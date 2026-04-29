Legendás színészekkel, feszült thrillerekkel és nagyszabású franchise-okkal erősít májusban a SkyShowtime.
Megtört a csend a vitatott lottósorsolásokról: hivatalos bejelentés érkezett a 8 milliárdos vagyon sorsáról
Mind a négy szerencsés nyertes jelentkezett a több mint 8 milliárd forintos össznyereményért. Ezt azt követően tették, hogy egyetlen héten belül vitték el az Ötöslottó, a Hatoslottó, a Skandináv lottó és a Joker főnyereményét is. Bár a nyeremények kifizetése hamarosan megtörténik, a Szerencsejáték Zrt. a közvélemény megnyugtatása érdekében független hatósági vizsgálatot kért a sorsolások tisztaságának igazolására - jelentette az Infostart.
A páratlan nyereményeső során négy különböző játékos ütötte meg a főnyereményt. A legnagyobb összeget, mintegy 6,8 milliárd forintot az Ötöslottó nyertese viheti haza, ami a játék 70 éves történetének eddigi rekordja. Paulin Ildikó, a társaság vállalati kommunikációs főosztályvezetője megerősítette, hogy az érintettek azonosítása megtörtént. A jogosultak így 7-10 napon belül megkapják a pénzüket.
Mivel rendkívül ritka egybeesés, hogy ilyen rövid idő alatt mind a négy nagy számsoros játék főnyereménye gazdára találjon, a sajtóban és a közösségi oldalakon többen megkérdőjelezték az eredmények hitelességét. Erre reagálva a Szerencsejáték Zrt. önként kérte fel a felügyeleti hatóságot egy rendkívüli ellenőrzésre.
A kommunikációs vezető hangsúlyozta, hogy a sorsolások teljesen szabályosan, fennakadások nélkül zajlottak. Az indított vizsgálat pedig nem befolyásolja és nem is késlelteti a kifizetéseket. A hatóság szakemberei átvizsgálják a sorsolási folyamat minden lépését.
Ez magában foglalja az eszközök hitelesítésének, a közjegyzői jegyzőkönyveknek, az élő műsoroknak és az informatikai rendszereknek az ellenőrzését is. Ennek során aprólékosan megvizsgálják, hogy minden fogadáson és az összesített adatbázisban is hiánytalanul szerepelnek-e a hitelesítő digitális pecsétek. Emellett azt is ellenőrzik, hogy rendben lezajlott-e az adatállományok auditja.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az eljárás keretében a revizorok akár bejelentés nélkül is ellenőrzést tarthatnak a sorsolási stúdiókban. A hatósági vizsgálat lezárultával a Szerencsejáték Zrt. a kapott eredményeket azonnal nyilvánosságra fogja hozni.
Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!