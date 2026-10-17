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ötöslottó. Forrás: Szerencsejáték Zrt.
Megtakarítás

Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput

Szánthó Péter
2026. október 17. 13:02

Már 5 milliárd forint ütheti a markát annak, aki a 42. heti sorsoláson eltalálja Ötöslottó mind az öt kihúzott nyerőszámát. Bár a hatályos szabályok szerint a lottónyeremény után nem kell nyereményadót fizetni, de a tervezett vagyonadó 2027-ben több tízmillió forintot is kihúzhat a szerencsés játékos zsebéből. Viszont van egy kiskapu, amellyel az esetleges nyertes talán megúszhatja a vagyonadó 2027-es megfizetését - minden a jogértelmezés kérdése.

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Már 5 milliárd forint az Ötöslottó várható főnyereménye, így aki a hétvégi sorsoláson eltalálja mind az öt számot, egyetlen pillanat alatt az ország leggazdagabb emberei közé kerülhet. A nyertesnek azonban nemcsak arról kell döntenie, mire költi a pénzt, hanem arról is, hogyan kezeli a hirtelen jött vagyont.

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A lottónyeremény után ugyanis nem kell külön nyereményadót fizetni, a 2027-ben bevezetni tervezett vagyonadó viszont már komoly összeget vihet el a milliárdokból, ha a törvénytervezet a jelenlegi formájában valósul meg.

Kell adózni az 5 milliárd forintos lottónyeremény után?

A legjobb hír az esetleges nyertes számára, hogy az Ötöslottó főnyereményét nem terheli külön személyi jövedelemadó. A magyarországi, engedélyezett számsorsjátékokból származó nyeremény után a játékosnak nem kell külön nyereményadót fizetnie, így az 5 milliárd forintos főnyeremény teljes összege a nyertesé lehet.

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Szerdán éjfélkor zárul az új vagyonadóról, valamint a megújuló kata szabályairól szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése.

A történet azonban itt nem ér véget. A nyereményből felhalmozott vagyon, az abból vásárolt ingatlanok és az egyéb vagyonelemek ugyanis már egy másik adózási kérdést vethetnek fel, ha életbe lép az új vagyonadóról szóló törvény.

A kormány október 6-án bocsátotta társadalmi egyeztetésre a vagyonadóról szóló törvénytervezetet. A javaslat alapján az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyon után évente 1 százalékos adót kellene fizetni, a 100 milliárd forint feletti vagyonrészre pedig 1,5 százalékos adókulcs vonatkozna.

Ez azt jelenti, hogy az 5 milliárd forintos lottónyeremény önmagában is komoly vagyonadó-kötelezettséget eredményezhetne, amennyiben a nyertes a pénzt megtartja, és a vagyonadó alapjába beszámító egyéb vagyonelemei, illetve levonható tartozásai ezt nem módosítják.

Első körben 40 millió évente

A számítás egyszerű: az első egymilliárd forint a tervezet szerint nem esne az adó hatálya alá, az e fölötti 4 milliárd forint után viszont 1 százalékos adót kellene fizetni, azaz évente 40 millió forintot.

A nyertes tehát úgy kapná meg adómentesen az 5 milliárd forintos lottónyereményt, hogy a vagyonadó bevezetése esetén később évente több tízmillió forintos fizetési kötelezettsége keletkezhet.

Ez az 5 milliárdos nyeremény esetén, havi átlagra lebontva mintegy 3,33 millió forintnak felel meg, bár az adót nem havonta, hanem a tervezet szerint évente egyszer kellene bevallani és megfizetni.

A vagyonadó szempontjából nem kizárólag az számítana, hogy a nyertes mennyi pénzt kapott a lottón, hanem az is, mekkora nettó vagyonnal rendelkezik az adózási szempontból releváns időpontban.

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Ha az 5 milliárd forintot a nyertes bankszámláján tartja, vagy más, a vagyonadó hatálya alá tartozó vagyonelemekbe fekteti, a vagyonadó alapja továbbra is jelentős maradhat. Ha viszont ingatlant vásárol belőle, az ingatlan értékét is figyelembe kellene venni a tervezetben meghatározott szabályok szerint.

A javaslat külön rendelkezéseket tartalmazn az ingatlanok értékelésére. A belföldi ingatlanoknál főszabály szerint az elmúlt 12 hónapban megvalósult ügylet értékéből kellene kiindulni. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, korábbi ügyleti értéket lehetne indexálni, illetve bizonyos esetekben a NAV tömeges ingatlanértékelési modellje vagy független szakértő által meghatározott forgalmi érték szolgálhatna alapul.

Az sem jelentene automatikus mentességet, ha a nyertes saját lakást vásárolna magának. A tervezet ugyanis a lakott ingatlanokra sem biztosítana általános mentességet vagy kedvezményes értékelést.

A nettó vagyon meghatározásánál ugyanakkor a megfelelően dokumentált, ténylegesen fennálló és igazolt tartozások is szerepet kapnának. Így például egyes fennálló hitelek csökkenthetnék az adó alapját, amennyiben megfelelnek a törvényben meghatározott feltételeknek.

Mikortól vezetik be a vagyonadót?

A tervezet szerint a törvény 2026. december 15-én lépne hatályba, az adókötelezettséget pedig főszabály szerint az adott év utolsó napján fennálló vagyon alapján kellene megállapítani. A bevallás és a befizetés határideje a következő év augusztus 31. lenne.

Ez különösen fontos annak, aki a mostani, 5 milliárd forintos főnyereményt üti meg. Hiszen ha a törvény a tervezet szerint lépne hatályba, akkor már a 2026. december 31-én fennálló vagyon is meghatározhatná az első adókötelezettséget, a fizetési határidő pedig 2027. augusztus 31. lenne.

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A vagyonadót önadózással kellene bevallani. A javaslat szerint bizonyos költségek - például a kötelezően igénybe vett független szakértői vagy értékbecslési szolgáltatás díjának meghatározott része - csökkenthetnék a fizetendő adót, ahogy az adott vagyonelem után megfizetett egyes helyi vagy külföldi adók is.

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A tervezet fizetési könnyítést is lehetővé tenne: kérelemre legfeljebb 12 hónapos, kivételes esetben pedig akár 24 hónapos halasztás vagy részletfizetés is engedélyezhető lenne.

Megúszhatja a vagyonadót a lottónyertes?

Ha a nyertes október 17-én, szombaton találná el mind az öt számot, a nyeremény kifizetése akár 2027 februárjáig is elhúzódhatna. A szabályok szerint a sorsolást követően 90 nap áll rendelkezésre a nyeremény igénylésére, a szervezőnek pedig az igényléstől számított 30 napon belül kell biztosítania a nyeremény átadását. Ha a nyertes csak a határidő végén, 2027. január közepe körül jelentkezne, a pénz legkésőbb február közepéig érkezhetne meg a számlájára.

Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy megúszná az első vagyonadót: a főszabály a 2026. december 31-én fennálló vagyonállapotot venné alapul,

ezért külön jogértelmezési kérdés, hogy a már megnyert, de még ki nem fizetett lottónyereményre vonatkozó követelést hogyan kellene figyelembe venni.

Azt tehát nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a kifizetés 2027-re tolásával elkerülhető lenne az első évi adókötelezettség.

Felmerülhet, hogy a nyertes azt állítja a hatóságok előtt: nem is tudott a nyeremény tényéről 2027. januárjáig, mert a szelvény elkeveredett és csak akkor találta meg. De ez nem feltétlenül jó magyarázat. A döntő kérdés ugyanis nem az, hogy a nyertes mikor nézi meg a szelvényt, hanem az, hogy jogilag mikor keletkezik a nyereményre vonatkozó vagyoni jogosultsága.

A nyerőszámok kihúzásakor már eldől, melyik szelvény jogosít nyereményre, a játékos azonban csak később szerezhet tudomást erről, és a pénzhez is csak a nyereményigénylés, valamint az ellenőrzés után juthat hozzá. A szelvény megtalálásának vagy ellenőrzésének időpontja tehát nem feltétlenül azonos a nyereményre való jogosultság keletkezésének időpontjával.

Ha a nyertesnek már a sorsolás pillanatában érvényes, vagyoni értéket képviselő követelése keletkezik a Szerencsejáték Zrt.-vel szemben, akkor a későbbi igénylés vagy kifizetés önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy a nyeremény kimarad a vagyonadó alapjából.

Vagyis hiába találja meg valaki állítása szerint csak 2027. január 2-án az elkallódott szelvényét, ez önmagában még nem biztosíthat mentességet az előző év végi adókötelezettség alól. A vagyonadó szabályainak pontos értelmezése nélkül ugyanakkor nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogyan kellene kezelni a még nem igényelt lottónyereményre vonatkozó követelést.

Szakértői segítség nélkül rossz döntések születhetnek

Egy átlagember számára egy ekkora nyeremény nemcsak hatalmas lehetőség, hanem komoly lelki és pénzügyi sokk is lehet. Néhány nap alatt olyan összeg kerülhet a számlájára, amelynek kezelésére korábban soha nem kellett felkészülnie. Ilyenkor különösen fontos, hogy ne szülessenek elhamarkodott döntések: a hirtelen jött pénz könnyen elfolyhat ingatlanvásárlásra, luxuskiadásokra vagy rosszul megválasztott befektetésekre.

Érdemes lehet ezért már a nyeremény átvételét követően független pénzügyi tanácsadó, adószakértő és szükség esetén ügyvéd segítségét kérni, akik a nyertes céljaihoz és kockázatvállalási hajlandóságához igazodó vagyonkezelési stratégiát dolgozhatnak ki.

A szakértői segítség a vagyonadó miatt is különösen hasznos lehet. Egy hozzáértő adótanácsadó segíthet felmérni, mely vagyonelemek tartozhatnak az adó hatálya alá, milyen igazolt tartozások és jogszerű adócsökkentő tételek vehetők figyelembe, illetve milyen fizetési könnyítések kérhetők a végleges szabályok alapján.

A megfelelő befektetési stratégia kialakításával pedig a nyertes úgy helyezheti el a pénzét, hogy az hosszú távon is megőrizze értékét, és kiszámítható jövedelmet biztosítson. A cél nem feltétlenül az adó elkerülése, hanem a jogszerű adótervezés és a vagyon fenntartható gyarapítása: több milliárd forintnál már egy rossz döntés vagy egy elkerülhető adminisztrációs hiba is tízmilliókba kerülhet.

Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.

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