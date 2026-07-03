Ügyeletes gyógyszertárak a Balaton mellett júliusban: itt lesz nyitva patika a tó közelében esti órákban és a hétvégéken

A legtöbben - akár belföldre, akár külföldre indulnak nyaralni - visznek magukkal a legszükségesebb gyógyszerekből, mindenre azonban mégsem lehet felkészülni. Ilyenkor jöhet jól, ha tudjuk, hol van a legközelebbi ügyeletes patika, viszont a nyaralók ritkán keresik ki előre, hol lesz nyitva ügyeletes gyógyszertár. Balaton mellett nyaralók számára az esti órákban, illetve hétvégén több lehetőség is adott a nagyobb városokban, de akár helyben is találhatunk nyitva lévő patikát. Mutatjuk, melyik gyógyszertárakat tartalmazza az ügyeletes patika lista a Balatont övező megyékben 2026 júliusában.

Júliusban is rengetegen utaznak majd a Balatonhoz, illetve más kedvelt belföldi üdülőhelyekre. Amikor elutazunk egy számunkra ismeretlen helyre, érdemes előztesen tájékozódni, merre van nyitva ott bolt, patika, hol van a legközelebbi ügyelet. A tájékozódás nem kerül semmibe, ha viszont valamire nagy szükségünk lenne, akkor jól jöhetnek az előzetesen összegyűjtött információk. Mivel az ügyeletes gyógyszertárak listája folyamatosan változik, fontos tudni, honnan lehet megbízható információt találni a nyitvatartásukról.

Hol lesz nyitva ügyeletes patika Balaton környékén júliusban?

Aki ügyeletes gyógyszertárat keres, próbálkozhat egyszerűen a böngészőben, a különböző térkép alkalmazásokban, vagy akár a közösségi médiában is. Azonban annak, hogy azonnal megbízható információt szerezzünk a hozzánk legközelebb eső ügyeletes gyógyszertárról, két módja van. Az egyik az offline módszer, hogy keressünk egy gyógyszertárat a közelben, ami lehet akár zárva is: itt biztosan találunk információt, hol van a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár. A szabályozás szerint ugyanis az összes gyógyszertár betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon fel kell tüntetni a legközelebbi, folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti/készenléti szolgálatot teljesítő gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját.

A másik, online módszer, ha használjuk az NNGYK (korábban NNK és külön OGYÉI) gyógyszertár-nyilvántartását. A gyógyszertárkereső ugyanis mindig az aktuális információkat tartalmazza, míg az interneten, cikkekben, térképeken, közösségi médiában gyakran elavultak az információk. A keresőben egyaránt megtaláljuk a patikák rendes nyitvatartását, illetve az ügyeletes patikákat is. Ha tehát belföldön, számunkra ismeretlen helyen gyógyszertárat keresünk, innen érdemes tájékozódni.

A Pénzcentrum most előre kigyűjtötte, hogy a Balatont övező három megyében (Somogy, Veszprém és Zala), hol lesznek nyitva ügyeletes gyógyszertárak július folyamán. Mutatjuk a listát, amelyben a könnyebb kereshetőség érdekében az egyes megyékben a településnevek alatt soroljuk fel, hogy melyik napokon melyik patikák tartanak ügyeletet. Minden gyógyszertár neve mellett szerepel a pontos címe is és az, hogy mettől meddig tart az ügyeleti nyitvatartási idő.

Veszprém megye

Ajka ügyeletes patika

2026.07.01: Semmelweis Patika, Semmelweis u.2. (20.00-22.00)

2026.07.02: György Gyógyszertár, Alkotmány u. 20. (20.00-22.00)

2026.07.03: Csillag Patikák Horizont Gyógyszertár, Szabadság tér 10. (20.00-22.00)

2026.07.04: Csillag Patikák Kígyó Gyógyszertár, Frankel L u. 16. (20.00-22.00)

2026.07.05: Patikaplus Gyógyszertár, Fő u. 66. (20.00-22.00)

2026.07.06: Semmelweis Patika, Semmelweis u.2. (20.00-22.00)

2026.07.07: György Gyógyszertár, Alkotmány u. 20. (20.00-22.00)

2026.07.08: Csillag Patikák Horizont Gyógyszertár, Szabadság tér 10. (20.00-22.00)

2026.07.09: Csillag Patikák Kígyó Gyógyszertár, Frankel L u. 16. (20.00-22.00)

2026.07.10: Patikaplus Gyógyszertár, Fő u. 66. (20.00-22.00)

2026.07.11: Semmelweis Patika, Semmelweis u.2. (20.00-22.00)

2026.07.12: György Gyógyszertár, Alkotmány u. 20. (20.00-22.00)

2026.07.13: Csillag Patikák Horizont Gyógyszertár, Szabadság tér 10. (20.00-22.00)

2026.07.14: Csillag Patikák Kígyó Gyógyszertár, Frankel L u. 16. (20.00-22.00)

2026.07.15: Patikaplus Gyógyszertár, Fő u. 66. (20.00-22.00)

2026.07.16: Semmelweis Patika, Semmelweis u.2. (20.00-22.00)

2026.07.17: György Gyógyszertár, Alkotmány u. 20. (20.00-22.00)

2026.07.18: Csillag Patikák Horizont Gyógyszertár, Szabadság tér 10. (20.00-22.00)

2026.07.19: Csillag Patikák Kígyó Gyógyszertár, Frankel L u. 16. (20.00-22.00)

2026.07.20: Patikaplus Gyógyszertár, Fő u. 66. (20.00-22.00)

2026.07.21: Semmelweis Patika, Semmelweis u.2. (20.00-22.00)

2026.07.22: György Gyógyszertár, Alkotmány u. 20. (20.00-22.00)

2026.07.23: Csillag Patikák Horizont Gyógyszertár, Szabadság tér 10. (20.00-22.00)

2026.07.24: Csillag Patikák Kígyó Gyógyszertár, Frankel L u. 16. (20.00-22.00)

2026.07.25: Patikaplus Gyógyszertár, Fő u. 66. (20.00-22.00)

2026.07.26: Semmelweis Patika, Semmelweis u.2. (20.00-22.00)

2026.07.27: György Gyógyszertár, Alkotmány u. 20. (20.00-22.00)

2026.07.28: Csillag Patikák Horizont Gyógyszertár, Szabadság Tér 10. (20.00-22.00)

2026.07.29: Csillag Patikák Kígyó Gyógyszertár, Frankel L u. 16. (20.00-22.00)

2026.07.30: Patikaplus Gyógyszertár, Fő u. 66. (20.00-22.00)

2026.07.31: Semmelweis Patika, Semmelweis u.2. (20.00-22.00)

Balatonalmádi ügyeletes gyógyszertár

2026.07.01: Optimum Gyógyszertár, Petőfi u.11. (8.00-13.00)

2026.07.05: Optimum Gyógyszertár, Petőfi u.11. (8.00-13.00)

2026.07.12: György Patika, Park.u.12. (8.00-13.00)

2026.07.19: Optimum Gyógyszertár, Petőfi u.11. (8.00-13.00)

2026.07.26: György Patika, Park.u.12. (8.00-13.00)

Balatonfüred ügyeletes patika

2026.07.02: Csillag Patikák Aranyhíd Gyógyszertár, Csárda u.1. (21.00-22.30)

2026.07.03: Csillag Patikák Aranyhíd Gyógyszertár, Csárda u.1. (21.00-22.30)

2026.07.06: Levendula Gyógyszertár, Szent István tér 3. (21.00-22.30)

2026.07.07: Levendula Gyógyszertár, Szent István tér 3. (21.00-22.30)

2026.07.08: Levendula Gyógyszertár, Szent István tér 3. (21.00-22.30)

2026.07.09: Levendula Gyógyszertár, Szent István tér 3. (21.00-22.30)

2026.07.10: Levendula Gyógyszertár, Szent István tér 3. (21.00-22.30)

2026.07.13: Marina Gyógyszertár, Széchenyi u. 55. (Tesco) (21.00-22.30)

2026.07.14: Marina Gyógyszertár, Széchenyi u. 55. (Tesco) (21.00-22.30)

2026.07.15: Marina Gyógyszertár, Széchenyi u. 55. (Tesco) (21.00-22.30)

2026.07.16: Marina Gyógyszertár, Széchenyi u. 55. (Tesco) (21.00-22.30)

2026.07.17: Marina Gyógyszertár, Széchenyi u. 55. (Tesco) (21.00-22.30)

2026.07.20: Szent Erzsébet Gyógyszertár, Vasút u.1. (21.00-22.30)

2026.07.21: Szent Erzsébet Gyógyszertár, Vasút u.1. (21.00-22.30)

2026.07.22: Szent Erzsébet Gyógyszertár, Vasút u.1. (21.00-22.30)

2026.07.23: Szent Erzsébet Gyógyszertár, Vasút u.1. (21.00-22.30)

2026.07.24: Szent Erzsébet Gyógyszertár, Vasút u.1. (21.00-22.30)

2026.07.27: Csillag Patikák Aranyhíd Gyógyszertár, Csárda u.1. (21.00-22.30)

2026.07.28: Csillag Patikák Aranyhíd Gyógyszertár, Csárda u.1. (21.00-22.30)

2026.07.29: Csillag Patikák Aranyhíd Gyógyszertár, Csárda u.1. (21.00-22.30)

2026.07.30: Csillag Patikák Aranyhíd Gyógyszertár, Csárda u.1. (21.00-22.30)

2026.07.31: Csillag Patikák Aranyhíd Gyógyszertár, Csárda u.1. (21.00-22.30)

Pápa ügyeletes gyógyszertár

2026.06.30: Szent Benedek Gyógyszertár, Aradi u. 31. (19.00-22.00)

2026.07.01: Várkert Patika, Szabadság u. 2/A. (8.00-22.00)

2026.07.02: Korona Gyógyszertár, Jókai u. 108. (19.00-22.00)

2026.07.03: Bástya Gyógyszertár, Bástya u. 26. (19.00-22.00)

2026.07.04: Erzsébet Gyógyszertár, Kisfaludy Károly u. 3. (18.00-22.00)

2026.07.05: Gránátalma Gyógyszertár, Jókai u. 5-9. (17.00-22.00)

2026.07.06: Szent Anna Gyógyszertár, Sellyei u. 9. (19.00-22.00)

2026.07.07: Őrangyal Gyógyszertár, Szentilonay J.u.6. (19.00-22.00)

2026.07.08: Menta Patika, Veszprémi u. 52. (19.00-22.00)

2026.07.09: Szent Anna Gyógyszertár, Sellyei u. 9. (19.00-22.00)

2026.07.10: Szent Benedek Gyógyszertár, Aradi u. 31. (19.00-22.00)

2026.07.11: Várkert Patika, Szabadság u. 2/A. (18.00-22.00)

2026.07.12: Korona Gyógyszertár, Jókai u. 108. (17.00-22.00)

2026.07.13: Bástya Gyógyszertár, Bástya u. 26. (19.00-22.00)

2026.07.14: Erzsébet Gyógyszertár, Kisfaludy Károly u. 3. (19.00-22.00)

2026.07.15: Gránátalma Gyógyszertár, Jókai u. 5-9. (19.00-22.00)

2026.07.16: Karlovitz Gyógyszertár, Fő u.24-26. (19.00-22.00)

2026.07.17: Őrangyal Gyógyszertár, Szentilonay J.u.6. (19.00-22.00)

2026.07.18: Menta Patika, Veszprémi u. 52. (18.00-22.00)

2026.07.19: Szent Anna Gyógyszertár, Sellyei u. 9. (17.00-22.00)

2026.07.20: Szent Benedek Gyógyszertár, Aradi u. 31. (19.00-22.00)

2026.07.21: Várkert Patika, Szabadság u. 2/A. (19.00-22.00)

2026.07.22: Korona Gyógyszertár, Jókai u. 108. (19.00-22.00)

2026.07.23: Bástya Gyógyszertár, Bástya u. 26. (19.00-22.00)

2026.07.24: Erzsébet Gyógyszertár, Kisfaludy Károly u. 3. (19.00-22.00)

2026.07.25: Gránátalma Gyógyszertár, Jókai u. 5-9. (18.00-22.00)

2026.07.26: Karlovitz Gyógyszertár, Fő u.24-26. (17.00-22.00)

2026.07.27: Őrangyal Gyógyszertár, Szentilonay J.u.6. (19.00-22.00)

2026.07.28: Menta Patika, Veszprémi u. 52. (19.00-22.00)

2026.07.29: Szent Anna Gyógyszertár, Sellyei u. 9. (19.00-22.00)

2026.07.30: Szent Benedek Gyógyszertár, Aradi u. 31. (19.00-22.00)

2026.07.31: Várkert Patika, Szabadság u. 2/A. (19.00-22.00)

Tapolca ügyeletes gyógyszertár

2026.07.02: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (18.00-21.00)

2026.07.03: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (18.00-21.00)

2026.07.04: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (12.00-14.30)

2026.07.05: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (8.00-14.30)

2026.07.06: Stark Patika, Ady u.8/2 (18.00-21.00)

2026.07.07: Stark Patika, Ady u.8/2 (18.00-21.00)

2026.07.08: Stark Patika, Ady u.8/2 (18.00-21.00)

2026.07.09: Stark Patika, Ady u.8/2 (18.00-21.00)

2026.07.10: Stark Patika, Ady u.8/2 (18.00-21.00)

2026.07.11: Stark Patika, Ady u.8/2 (12.00-14.30)

2026.07.12: Stark Patika, Ady u.8/2 (8.00-14.30)

2026.07.13: Centrum Patika, Deák F.u.8. (18.00-21.00)

2026.07.14: Centrum Patika, Deák F.u.8. (18.00-21.00)

2026.07.15: Centrum Patika, Deák F.u.8. (18.00-21.00)

2026.07.16: Centrum Patika, Deák F.u.8. (18.00-21.00)

2026.07.17: Centrum Patika, Deák F.u.8. (18.00-21.00)

2026.07.18: Centrum Patika, Deák F.u.8. (12.00-14.30)

2026.07.19: Centrum Patika, Deák F.u.8. (8.00-14.30)

2026.07.20: Aranymozsár Patika, Berzsenyi u. 7-9. (18.00-21.00)

2026.07.21: Aranymozsár Patika, Berzsenyi u. 7-9. (18.00-21.00)

2026.07.22: Aranymozsár Patika, Berzsenyi u. 7-9. (18.00-21.00)

2026.07.23: Aranymozsár Patika, Berzsenyi u. 7-9. (18.00-21.00)

2026.07.24: Aranymozsár Patika, Berzsenyi u. 7-9. (18.00-21.00)

2026.07.25: Aranymozsár Patika, Berzsenyi u. 7-9. (12.00-14.30)

2026.07.26: Aranymozsár Patika, Berzsenyi u. 7-9. (8.00-14.30)

2026.07.27: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (18.00-21.00)

2026.07.28: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (18.00-21.00)

2026.07.29: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (18.00-21.00)

2026.07.30: Pelikán Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.23. (18.00-21.00)

Várpalota ügyeletes patika

2026.06.30: Belvárosi Patika, Szent István u.2. (19.00-22.30)

2026.07.01: Szent György Gyógyszertár, Szabadság tér 4. (8.00-14.30)

2026.07.02: Csillag Patikák Szent Anna Gyógyszertár, Veszprémi u.7. (19.00-22.30)

2026.07.03: Szent Donát Patika, Honvéd u.2-3 (19.00-22.30)

2026.07.04: Borostyán Gyógyszertár, Bakony u.3. (13.00-14.30)

2026.07.05: Kabay Gyógyszertár, Táncsics u.15. (8.00-14.30)

2026.07.06: Belvárosi Patika, Szent István u.2. (19.00-22.30)

2026.07.07: Szent György Gyógyszertár, Szabadság tér 4. (19.00-22.30)

2026.07.08: Csillag Patikák Szent Anna Gyógyszertár, Veszprémi u.7. (19.00-22.30)

2026.07.09: Szent Donát Patika, Honvéd u.2-3 (19.00-22.30)

2026.07.10: Borostyán Gyógyszertár, Bakony u.3. (19.00-22.30)

2026.07.11: Kabay Gyógyszertár, Táncsics u.15. (13.00-14.30)

2026.07.12: Belvárosi Patika, Szent István u.2. (8.00-14.30)

2026.07.13: Szent György Gyógyszertár, Szabadság tér 4. (19.00-22.30)

2026.07.14: Csillag Patikák Szent Anna Gyógyszertár, Veszprémi u.7. (19.00-22.30)

2026.07.15: Szent Donát Patika, Honvéd u.2-3 (19.00-22.30)

2026.07.16: Borostyán Gyógyszertár, Bakony u.3. (19.00-22.30)

2026.07.17: Kabay Gyógyszertár, Táncsics u.15. (19.00-22.30)

2026.07.18: Belvárosi Patika, Szent István u.2. (13.00-14.30)

2026.07.19: Szent György Gyógyszertár, Szabadság tér 4. (8.00-14.30)

2026.07.20: Csillag Patikák Szent Anna Gyógyszertár, Veszprémi u.7. (19.00-22.30)

2026.07.21: Szent Donát Patika, Honvéd u.2-3 (19.00-22.30)

2026.07.22: Borostyán Gyógyszertár, Bakony u.3. (19.00-22.30)

2026.07.23: Kabay Gyógyszertár, Táncsics u.15. (19.00-22.30)

2026.07.24: Belvárosi Patika, Szent István u.2. (19.00-22.30)

2026.07.25: Szent György Gyógyszertár, Szabadság tér 4. (13.00-14.30)

2026.07.26: Csillag Patikák Szent Anna Gyógyszertár, Veszprémi u.7. (8.00-14.30)

2026.07.27: Szent Donát Patika, Honvéd u.2-3 (19.00-22.30)

2026.07.28: Borostyán Gyógyszertár, Bakony u.3. (19.00-22.30)

2026.07.29: Kabay Gyógyszertár, Táncsics u.15. (19.00-22.30)

2026.07.30: Belvárosi Patika, Szent István u.2. (19.00-22.30)

2026.07.31: Szent György Gyógyszertár, Szabadság tér 4. (19.00-22.30)

Veszprém ügyeletes gyógyszertárak

2026.06.30: Fekete Sas Gyógyszertár, Gyöngyvirág Utca 6/A-D (0.00-7.00)

2026.06.30: Gizella Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.8. (20.00-24.00)

2026.07.01: Gizella Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.8. (0.00-7.00)

2026.07.01: Patikaplus Gyógyszertár, Külső-Kádártai u.3. (20.00-24.00)

2026.07.02: Patikaplus Gyógyszertár, Külső-Kádártai u.3. (0.00-7.00)

2026.07.02: Jutasi úti Gyógyszertár, Jutasi u. 59. (20.00-24.00)

2026.07.03: Jutasi úti Gyógyszertár, Jutasi u. 59. (0.00-7.00)

2026.07.03: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (20.00-24.00)

2026.07.04: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-8.00)

2026.07.04: Kórházi Gyógyszertár (Elixir Patika), Kórház u.1. (20.00-24.00)

2026.07.05: Kórházi Gyógyszertár (Elixir Patika), Kórház u.1. (0.00-8.00)

2026.07.05: Kígyó Gyógyszertár, Ördögárok u. 4. (19.00-24.00)

2026.07.06: Kígyó Gyógyszertár, Ördögárok u. 4. (0.00-7.00)

2026.07.06: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (20.00-24.00)

2026.07.07: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-7.00)

2026.07.07: Benu Gyógyszertár Veszprém Cholnoky, Ady E.u. 71/B. (20.00-24.00)

2026.07.08: Benu Gyógyszertár Veszprém Cholnoky, Ady E.u. 71/B. (0.00-7.00)

2026.07.08: Csillag Patikák Almádi úti Gyógyszertár, Almádi út 21. (20.00-24.00)

2026.07.09: Csillag Patikák Almádi úti Gyógyszertár, Almádi út 21. (0.00-7.00)

2026.07.09: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (20.00-24.00)

2026.07.10: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-7.00)

2026.07.10: Benu Gyógyszertár Veszprém Bástya, Kossuth u. 8. (20.00-24.00)

2026.07.11: Benu Gyógyszertár Veszprém Bástya, Kossuth u. 8. (0.00-8.00)

2026.07.11: Ciklámen Patika, Dornyai Béla u. 4 Stopshop (20.00-24.00)

2026.07.12: Ciklámen Patika, Dornyai Béla u. 4 Stopshop (0.00-8.00)

2026.07.12: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (19.00-24.00)

2026.07.13: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-7.00)

2026.07.13: Egyetem Gyógyszertár, Egyetem u. 9. (20.00-24.00)

2026.07.14: Egyetem Gyógyszertár, Egyetem u. 9. (0.00-7.00)

2026.07.14: Ezüst Holló Gyógyszertár, Halle u. 5/G (20.00-24.00)

2026.07.15: Ezüst Holló Gyógyszertár, Halle u. 5/G (0.00-7.00)

2026.07.15: Tündérkert Gyógyszertár, Március 15. u. 4/B. (20.00-24.00)

2026.07.16: Tündérkert Gyógyszertár, Március 15. u. 4/B. (0.00-7.00)

2026.07.16: Fehér Üröm Gyógyszertár, Iskola u. 3. (20.00-24.00)

2026.07.17: Fehér Üröm Gyógyszertár, Iskola u. 3. (0.00-7.00)

2026.07.17: Fekete Sas Gyógyszertár, Gyöngyvirág Utca 6/A-D (20.00-24.00)

2026.07.18: Fekete Sas Gyógyszertár, Gyöngyvirág Utca 6/A-D (0.00-8.00)

2026.07.18: Gizella Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.8. (20.00-24.00)

2026.07.19: Gizella Gyógyszertár, Bajcsy Zs.u.8. (0.00-8.00)

2026.07.19: Patikaplus Gyógyszertár, Külső-Kádártai u.3. (19.00-24.00)

2026.07.20: Patikaplus Gyógyszertár, Külső-Kádártai u.3. (0.00-7.00)

2026.07.20: Jutasi úti Gyógyszertár, Jutasi u. 59. (20.00-24.00)

2026.07.21: Jutasi úti Gyógyszertár, Jutasi u. 59. (0.00-7.00)

2026.07.21: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (20.00-24.00)

2026.07.22: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-7.00)

2026.07.22: Kórházi Gyógyszertár (Elixir Patika), Kórház u.1. (20.00-24.00)

2026.07.23: Kórházi Gyógyszertár (Elixir Patika), Kórház u.1. (0.00-7.00)

2026.07.23: Kígyó Gyógyszertár, Ördögárok u. 4. (20.00-24.00)

2026.07.24: Kígyó Gyógyszertár, Ördögárok u. 4. (0.00-7.00)

2026.07.24: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (20.00-24.00)

2026.07.25: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-8.00)

2026.07.25: Benu Gyógyszertár Veszprém Cholnoky, Ady E.u. 71/B. (20.00-24.00)

2026.07.26: Benu Gyógyszertár Veszprém Cholnoky, Ady E.u. 71/B. (0.00-8.00)

2026.07.26: Csillag Patikák Almádi úti Gyógyszertár, Almádi út 21. (19.00-24.00)

2026.07.27: Csillag Patikák Almádi úti Gyógyszertár, Almádi út 21. (0.00-7.00)

2026.07.27: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (20.00-24.00)

2026.07.28: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-7.00)

2026.07.28: Benu Gyógyszertár Veszprém Bástya, Kossuth u. 8. (20.00-24.00)

2026.07.29: Benu Gyógyszertár Veszprém Bástya, Kossuth u. 8. (0.00-7.00)

2026.07.29: Ciklámen Patika, Dornyai Béla u. 4 Stopshop (20.00-24.00)

2026.07.30: Ciklámen Patika, Dornyai Béla u. 4 Stopshop (0.00-7.00)

2026.07.30: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (20.00-24.00)

2026.07.31: Pláza Patika, Budapest u. 20-28. (0.00-7.00)

2026.07.31: Egyetem Gyógyszertár, Egyetem u. 9. (20.00-24.00)

Zirc ügyeletes gyógyszertárak

2026.07.01: Szent Hubertus Gyógyszertár, Piac tér 3. (10.00-11.00)

2026.07.04: Szent Hubertus Gyógyszertár, Piac tér 3. (8.00-12.00)

2026.07.05: Szent Hubertus Gyógyszertár, Piac tér 3. (10.00-11.00)

2026.07.11: Szent Bernát Gyógyszertár, József A. u. 8. (8.00-12.00)

2026.07.12: Szent Bernát Gyógyszertár, József A. u. 8. (10.00-11.00)

2026.07.18: Szent Hubertus Gyógyszertár, Piac tér 3. (8.00-12.00)

2026.07.19: Szent Hubertus Gyógyszertár, Piac tér 3. (10.00-11.00)

2026.07.25: Szent Hubertus Gyógyszertár, Piac tér 3. (8.00-12.00)

2026.07.26: Szent Hubertus Gyógyszertár, Piac tér 3. (10.00-11.00)

Zala megye

Keszthely ügyeletes patikák

2026.06.30: BENU Gyógyszertár Keszthely Helikon, Kossuth u. 37. (20.00-22.30)

2026.07.01: BENU Gyógyszertár Keszthely Interspar, Tapolcai u. 37. (20.00-22.30)

2026.07.02: PatikaPlus Gyógyszertár, Csapás u. 27. (20.00-22.30)

2026.07.03: Park Gyógyszertár, Kossuth u. 64. (20.00-22.30)

2026.07.06: BENU Gyógyszertár Keszthely Pelikán, Rákóczi tér 12/A. (20.00-22.30)

2026.07.07: Szent Korona Gyógyszertár, Bem u. 18. (20.00-22.30)

2026.07.08: Vaszary Gyógyszertár, Vaszary K. u. 6/B. (20.00-22.30)

2026.07.09: Ezüstsirály Gyógyszertár, Sopron u. 2. (20.00-22.30)

2026.07.10: BENU Gyógyszertár Keszthely Helikon, Kossuth u. 37. (20.00-22.30)

2026.07.13: BENU Gyógyszertár Keszthely Interspar, Tapolcai u. 37. (20.00-22.30)

2026.07.14: PatikaPlus Gyógyszertár, Csapás u. 27. (20.00-22.30)

2026.07.15: Park Gyógyszertár, Kossuth u. 64. (20.00-22.30)

2026.07.16: Szent Korona Gyógyszertár, Bem u. 18. (20.00-22.30)

2026.07.17: BENU Gyógyszertár Keszthely Pelikán, Rákóczi tér 12/A. (20.00-22.30)

2026.07.20: Vaszary Gyógyszertár, Vaszary K. u. 6/B. (20.00-22.30)

2026.07.21: Ezüstsirály Gyógyszertár, Sopron u. 2. (20.00-22.30)

2026.07.22: BENU Gyógyszertár Keszthely Helikon, Kossuth u. 37. (20.00-22.30)

2026.07.23: BENU Gyógyszertár Keszthely Interspar, Tapolcai u. 37. (20.00-22.30)

2026.07.24: PatikaPlus Gyógyszertár, Csapás u. 27. (20.00-22.30)

2026.07.27: Park Gyógyszertár, Kossuth u. 64. (20.00-22.30)

2026.07.28: BENU Gyógyszertár Keszthely Pelikán, Rákóczi tér 12/A. (20.00-22.30)

2026.07.29: Szent Korona Gyógyszertár, Bem u. 18. (20.00-22.30)

2026.07.30: Vaszary Gyógyszertár, Vaszary K. u. 6/B. (20.00-22.30)

2026.07.31: Ezüstsirály Gyógyszertár, Sopron u. 2. (20.00-22.30)

Nagykanizsa ügyeletes patika

2026.06.30: Király Gyógyszertár, Kalmár u. 4. (20.00-22.30)

2026.07.01: Kiskanizsa Gyógyszertár, Bajcsy Zs. u. 38/A (20.00-22.30)

2026.07.02: PatikaPlus Gyógyszertár, Boszorkány u. 2. (20.00-22.30)

2026.07.03: Remény Gyógyszertár, Garay u. 14. (20.00-22.30)

2026.07.04: Salvia Gyógyszertár, Balaton utca 41. (20.00-22.30)

2026.07.05: Szent Kristóf Gyógyszertár, Erzsébet tér 8/2. (19.00-22.30)

2026.07.06: Zöldfenyő Gyógyszertár, Alktmány u. 51. (20.00-22.30)

2026.07.07: Belvárosi Gyógyszertár, Erzsébet tér 1. (20.00-22.30)

2026.07.08: BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Aranyszarvas, Rozgonyi u. 1. (20.00-22.30)

2026.07.09: BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa Centrum, Táborhely u. 4. (20.00-22.30)

2026.07.10: BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Katonaréti, Tavasz u. 26. (20.00-22.30)

2026.07.11: Fagyöngy Gyógyszertár, Szekeres J. u. 2-8. (20.00-22.30)

2026.07.12: Keleti Gyógyszertár, Zemplén Gy. u. 6. (19.00-22.30)

2026.07.13: Király Gyógyszertár, Kalmár u. 4. (20.00-22.30)

2026.07.14: Kiskanizsa Gyógyszertár, Bajcsy Zs. u. 38/A (20.00-22.30)

2026.07.15: PatikaPlus Gyógyszertár, Boszorkány u. 2. (20.00-22.30)

2026.07.16: Remény Gyógyszertár, Garay u. 14. (20.00-22.30)

2026.07.17: Salvia Gyógyszertár, Balaton utca 41. (20.00-22.30)

2026.07.18: Szent Kristóf Gyógyszertár, Erzsébet tér 8/2. (20.00-22.30)

2026.07.19: Zöldfenyő Gyógyszertár, Alktmány u. 51. (19.00-22.30)

2026.07.20: Belvárosi Gyógyszertár, Erzsébet tér 1. (20.00-22.30)

2026.07.21: BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Aranyszarvas, Rozgonyi u. 1. (20.00-22.30)

2026.07.22: BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa Centrum, Táborhely u. 4. (20.00-22.30)

2026.07.23: BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Katonaréti, Tavasz u. 26. (20.00-22.30)

2026.07.24: Fagyöngy Gyógyszertár, Szekeres J. u. 2-8. (20.00-22.30)

2026.07.25: Keleti Gyógyszertár, Zemplén Gy. u. 6. (20.00-22.30)

2026.07.26: Király Gyógyszertár, Kalmár u. 4. (19.00-22.30)

2026.07.27: Kiskanizsa Gyógyszertár, Bajcsy Zs. u. 38/A (20.00-22.30)

2026.07.28: PatikaPlus Gyógyszertár, Boszorkány u. 2. (20.00-22.30)

2026.07.29: Remény Gyógyszertár, Garay u. 14. (20.00-22.30)

2026.07.30: Salvia Gyógyszertár, Balaton utca 41. (20.00-22.30)

2026.07.31: Szent Kristóf Gyógyszertár, Erzsébet tér 8/2. (20.00-22.30)

Zalaegerszeg ügyeletes gyógyszertár

2026.06.30: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-7.30)

2026.06.30: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó, Berzsenyi u. 9. (18.00-24.00)

2026.07.01: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó, Berzsenyi u. 9. (0.00-8.00)

2026.07.01: Paracelsus Gyógyszertár, Csány tér 1. (16.00-24.00)

2026.07.02: Paracelsus Gyógyszertár, Csány tér 1. (0.00-7.00)

2026.07.02: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (20.00-24.00)

2026.07.03: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00 és 15.30-24.00)

2026.07.04: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00)

2026.07.04: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kertvárosi, Köztársaság u. 55. (14.00-24.00)

2026.07.05: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kertvárosi, Köztársaság u. 55. (0.00-8.00)

2026.07.05: Hegyalja Gyógyszertár, Hegyalja u. 43. (8.00-24.00)

2026.07.06: Hegyalja Gyógyszertár, Hegyalja u. 43. (0.00-7.30)

2026.07.06: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Platán, Landorhegyi u. 4. (18.00-24.00)

2026.07.07: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Platán, Landorhegyi u. 4. (0.00-7.30)

2026.07.07: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (15.30-24.00)

2026.07.08: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00)

2026.07.08: Szentlélek Gyógyszertár, Sütő u. 1. (15.30-24.00)

2026.07.09: Szentlélek Gyógyszertár, Sütő u. 1. (0.00-7.30)

2026.07.09: Göcsej Gyógyszertár, Göcseji u. 49. (17.30-24.00)

2026.07.10: Göcsej Gyógyszertár, Göcseji u. 49. (0.00-7.30)

2026.07.10: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó, Berzsenyi u. 9. (18.00-24.00)

2026.07.11: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó, Berzsenyi u. 9. (0.00-8.00)

2026.07.11: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Belváros, Széchenyi tér 2. (14.00-24.00)

2026.07.12: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Belváros, Széchenyi tér 2. (0.00-8.00)

2026.07.12: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (8.00-24.00)

2026.07.13: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00)

2026.07.13: BENU Gyógyszertár Zalagereszeg Szent Ferenc, Ola u.1-7. (19.30-24.00)

2026.07.14: BENU Gyógyszertár Zalagereszeg Szent Ferenc, Ola u.1-7. (0.00-8.30)

2026.07.14: Páter Gyógyszertár, Bíró M. u. 38. (17.30-24.00)

2026.07.15: Páter Gyógyszertár, Bíró M. u. 38. (0.00-8.00)

2026.07.15: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (15.30-24.00)

2026.07.16: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00 és 20.00-24.00)

2026.07.17: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00)

2026.07.17: Hegyalja Gyógyszertár, Hegyalja u. 43. (18.00-24.00)

2026.07.18: Hegyalja Gyógyszertár, Hegyalja u. 43. (0.00-8.00)

2026.07.18: Zalai Gondviselés gyógyszertár, Kovács K. tér 4. (14.00-24.00)

2026.07.19: Zalai Gondviselés gyógyszertár, Kovács K. tér 4. (0.00-8.00)

2026.07.19: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (8.00-24.00)

2026.07.20: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00)

2026.07.20: Göcsej Gyógyszertár, Göcseji u. 49. (17.30-24.00)

2026.07.21: Göcsej Gyógyszertár, Göcseji u. 49. (0.00-7.30)

2026.07.21: Páter Gyógyszertár, Bíró M. u. 38. (17.30-24.00)

2026.07.22: Páter Gyógyszertár, Bíró M. u. 38. (0.00-8.00)

2026.07.22: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kertvárosi, Köztársaság u. 55. (18.00-24.00)

2026.07.23: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kertvárosi, Köztársaság u. 55. (0.00-7.30)

2026.07.23: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Belváros, Széchenyi tér 2. (18.00-24.00)

2026.07.24: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Belváros, Széchenyi tér 2. (0.00-8.00)

2026.07.24: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (15.30-24.00)

2026.07.25: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00)

2026.07.25: BENU Gyógyszertár Zalagereszeg Szent Ferenc, Ola u.1-7. (14.00-24.00)

2026.07.26: BENU Gyógyszertár Zalagereszeg Szent Ferenc, Ola u.1-7. (0.00-8.00)

2026.07.26: Szentlélek Gyógyszertár, Sütő u. 1. (8.00-24.00)

2026.07.27: Szentlélek Gyógyszertár, Sütő u. 1. (0.00-7.30)

2026.07.27: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (15.30-24.00)

2026.07.28: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00 és 15.30-24.00)

2026.07.29: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00 és 15.30-24.00)

2026.07.30: Egerszeg Gyógyszertár, Zrínyi M. u. 1. (0.00-8.00)

2026.07.30: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Platán, Landorhegyi u. 4. (18.00-24.00)

2026.07.31: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Platán, Landorhegyi u. 4. (0.00-7.30)

2026.07.31: BENU Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó, Berzsenyi u. 9. (18.00-24.00)

Somogy megye

Balatonboglár ügyeletes patika

2026.07.20-24 : Három Királyok, Szabadság u. 4. (18.00-22.30)

: Három Királyok, Szabadság u. 4. (18.00-22.30) 2026.07.25: Három Királyok, Szabadság u. 4. (13.00-15.00)

2026.07.26: Három Királyok, Szabadság u. 4. (8.00-15.00)

Balatonfenyves ügyeletes gyógyszertár

2026.07.06-10 : Turul, Bocskai tér 1. (18.00-22.30)

: Turul, Bocskai tér 1. (18.00-22.30) 2026.07.11: Turul, Bocskai tér 1. (13.00-15.00)

2026.07.12: Turul, Bocskai tér 1. (8.00-15.00)

Balatonföldvár ügyeletes patika

2026.07.06, 07.13, 07.20, 07.27: Isteni Gondviselés, Petőfi S. u. 2. (20.00-22.30)

Balatonlelle ügyeletes gyógyszertár

2026.07.13-17 : Magyar Korona, Rákóczi F. u. 208. (18.00-22.30)

: Magyar Korona, Rákóczi F. u. 208. (18.00-22.30) 2026.07.18: Magyar Korona, Rákóczi F. u. 208. (13.00-15.00)

2026.07.19: Magyar Korona, Rákóczi F. u. 208. (8.00-15.00)

2026.07.27-31: Mária, Móra F. u. 2. (18.00-22.30)

Balatonszárszó ügyeletes patika

2026.07.07, 07.14, 07.21, 07.28: Menta, Fő u. 60. (20.00-22.30)

Barcs ügyeletes gyógyszertár

2026.06.30: Megváltó, Felszabadulás u.5. (18.00-20.00)

2026.07.01: Megváltó, Felszabadulás u.5. (8.00-12.00)

2026.07.02, 07.03: Megváltó, Felszabadulás u.5. (18.00-20.00)

2026.07.04: Megváltó, Felszabadulás u.5. (12.00-14.00)

2026.07.05: Megváltó, Felszabadulás u.5. (8.00-12.00)

2026.07.06-10 : Dráva, Köztársaság u. 2. (18.00-20.00)

: Dráva, Köztársaság u. 2. (18.00-20.00) 2026.07.11: Dráva, Köztársaság u. 2. (12.00-14.00)

2026.07.12: Dráva, Köztársaság u. 2. (8.00-12.00)

2026.07.13-17 : Megváltó, Felszabadulás u.5. (18.00-20.00)

: Megváltó, Felszabadulás u.5. (18.00-20.00) 2026.07.18: Megváltó, Felszabadulás u.5. (12.00-14.00)

2026.07.19: Megváltó, Felszabadulás u.5. (8.00-12.00)

2026.07.20-24: Dráva, Köztársaság u. 2. (18.00-20.00)

2026.07.25: Dráva, Köztársaság u. 2. (12.00-14.00)

2026.07.26: Dráva, Köztársaság u. 2. (8.00-12.00)

2026.07.27-31: Megváltó, Felszabadulás u.5. (18.00-20.00)

Fonyód ügyeletes patika

2026.06.30: Isteni Gondviselés, Szent I. u. 31. (17.00-19.00)

2026.07.01: Isteni Gondviselés, Szent I. u. 31. (8.00-15.00)

2026.07.02, 07.03 : Isteni Gondviselés, Szent I. u. 31. (18.00-22.30)

: Isteni Gondviselés, Szent I. u. 31. (18.00-22.30) 2026.07.04: Isteni Gondviselés, Szent I. u. 31. (12.00-15.00)

2026.07.05: Isteni Gondviselés, Szent I. u. 31. (8.00-15.00)

Kaposvár ügyeletes gyógyszertár

2026.06.30 - 07.31 minden nap: Szigethy Gyula, Tallián Gy. u. 20-32. (0.00-7.00 és 20.00-24.00) Kivétel hétvége és július 1: (0.00-7.00 és 16.00-24.00)

Kőröshegy ügyeletes patika

2026.07.08, 07.15, 07.22, 07.29: Calendula, Petőfi S. u. 102. (20.00-22.30)

Lengyeltóti ügyeletes gyógyszertár

2026.07.01, 07.05, 07.12, 07.19, 07.26: Fehér Holló, Rákóczi F. u. 12. (7.30-14.00)

2026.07.04, 07.11, 07.18, 07.25: Fehér Holló, Rákóczi F. u. 12. (12.00-14.00)

Marcali ügyeletes patika

2026.06.30, 07.02, 07.03, 07.06-10: PatikaPlus, Noszlopy G. u. 177. (18.00-20.00)

2026.07.05, 07.12: PatikaPlus, Noszlopy G. u. 177. (8.00-12.00)

2026.07.13-17, 07.20-24: Hársfa, Hársfa u. 25. (19.00-20.00)

2026.07.19, 07.26: Hársfa, Hársfa u. 25. (8.00-12.00)

2026.07.27-31: Napsugár, Rákóczi u.6-12 (17.00-20.00)

Nagyatád ügyeletes gyógyszertár

2026.06.30, 07.02, 07.03, 07.20-24, 07.27-31: Aranyszarvas, Kossuth l. u. 24. (18.00-20.00)

2026.07.01, 07.05, 07.26: Aranyszarvas, Kossuth l. u. 24. (8.00-12.00)

2026.07.04, 07.25: Aranyszarvas, Kossuth l. u. 24. (12.00-14.00)

2026.07.06-10, 07.13-17: Szent István, Korányi S. u. 4. (18.00-20.00)

2026.07.11, 07.18: Szent István, Korányi S. u. 4. (12.00-14.00)

2026.07.12, 07.19: Szent István, Korányi S. u. 4. (8.00-12.00)

Siófok ügyeletes patikák

2026.06.30, 07.01, 07.13, 07.24, 07.25: Régi, Fő u. 202. (20.00-22.30)

2026.07.12: Régi, Fő u. 202. (13.00-22.30)

2026.07.02, 07.03, 07.14, 07.15, 07.27: Korányi, Korányi S. u. 14. (20.00-22.30)

2026.07.26: Korányi, Korányi S. u. 14. (13.00-22.30)

2026.07.04, 07.16, 07.17, 07.28, 07.29: Főnix, Fő tér 10/b. (20.00-22.30)

2026.07.05: Főnix, Fő tér 10/b. (13.00-22.30)

2026.07.06, 07.07, 07.18, 07.30, 07.31: Kaduceus, Zamárdi út 4. (20.00-22.30)

2026.07.19: Kaduceus, Zamárdi út 4. (13.00-22.30)

2026.07.08, 07.09, 07.20, 07.21: Kiliti, Honvéd u. 25. (20.00-22.30)

2026.07.10, 07.11, 07.22, 07.23: Borostyán, Semmelweis u. 1. (20.00-22.30)

Szántód ügyeletes gyógyszertár

2026.07.03, 07.10, 07.17, 07.24, 07.31: Szántód Patika, Május 1.u.10. (20.00-22.30)

Zamárdi ügyeletes patika