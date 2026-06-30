A klímaváltozás, a part menti beépítések és a túlzott emberi használat súlyosan fenyegeti a Balaton jövőjét és ökológiai egyensúlyát - ezt mondja a Balatoni Limnológiai...
Nem várt bejelentést tett Vitézy Dávid: hatalmas könnyítés jön a Balatonhoz utazóknak
Július 1. és augusztus 30. között tesztjelleggel kibővítik a Balaton24 napijegyet, amely így Siófokon és Balatonfüreden a helyi autóbusz-közlekedésben is használható lesz, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
A miniszter közölte, hogy a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán indul a tesztidőszak. Ennek tapasztalatai alapján később további településekre is kiterjeszthetik a rendszert.
Vitézy Dávid szerint a változtatás egy egyszerű, ugyanakkor fontos lépés, amelynek célja, hogy az utasok számára még könnyebben használható közösségi közlekedési szolgáltatásokat biztosítsanak. Emellett a fejlesztés hozzájárulhat ahhoz is, hogy a Balatonnál vonzóbb, környezetbarát alternatívát jelentsen a közösségi közlekedés az autózással szemben.
A Balaton24 napijeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, valamint a Balatonfenyvesi kisvasút járatain korlátlanul lehet utazni. A Volán-járatoknak köszönhetően olyan, vasúton nem elérhető balatoni települések is megközelíthetők, mint Tihany vagy Szigliget.
Címlapi kép: MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán, MTI/MTVA
A Pénzcentrum 2026. június 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erre kevesen figyelnek külföldön: ezrek repülhetnek ki a magyar utazók zsebéből egyetlen rossz döntés miatt
Tudatos bankkártya-használattal és megfelelő ATM-választással a külföldi készpénzfelvétel költsége minimálisra csökkenthető.
Még tovább tart a brutális hőség Magyarországon: szerdáig hosszabbították a harmadfokú hőségriasztást
Az országos tisztifőorvos július 1-jén éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére.
Június 30-ig kedvezményes, havi 49 eurós vasúti bérletet kínálnak, amellyel csúcsidőn kívül és hétvégén korlátlanul lehet utazni az ország kiterjedt vasúthálózatán.
Az Adriára mész nyaralni? Durván változnak az üzemanyagárak a horvátoknál: mutatjuk, megéri-e még itthon tankolni
Keddtől csökken az üzemanyagok ára Horvátországban, jóllehet a kormány részben emeli az energiahordozók jövedéki adóját és az üzemanyag-forgalmazók árrését.
Nem várt fordulat a felmelegedésben: rendkívüli riasztást adtak ki a kutatók, nincs többé menekvés a hőség elől?
A szakértők szerint a légköri szén-dioxid új rekordja miatt 2026 nyara is extrém meleg lehet világszerte.
Már délelőtt megdőlt a június 29-re vonatkozó országos melegrekord.
A kutatók szerint a mostani európai hőség nemcsak rekordokat dönt, hanem a párás levegő miatt is különösen veszélyes.
A rendkívüli hőségre tekintettel a Fővárosi Vízművek 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapesten.
Idén nyáron csak kismértékben nőttek a hazai strandételek és fagylaltok árai.
A Pénzcentrum 2026. június 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tovább fokozódik a hőség Magyarországon: hétfőn már 41, kedden pedig akár 42 Celsius-fokot is mutathatnak a hőmérők.
Alig ismert szabály szedi áldozatait a magyarok slágernyaralóhelyén: milliós bírságot kaphat, aki erre nem figyel
A szabályszegők komoly pénzbírságokra - akár milliós nagyságrendű összegekre - és szélsőséges esetben szabadságvesztésre is számíthatnak.
Mikor lesz teljes napfogyatkozás Magyarországon? Napfogyatkozás 2026-ban és 2027-ben: innen lesz látható a ritka égi jelenség
Részleges, gyűrűs vagy teljes? Megmutatjuk, milyen napfogyatkozásokra számíthatunk Magyarországról nézve, és hová érdemes utazni a teljes élményért.
A következő napokban tovább fokozódik a hőség, hétfőn és kedden az ország nagy részén zavartalan napsütésre, csak kevés felhőre lehet számítani.
Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken
Itt a 2026-os MÁV nosztalgia vonat menetrend, mely gőzmozdonyos kirándulásokat, évfordulós nosztalgiavonatokat és tematikus vasúti programokat is kínál.
A 2021-ben készült megvalósíthatósági tanulmány ismét előtérbe került, miután a V4-ek budapesti csúcstalálkozóján is hivatkoztak rá.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.