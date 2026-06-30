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Budapest, 2026. május 11.Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.MTI/Balogh Z
Utazás

Nem várt bejelentést tett Vitézy Dávid: hatalmas könnyítés jön a Balatonhoz utazóknak

Pénzcentrum
2026. június 30. 17:33

Július 1. és augusztus 30. között tesztjelleggel kibővítik a Balaton24 napijegyet, amely így Siófokon és Balatonfüreden a helyi autóbusz-közlekedésben is használható lesz, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

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A miniszter közölte, hogy a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán indul a tesztidőszak. Ennek tapasztalatai alapján később további településekre is kiterjeszthetik a rendszert.

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Vitézy Dávid szerint a változtatás egy egyszerű, ugyanakkor fontos lépés, amelynek célja, hogy az utasok számára még könnyebben használható közösségi közlekedési szolgáltatásokat biztosítsanak. Emellett a fejlesztés hozzájárulhat ahhoz is, hogy a Balatonnál vonzóbb, környezetbarát alternatívát jelentsen a közösségi közlekedés az autózással szemben.

A Balaton24 napijeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, valamint a Balatonfenyvesi kisvasút járatain korlátlanul lehet utazni. A Volán-járatoknak köszönhetően olyan, vasúton nem elérhető balatoni települések is megközelíthetők, mint Tihany vagy Szigliget.

Címlapi kép: MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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