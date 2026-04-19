Már-már hihetetlen lottócsoda Magyarországon: a választás óta eddig minden hazai sorsoláson volt telitalálat

Ezen a héten kivételes szerencseszéria söpört végig az országon: minden hazai lottósorsoláson született telitalálat. A példátlan nyereményeső koronája az Ötöslottó 69 éves történetének eddigi legnagyobb, 6,78 milliárd forintos főnyereménye lett.

A sorozat, amelyre a Telex hívta fel a figyelmet, szerdán vette kezdetét. A Skandináv lottón valaki mind a hét számot eltalálta, így több mint 290 millió forinttal gazdagodott.

Másnap a Hatoslottó sorsolása hozott újabb sikert, ahol a nyertes szelvény tulajdonosa több mint 721 millió forintot vihetett haza.

A csúcspontot a szombat este jelentette. Az Ötöslottón valaki egyetlen szelvénnyel megnyerte 6 780 926 220 forintos rekordösszeget. Ez a 2026-os év első telitalálata.

A szombati nap ráadásaként a Jokeren is született egy telitalálat, amely közel 30 millió forintot ért egy szerencsés játékosnak.

Kiváncsian várjuk a Hatoslottó vasárnap délutáni sorsolását...

