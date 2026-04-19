Befejezett lottószelvény a nagyobb gazdagságért és jólétért
Szórakozás

Már-már hihetetlen lottócsoda Magyarországon: a választás óta eddig minden hazai sorsoláson volt telitalálat

Pénzcentrum
2026. április 19. 10:10

Ezen a héten kivételes szerencseszéria söpört végig az országon: minden hazai lottósorsoláson született telitalálat. A példátlan nyereményeső koronája az Ötöslottó 69 éves történetének eddigi legnagyobb, 6,78 milliárd forintos főnyereménye lett.

A sorozat, amelyre a Telex hívta fel a figyelmet, szerdán vette kezdetét. A Skandináv lottón valaki mind a hét számot eltalálta, így több mint 290 millió forinttal gazdagodott.

Másnap a Hatoslottó sorsolása hozott újabb sikert, ahol a nyertes szelvény tulajdonosa több mint 721 millió forintot vihetett haza.

Minden idők negyedik legnagyobb Ötöslottó‑nyereménye, 5,9 milliárd forint lesz a tét a szombati sorsoláson, ezzel együtt újra fellángoltak az összeesküvés-elméletek az interneten.

A csúcspontot a szombat este jelentette. Az Ötöslottón valaki egyetlen szelvénnyel megnyerte 6 780 926 220 forintos rekordösszeget. Ez a 2026-os év első telitalálata.

Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
A rekordösszeget nyerő lottózónak legkésőbb 2026. július 17-ig kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél.

A szombati nap ráadásaként a Jokeren is született egy telitalálat, amely közel 30 millió forintot ért egy szerencsés játékosnak.

Kiváncsian várjuk a Hatoslottó vasárnap délutáni sorsolását...

Címlapkép: Getty Images
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten

Kihúzták az Ötöslottó 15. játékhetének nyerőszámait; lássuk, ezúttal volt-e telitalálat, elvitték-e a 6 és fél milliárdos főnyereményt, vagy tovább nő a főnyeremény?

Kármegosztás
a károkozásért való felelősség százalékos megosztása a károkozásban részt vevők között. Ha például a bekövetkezett ütközésért "A"-t 70%-ban, "B"-t pedig 30%-ban terheli a felelősség, akkor "A" (illetőleg felelősségbiztosítója) "B" kárának 70%-át, míg a "B" részes "A" kárának 30%-át köteles megtéríteni. A közrehatási százalékok összege természetesen nem haladhatja meg a 100-at.

