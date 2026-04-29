Megtört a csend a vitatott lottósorsolásokról: hivatalos bejelentés érkezett a 8 milliárdos vagyon sorsáról

2026. április 29. 07:09

Mind a négy szerencsés nyertes jelentkezett a több mint 8 milliárd forintos össznyereményért. Ezt azt követően tették, hogy egyetlen héten belül vitték el az Ötöslottó, a Hatoslottó, a Skandináv lottó és a Joker főnyereményét is. Bár a nyeremények kifizetése hamarosan megtörténik, a Szerencsejáték Zrt. a közvélemény megnyugtatása érdekében független hatósági vizsgálatot kért a sorsolások tisztaságának igazolására - jelentette az Infostart.

A páratlan nyereményeső során négy különböző játékos ütötte meg a főnyereményt. A legnagyobb összeget, mintegy 6,8 milliárd forintot az Ötöslottó nyertese viheti haza, ami a játék 70 éves történetének eddigi rekordja. Paulin Ildikó, a társaság vállalati kommunikációs főosztályvezetője megerősítette, hogy az érintettek azonosítása megtörtént. A jogosultak így 7-10 napon belül megkapják a pénzüket.

Mivel rendkívül ritka egybeesés, hogy ilyen rövid idő alatt mind a négy nagy számsoros játék főnyereménye gazdára találjon, a sajtóban és a közösségi oldalakon többen megkérdőjelezték az eredmények hitelességét. Erre reagálva a Szerencsejáték Zrt. önként kérte fel a felügyeleti hatóságot egy rendkívüli ellenőrzésre.

A kommunikációs vezető hangsúlyozta, hogy a sorsolások teljesen szabályosan, fennakadások nélkül zajlottak. Az indított vizsgálat pedig nem befolyásolja és nem is késlelteti a kifizetéseket. A hatóság szakemberei átvizsgálják a sorsolási folyamat minden lépését.

Ez magában foglalja az eszközök hitelesítésének, a közjegyzői jegyzőkönyveknek, az élő műsoroknak és az informatikai rendszereknek az ellenőrzését is. Ennek során aprólékosan megvizsgálják, hogy minden fogadáson és az összesített adatbázisban is hiánytalanul szerepelnek-e a hitelesítő digitális pecsétek. Emellett azt is ellenőrzik, hogy rendben lezajlott-e az adatállományok auditja.

Az eljárás keretében a revizorok akár bejelentés nélkül is ellenőrzést tarthatnak a sorsolási stúdiókban. A hatósági vizsgálat lezárultával a Szerencsejáték Zrt. a kapott eredményeket azonnal nyilvánosságra fogja hozni.

