patikák Almádi úti Gyógyszertár, Almádi út 21. (0.00-7.00)
- 2026.07.09: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (20.00-24.00)
- 2026.07.10: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-7.00)
- 2026.07.10: Benu Gyógyszertár Veszprém Bástya, Kossuth u. 8. (20.00-24.00)
- 2026.07.11: Benu Gyógyszertár Veszprém Bástya, Kossuth u. 8. (0.00-8.00)
- 2026.07.11: Ciklámen Patika, Dornyai Béla u. 4 Stopshop (20.00-24.00)
- 2026.07.12: Ciklámen Patika, Dornyai Béla u. 4 Stopshop (0.00-8.00)
- 2026.07.12: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (19.00-24.00)
- 2026.07.13: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-7.00)
- 2026.07.13: Egyetem Gyógyszertár, Egyetem u. 9. (20.00-24.00)
- 2026.07.14: Egyetem Gyógyszertár, Egyetem u. 9. (0.00-7.00)
- 2026.07.14: Ezüst Holló Gyógyszertár, Halle u. 5/G (20.00-24.00)
- 2026.07.15: Ezüst Holló Gyógyszertár, Halle u. 5/G (0.00-7.00)
- 2026.07.15: Tündérkert Gyógyszertár, Március 15. u. 4/B. (20.00-24.00)
- 2026.07.16: Tündérkert Gyógyszertár, Március 15. u. 4/B. (0.00-7.00)
- 2026.07.16: Fehér Üröm Gyógyszertár, Iskola u. 3. (20.00-24.00)
- 2026.07.17: Fehér Üröm Gyógyszertár, Iskola u. 3. (0.00-7.00)
- 2026.07.17: Fekete Sas Gyógyszertár, Gyöngyvirág Utca 6/A-D (20.00-24.00)
- 2026.07.18: Fekete Sas Gyógyszertár, Gyöngyvirág Utca 6/A-D (0.00-8.00)
- 2026.07.18: Gizella Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.8. (20.00-24.00)
- 2026.07.19: Gizella Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.8. (0.00-8.00)
- 2026.07.19: Patikaplus Gyógyszertár, Külső-Kádártai u.3. (19.00-24.00)
- 2026.07.20: Patikaplus Gyógyszertár, Külső-Kádártai u.3. (0.00-7.00)
- 2026.07.20: Jutasi úti Gyógyszertár, Jutasi u. 59. (20.00-24.00)
- 2026.07.21: Jutasi úti Gyógyszertár, Jutasi u. 59. (0.00-7.00)
- 2026.07.21: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (20.00-24.00)
- 2026.07.22: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-7.00)
- 2026.07.22: Kórházi Gyógyszertár (Elixir Patika), Kórház u.1. (20.00-24.00)
- 2026.07.23: Kórházi Gyógyszertár (Elixir Patika), Kórház u.1. (0.00-7.00)
- 2026.07.23: Kígyó Gyógyszertár, Ördögárok u. 4. (20.00-24.00)
- 2026.07.24: Kígyó Gyógyszertár, Ördögárok u. 4. (0.00-7.00)
- 2026.07.24: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (20.00-24.00)
- 2026.07.25: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-8.00)
- 2026.07.25: Benu Gyógyszertár Veszprém Cholnoky, Ady E.u. 71/B. (20.00-24.00)
- 2026.07.26: Benu Gyógyszertár Veszprém Cholnoky, Ady E.u. 71/B. (0.00-8.00)
- 2026.07.26: Csillag Patikák Almádi úti Gyógyszertár, Almádi út 21. (19.00-24.00)
- 2026.07.27: Csillag Patikák Almádi úti Gyógyszertár, Almádi út 21. (0.00-7.00)
- 2026.07.27: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (20.00-24.00)
- 2026.07.28: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-7.00)
- 2026.07.28: Benu Gyógyszertár Veszprém Bástya, Kossuth u. 8. (20.00-24.00)
- 2026.07.29: Benu Gyógyszertár Veszprém Bástya, Kossuth u. 8. (0.00-7.00)
- 2026.07.29: Ciklámen Patika, Dornyai Béla u. 4 Stopshop (20.00-24.00)
- 2026.07.30: Ciklámen Patika, Dornyai Béla u. 4 Stopshop (0.00-7.00)
- 2026.07.30: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (20.00-24.00)
- 2026.07.31: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-7.00)
- 2026.07.31: Egyetem Gyógyszertár, Egyetem u. 9. (20.00-24.00)
Zirc ügyeletes gyógyszertárak
- 2026.07.01: Szent Hubertus Gyógyszertár, Piac tér 3. (10.00-11.00)
- 2026.07.04: Szent Hubertus Gyógyszertár, Piac tér 3. (8.00-12.00)
- 2026.07.05: Szent Hubertus Gyógyszertár, Piac tér 3. (10.00-11.00)
- 2026.07.11: Szent Bernát Gyógyszertár, József A. u. 8. (8.00-12.00)
- 2026.07.12: Szent Bernát Gyógyszertár, József A. u. 8. (10.00-11.00)
- 2026.07.18: Szent Hubertus Gyógyszertár, Piac tér 3. (8.00-12.00)
- 2026.07.19: Szent Hubertus Gyógyszertár, Piac tér 3. (10.00-11.00)
- 2026.07.25: Szent Hubertus Gyógyszertár, Piac tér 3. (8.00-12.00)
- 2026.07.26: Szent Hubertus Gyógyszertár, Piac tér 3. (10.00-11.00)
Zala megye
Keszthely ügyeletes patikák
- 2026.06.30: BENU Gyógyszertár Keszthely Helikon, Kossuth u. 37. (20.00-22.30)
- 2026.07.01: BENU Gyógyszertár Keszthely Interspar, Tapolcai u. 37. (20.00-22.30)
- 2026.07.02: PatikaPlus Gyógyszertár, Csapás u. 27. (20.00-22.30)
- 2026.07.03: Park Gyógyszertár, Kossuth u. 64. (20.00-22.30)
- 2026.07.06: BENU Gyógyszertár Keszthely Pelikán, Rákóczi tér 12/A. (20.00-22.30)
- 2026.07.07: Szent Korona Gyógyszertár, Bem u. 18. (20.00-22.30)
- 2026.07.08: Vaszary Gyógyszertár, Vaszary K. u. 6/B. (20.00-22.30)
- 2026.07.09: Ezüstsirály Gyógyszertár, Sopron u. 2. (20.00-22.30)
- 2026.07.10: BENU Gyógyszertár Keszthely Helikon, Kossuth u. 37. (20.00-22.30)
- 2026.07.13: BENU Gyógyszertár Keszthely Interspar, Tapolcai u. 37. (20.00-22.30)
- 2026.07.14: PatikaPlus Gyógyszertár, Csapás u. 27. (20.00-22.30)
- 2026.07.15: Park Gyógyszertár, Kossuth u. 64. (20.00-22.30)
- 2026.07.16: Szent Korona Gyógyszertár, Bem u. 18. (20.00-22.30)
- 2026.07.17: BENU Gyógyszertár Keszthely Pelikán, Rákóczi tér 12/A. (20.00-22.30)
- 2026.07.20: Vaszary Gyógyszertár, Vaszary K. u. 6/B. (20.00-22.30)
- 2026.07.21: Ezüstsirály Gyógyszertár, Sopron u. 2. (20.00-22.30)
- 2026.07.22: BENU Gyógyszertár Keszthely Helikon, Kossuth u. 37. (20.00-22.30)
- 2026.07.23: BENU Gyógyszertár Keszthely Interspar, Tapolcai u. 37. (20.00-22.30)
- 2026.07.24: PatikaPlus Gyógyszertár, Csapás u. 27. (20.00-22.30)
- 2026.07.27: Park Gyógyszertár, Kossuth u. 64. (20.00-22.30)
- 2026.07.28: BENU Gyógyszertár Keszthely Pelikán, Rákóczi tér 12/A. (20.00-22.30)
- 2026.07.29: Szent Korona Gyógyszertár, Bem u. 18. (20.00-22.30)
- 2026.07.30: Vaszary Gyógyszertár, Vaszary K. u. 6/B. (20.00-22.30)
- 2026.07.31: Ezüstsirály Gyógyszertár, Sopron u. 2. (20.00-22.30)
Nagykanizsa ügyeletes patika
- 2026.06.30: Király Gyógyszertár, Kalmár u. 4. (20.00-22.30)
- 2026.07.01: Kiskanizsa Gyógyszertár, Bajcsy Zs. u. 38/A (20.00-22.30)
- 2026.07.02: PatikaPlus Gyógyszertár, Boszorkány u. 2. (20.00-22.30)
- 2026.07.03: Remény Gyógyszertár, Garay u. 14. (20.00-22.30)
- 2026.07.04: Salvia Gyógyszertár, Balaton utca 41. (20.00-22.30)
- 2026.07.05: Szent Kristóf Gyógyszertár, Erzsébet tér 8/2. (19.00-22.30)
- 2026.07.06: Zöldfenyő Gyógyszertár, Alktmány u. 51. (20.00-22.30)
- 2026.07.07: Belvárosi Gyógyszertár, Erzsébet tér 1. (20.00-22.30)
- 2026.07.08: BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Aranyszarvas, Rozgonyi u. 1. (20.00-22.30)
- 2026.07.09: BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa Centrum, Táborhely u. 4. (20.00-22.30)
- 2026.07.10: BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Katonaréti, Tavasz u. 26. (20.00-22.30)
- 2026.07.11: Fagyöngy Gyógyszertár, Szekeres J. u. 2-8. (20.00-22.30)
- 2026.07.12: Keleti Gyógyszertár, Zemplén Gy. u. 6. (19.00-22.30)
- 2026.07.13: Király Gyógyszertár, Kalmár u. 4. (20.00-22.30)
- 2026.07.14: Kiskanizsa Gyógyszertár, Bajcsy Zs. u. 38/A (20.00-22.30)
- 2026.07.15: PatikaPlus Gyógyszertár, Boszorkány u. 2. (20.00-22.30)
- 2026.07.16: Remény Gyógyszertár, Garay u. 14. (20.00-22.30)
- 2026.07.17: Salvia Gyógyszertár, Balaton utca 41. (20.00-22.30)
- 2026.07.18: Szent Kristóf Gyógyszertár, Erzsébet tér 8/2. (20.00-22.30)
- 2026.07.19: Zöldfenyő Gyógyszertár, Alktmány u. 51. (19.00-22.30)
- 2026.07.20: Belvárosi Gyógyszertár, Erzsébet tér 1. (20.00-22.30)
- 2026.07.21: BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Aranyszarvas, Rozgonyi u. 1. (20.00-22.30)
- 2026.07.22: BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa Centrum, Táborhely u. 4. (20.00-22.30)
- 2026.07.23: BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Katonaréti, Tavasz u. 26. (20.00-22.30)
- 2026.07.24: Fagyöngy Gyógyszertár, Szekeres J. u. 2-8. (20.00-22.30)
- 2026.07.25: Keleti Gyógyszertár, Zemplén Gy. u. 6. (20.00-22.30)
- 2026.07.26: Király Gyógyszertár, Kalmár u. 4. (19.00-22.30)
- 2026.07.27: Kiskanizsa Gyógyszertár, Bajcsy Zs. u. 38/A (20.00-22.30)
- 2026.07.28: PatikaPlus Gyógyszertár, Boszorkány u. 2. (20.00-22.30)
- 2026.07.29: Remény Gyógyszertár, Garay u. 14. (20.00-22.30)
- 2026.07.30: Salvia Gyógyszertár, Balaton utca 41. (20.00-22.30)
- 2026.07.31: Szent Kristóf Gyógyszertár, Erzsébet tér 8/2. (20.00-22.30)
Zalaegerszeg ügyeletes gyógyszertár
- 2026.06.30: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-7.30)
- 2026.06.30: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó, Berzsenyi u. 9. (18.00-24.00)
- 2026.07.01: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó, Berzsenyi u. 9. (0.00-8.00)
- 2026.07.01: Paracelsus Gyógyszertár, Csány tér 1. (16.00-24.00)
- 2026.07.02: Paracelsus Gyógyszertár, Csány tér 1. (0.00-7.00)
- 2026.07.02: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (20.00-24.00)
- 2026.07.03: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00 és 15.30-24.00)
- 2026.07.04: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00)
- 2026.07.04: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kertvárosi, Köztársaság u. 55. (14.00-24.00)
- 2026.07.05: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kertvárosi, Köztársaság u. 55. (0.00-8.00)
- 2026.07.05: Hegyalja Gyógyszertár, Hegyalja u. 43. (8.00-24.00)
- 2026.07.06: Hegyalja Gyógyszertár, Hegyalja u. 43. (0.00-7.30)
- 2026.07.06: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Platán, Landorhegyi u. 4. (18.00-24.00)
- 2026.07.07: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Platán, Landorhegyi u. 4. (0.00-7.30)
- 2026.07.07: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (15.30-24.00)
- 2026.07.08: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00)
- 2026.07.08: Szentlélek Gyógyszertár, Sütő u. 1. (15.30-24.00)
- 2026.07.09: Szentlélek Gyógyszertár, Sütő u. 1. (0.00-7.30)
- 2026.07.09: Göcsej Gyógyszertár, Göcseji u. 49. (17.30-24.00)
- 2026.07.10: Göcsej Gyógyszertár, Göcseji u. 49. (0.00-7.30)
- 2026.07.10: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó, Berzsenyi u. 9. (18.00-24.00)
- 2026.07.11: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó, Berzsenyi u. 9. (0.00-8.00)
- 2026.07.11: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Belváros, Széchenyi tér 2. (14.00-24.00)
- 2026.07.12: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Belváros, Széchenyi tér 2. (0.00-8.00)
- 2026.07.12: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (8.00-24.00)
- 2026.07.13: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00)
- 2026.07.13: BENU Gyógyszertár Zalagereszeg Szent Ferenc, Ola u.1-7. (19.30-24.00)
- 2026.07.14: BENU Gyógyszertár Zalagereszeg Szent Ferenc, Ola u.1-7. (0.00-8.30)
- 2026.07.14: Páter Gyógyszertár, Bíró M. u. 38. (17.30-24.00)
- 2026.07.15: Páter Gyógyszertár, Bíró M. u. 38. (0.00-8.00)
- 2026.07.15: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (15.30-24.00)
- 2026.07.16: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00 és 20.00-24.00)
- 2026.07.17: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00)
- 2026.07.17: Hegyalja Gyógyszertár, Hegyalja u. 43. (18.00-24.00)
- 2026.07.18: Hegyalja Gyógyszertár, Hegyalja u. 43. (0.00-8.00)
- 2026.07.18: Zalai Gondviselés gyógyszertár, Kovács K. tér 4. (14.00-24.00)
- 2026.07.19: Zalai Gondviselés gyógyszertár, Kovács K. tér 4. (0.00-8.00)
- 2026.07.19: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (8.00-24.00)
- 2026.07.20: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00)
- 2026.07.20: Göcsej Gyógyszertár, Göcseji u. 49. (17.30-24.00)
- 2026.07.21: Göcsej Gyógyszertár, Göcseji u. 49. (0.00-7.30)
- 2026.07.21: Páter Gyógyszertár, Bíró M. u. 38. (17.30-24.00)
- 2026.07.22: Páter Gyógyszertár, Bíró M. u. 38. (0.00-8.00)
- 2026.07.22: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kertvárosi, Köztársaság u. 55. (18.00-24.00)
- 2026.07.23: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kertvárosi, Köztársaság u. 55. (0.00-7.30)
- 2026.07.23: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Belváros, Széchenyi tér 2. (18.00-24.00)
- 2026.07.24: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Belváros, Széchenyi tér 2. (0.00-8.00)
- 2026.07.24: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (15.30-24.00)
- 2026.07.25: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00)
- 2026.07.25: BENU Gyógyszertár Zalagereszeg Szent Ferenc, Ola u.1-7. (14.00-24.00)
- 2026.07.26: BENU Gyógyszertár Zalagereszeg Szent Ferenc, Ola u.1-7. (0.00-8.00)
- 2026.07.26: Szentlélek Gyógyszertár, Sütő u. 1. (8.00-24.00)
- 2026.07.27: Szentlélek Gyógyszertár, Sütő u. 1. (0.00-7.30)
- 2026.07.27: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (15.30-24.00)
- 2026.07.28: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00 és 15.30-24.00)
- 2026.07.29: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00 és 15.30-24.00)
- 2026.07.30: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00)
- 2026.07.30: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Platán, Landorhegyi u. 4. (18.00-24.00)
- 2026.07.31: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Platán, Landorhegyi u. 4. (0.00-7.30)
- 2026.07.31: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó, Berzsenyi u. 9. (18.00-24.00)
Somogy megye
Balatonboglár ügyeletes patika
- 2026.07.20-24: Három Királyok, Szabadság u. 4. (18.00-22.30)
- 2026.07.25: Három Királyok, Szabadság u. 4. (13.00-15.00)
- 2026.07.26: Három Királyok, Szabadság u. 4. (8.00-15.00)
Balatonfenyves ügyeletes gyógyszertár
- 2026.07.06-10: Turul, Bocskai tér 1. (18.00-22.30)
- 2026.07.11: Turul, Bocskai tér 1. (13.00-15.00)
- 2026.07.12: Turul, Bocskai tér 1. (8.00-15.00)
Balatonföldvár ügyeletes patika
- 2026.07.06, 07.13, 07.20, 07.27: Isteni Gondviselés, Petőfi S. u. 2. (20.00-22.30)
Balatonlelle ügyeletes gyógyszertár
- 2026.07.13-17: Magyar Korona, Rákóczi F. u. 208. (18.00-22.30)
- 2026.07.18: Magyar Korona, Rákóczi F. u. 208. (13.00-15.00)
- 2026.07.19: Magyar Korona, Rákóczi F. u. 208. (8.00-15.00)
- 2026.07.27-31: Mária, Móra F. u. 2. (18.00-22.30)
Balatonszárszó ügyeletes patika
- 2026.07.07, 07.14, 07.21, 07.28: Menta, Fő u. 60. (20.00-22.30)
Barcs ügyeletes gyógyszertár
- 2026.06.30: Megváltó, Felszabadulás u.5. (18.00-20.00)
- 2026.07.01: Megváltó, Felszabadulás u.5. (8.00-12.00)
- 2026.07.02, 07.03: Megváltó, Felszabadulás u.5. (18.00-20.00)
- 2026.07.04: Megváltó, Felszabadulás u.5. (12.00-14.00)
- 2026.07.05: Megváltó, Felszabadulás u.5. (8.00-12.00)
- 2026.07.06-10: Dráva, Köztársaság u. 2. (18.00-20.00)
- 2026.07.11: Dráva, Köztársaság u. 2. (12.00-14.00)
- 2026.07.12: Dráva, Köztársaság u. 2. (8.00-12.00)
- 2026.07.13-17: Megváltó, Felszabadulás u.5. (18.00-20.00)
- 2026.07.18: Megváltó, Felszabadulás u.5. (12.00-14.00)
- 2026.07.19: Megváltó, Felszabadulás u.5. (8.00-12.00)
- 2026.07.20-24: Dráva, Köztársaság u. 2. (18.00-20.00)
- 2026.07.25: Dráva, Köztársaság u. 2. (12.00-14.00)
- 2026.07.26: Dráva, Köztársaság u. 2. (8.00-12.00)
- 2026.07.27-31: Megváltó, Felszabadulás u.5. (18.00-20.00)
Fonyód ügyeletes patika
- 2026.06.30: Isteni Gondviselés, Szent I. u. 31. (17.00-19.00)
- 2026.07.01: Isteni Gondviselés, Szent I. u. 31. (8.00-15.00)
- 2026.07.02, 07.03: Isteni Gondviselés, Szent I. u. 31. (18.00-22.30)
- 2026.07.04: Isteni Gondviselés, Szent I. u. 31. (12.00-15.00)
- 2026.07.05: Isteni Gondviselés, Szent I. u. 31. (8.00-15.00)
Kaposvár ügyeletes gyógyszertár
- 2026.06.30 - 07.31 minden nap: Szigethy Gyula, Tallián Gy. u. 20-32. (0.00-7.00 és 20.00-24.00) Kivétel hétvége és július 1: (0.00-7.00 és 16.00-24.00)
Kőröshegy ügyeletes patika
- 2026.07.08, 07.15, 07.22, 07.29: Calendula, Petőfi S. u. 102. (20.00-22.30)
Lengyeltóti ügyeletes gyógyszertár
- 2026.07.01, 07.05, 07.12, 07.19, 07.26: Fehér Holló, Rákóczi F. u. 12. (7.30-14.00)
- 2026.07.04, 07.11, 07.18, 07.25: Fehér Holló, Rákóczi F. u. 12. (12.00-14.00)
Marcali ügyeletes patika
- 2026.06.30, 07.02, 07.03, 07.06-10: PatikaPlus, Noszlopy G. u. 177. (18.00-20.00)
- 2026.07.05, 07.12: PatikaPlus, Noszlopy G. u. 177. (8.00-12.00)
- 2026.07.13-17, 07.20-24: Hársfa, Hársfa u. 25. (19.00-20.00)
- 2026.07.19, 07.26: Hársfa, Hársfa u. 25. (8.00-12.00)
- 2026.07.27-31: Napsugár, Rákóczi u.6-12 (17.00-20.00)
Nagyatád ügyeletes gyógyszertár
- 2026.06.30, 07.02, 07.03, 07.20-24, 07.27-31: Aranyszarvas, Kossuth l. u. 24. (18.00-20.00)
- 2026.07.01, 07.05, 07.26: Aranyszarvas, Kossuth l. u. 24. (8.00-12.00)
- 2026.07.04, 07.25: Aranyszarvas, Kossuth l. u. 24. (12.00-14.00)
- 2026.07.06-10, 07.13-17: Szent István, Korányi S. u. 4. (18.00-20.00)
- 2026.07.11, 07.18: Szent István, Korányi S. u. 4. (12.00-14.00)
- 2026.07.12, 07.19: Szent István, Korányi S. u. 4. (8.00-12.00)
Siófok ügyeletes patikák
- 2026.06.30, 07.01, 07.13, 07.24, 07.25: Régi, Fő u. 202. (20.00-22.30)
- 2026.07.12: Régi, Fő u. 202. (13.00-22.30)
- 2026.07.02, 07.03, 07.14, 07.15, 07.27: Korányi, Korányi S. u. 14. (20.00-22.30)
- 2026.07.26: Korányi, Korányi S. u. 14. (13.00-22.30)
- 2026.07.04, 07.16, 07.17, 07.28, 07.29: Főnix, Fő tér 10/b. (20.00-22.30)
- 2026.07.05: Főnix, Fő tér 10/b. (13.00-22.30)
- 2026.07.06, 07.07, 07.18, 07.30, 07.31: Kaduceus, Zamárdi út 4. (20.00-22.30)
- 2026.07.19: Kaduceus, Zamárdi út 4. (13.00-22.30)
- 2026.07.08, 07.09, 07.20, 07.21: Kiliti, Honvéd u. 25. (20.00-22.30)
- 2026.07.10, 07.11, 07.22, 07.23: Borostyán, Semmelweis u. 1. (20.00-22.30)
Szántód ügyeletes gyógyszertár
- 2026.07.03, 07.10, 07.17, 07.24, 07.31: Szántód Patika, Május 1.u.10. (20.00-22.30)
Zamárdi ügyeletes patika
- 2026.07.02, 07.09, 07.16, 07.23, 07.30: F. G. H., Kossuth L. u. 9. (20.00-22.30)
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A hétvégére várható rendkívüli hőség miatt óvatosságra intette a szabadtéri rendezvények résztvevőit Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
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Sikeresen befejeződött a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézetben.
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Az előzetes adatok szerint 2026 májusában 5654 gyermek született, és 9601 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a...
A rendkívüli európai hőhullám miatt átmenetileg betiltják a közterületi alkoholfogyasztást
Miközben az Európai Unióban jelentősen nőtt az egészségesen eltölthető életévek száma, Magyarországon romlott a helyzet.
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Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
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