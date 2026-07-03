Őszintén vallott rákdiagnózisáról a Nemzet Színésze, Cserhalmi György: "én kértem ezt a betegséget, tudni akartam, hogy mi ez"

Cserhalmi György egyetlen pillanat alatt hagyott fel káros szenvedélyeivel 2016-ban elhunyt felesége szavainak hatására. A színész egy friss interjúban őszintén beszélt a daganatos megbetegedésével vívott hosszú küzdelméről is, amelyre ma már a gondviselés ajándékaként tekint, hiszen ez a nehéz megpróbáltatás ébresztette rá az élet valódi értékére.

A színész Kadarkai Endre podcastműsorában osztotta meg, hogy gyakran eszébe jutnak néhai felesége szavai, aki annak idején úgy fogalmazott, hogy "Gyuri, rád még szükség van". Cserhalmi bevallotta, hogy ezt a kijelentést másoktól nem fogadta volna el, de tőle elhitte.

A mondat valójában egy határozott kérés volt arra vonatkozóan, hogy hagyjon fel az ivással és a dohányzással. Az üzenet olyan mélyen érintette, hogy egyik percről a másikra letette az alkoholt és a cigarettát, pedig korábban előfordult, hogy a hatórai ébredéstől reggel kilencig már egy egész dobozzal elszívott.

Cserhalmi Györgynél 2020-ban diagnosztizáltak daganatos megbetegedést, amelyből öt év és kilenc műtét után sikerült felépülnie. A műsorban meglepő őszinteséggel árulta el, hogy tudta, meg fog betegedni, és úgy érzi, ő maga kérte ezt a megpróbáltatást.

Meg akarta tapasztalni, milyen ez az állapot, és képes-e olyan méltósággal, panasz nélkül viselni a terhet, ahogyan azt a felesége és a nővére is tette. Felidézte, hogy a kezelések helyszínével, a Kékgolyó utcai Országos Onkológiai Intézettel kapcsolatban a legszélsőségesebb gondolata is csupán annyi volt, hogy sosem hitte volna, hogy pont ott fog lehorgonyozni.

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A nehéz időszak és a tapasztalatok átélése után a színész úgy fogalmazott, hogy megrendült, és az önismeretnek egy olyan mély szintjére jutott el, amit már szinte szükségtelen is tudni. Kiemelte, hogy ha valaki átesik egy ilyen betegségen, arra érdemes a gondviselés ajándékaként tekintenie, mert az ember egy ilyen helyzetben képes igazán megérteni az élet felbecsülhetetlen értékét.