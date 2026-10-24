Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten

Megkezdték az Ötöslottó 2026/43. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Valaki elvitte a főnyereményt, 5 milliárd 190 millió forintot! A 44. játékháten így ismét újraindul a halmozódás: 200 millió forintot ér majd a telitalálat az ötös lottón.

Élőben közvetítettük az ötös lottó 43. heti nyerőszámainak sorsolását! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

Az Ötöslottó 43. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

12; 36; 68; 84; 89.

KATT! Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput

Ezen a játékhéten (43.) volt telitalálat az ötös lottón. Egy szerencsés játékos elvitte minden idők ötödik legnagyobb nyereményét, 5 milliárd 190 millió forintot. A 44. játékháten így 200 millió forintot ér majd a telitalálat az ötös lottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 43. héten:

4 találat: egyenként 3 207 775 Ft

3 találat: egyenként 33 035 Ft

2 találat: egyenként 4 370 Ft

Jokerszám: 727179

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos 97 967 925 forinttal lett gazdagabb. A 44. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Joker további nyereményei:

5 találat: egyenként 3 000 000 Ft

4 találat: egyenként 300 000 Ft

3 találat: egyenként 30 000 Ft

2 találat: egyenként 3 000 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon