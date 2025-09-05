Ezek a legjobb reggelizőhelyek most Magyarországon: meglepő nevek a friss toplistán

A reggeli ma már jóval több, mint egy gyors kávé vagy egy pirítós a rohanás közepette. Egyre többen keresik a tartalmas, kiadós reggeliket, vagy épp a hétvégi lazulós brunchokat, ahol egy jó tojásétel, frissen sült péksütemény, vagy akár egy pohár pezsgő mellett indul a nap. A brunch nemcsak étkezés, hanem élmény, közösségi program, sőt: életérzés is. A Dining Guide legújabb toplistája most azt a tíz hazai helyet gyűjtötte össze, ahol a reggeli műfaja igazi gasztronómiai szintre emelkedett. Ha szeretsz hosszasan reggelizni, újdonságokat kóstolni, vagy csak beülnél egy stílusos helyre a nap első óráiban, ez a lista neked szól!

Buborék, Csopak

A Buborék Csopak egy pékség, szálláshely és kerékpár-szerviz izgalmas fúziója. Így, a minimalista, Balaton-illatú egységben szinte bármit megtalálhatunk, amire egy északi-parti kiruccanás során szükségünk lehet - a mennyei ízektől a bringaboltos pillanatokig. A tartalmas brunchok mellett akár egy kellemes szendvicsre vagy egy spontán croissant-ra is beugorhatunk.

Morzsa, Pécs

Pécs egyik legizgalmasabb vendéglátóhelye egy műfaji crossover: újhullámos pékség skandináv behatással, specialty kávézó és reggeliző, kiegészülve egy progresszív bisztróval és borbárral. A konyha élén a Dining Guide 2018-as Év Innovatív Séfje díjasát, Kurucz Attilát találjuk, akinek stílusát és gondolkodásmódját tökéletesen kifejezi a Morzsa világa. Szűk étlap, kimunkált, formabontó bisztróételek emelik ki az átlagos vidéki kávézók-bisztrók sorából, az étlapon a szezont folyamatosan lekövető ételekkel, és kóstolómenü-ajánlattal. A valamikori fővárosi Innio borbárt is jegyző Benkő Zoltán tulajdonos skandináv irányultságú ízlését és kézjegyét jelzi a natúrborokból válogató borlap.

Piac 42, Esztergom

A Michelin-csillagos 42 Restaurant csapata egy újabb izgalmas helyszínnel bővíti Esztergom gasztronómiai palettáját: ez a Piac42, a Simor János utcai piacon. Az étterem egyszerű, tisztességes, szerethető konyhát képvisel, ahol a vendéglői és bisztró klasszikusok mellett főzelékek és retro jellegű ételek is helyet kaptak a menün. Az étlapon állandó fogások mellett hetente megújuló ebédmenü és táblás ajánlatok szerepelnek, így minden látogatás új élményt tartogathat. A Szűcs Ádám séf által vezetett konyha célja, hogy megmutassa, milyen az, amikor a hagyományos ízek friss lendülettel és vendégszeretettel találkoznak. Az ételeket egy változatos borlap és izgalmas koktéllap teszi teljessé, így a Piac42 ideális hely egy kiadós reggelihez, ebédhez vagy egy laza esti találkozáshoz is.

Kollázs – Brasserie & Bar

A Four Seasons Hotel Gresham Palace impozáns épületében, a szálloda egyik meghatározó étterme a laza, de elegáns hangulatot árasztó Kollázs - Brasserie & Bar. A Kollázs francia brasserie stílust visz, de ételválasztéka és alapanyag-használata a nemzetközi vendégek örömére magyar ételekkel is kiegészül. A Kollázs az elmúlt években nagy változáson ment keresztül és idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Ételkínálata letisztult, jól igazodik a brasserie stílushoz, és a Dining Guide véleménye szerint mostanra érte el eddigi történetének legjobb, legerősebb formáját.

Salt Bakery

A SALT Bakery - a SALT étterem filozófiáját követve - a budai dombok közé is fenntartható szemléletet, hazai klasszikus recepteket, hagyományos alapanyagokat, ugyanakkor innovatív megoldásokat csempész. Az újhullámos pékségben mesés kovászolt kenyereket, a város egyik legfinomabb kakaós csigáját, és bámulatos bullarokat szerezhetünk be.

Déryné

Vibráló atmoszféra, kozmopolita hangulat, magával ragadó enteriőr, a fővárosi vendéglátós szcénában kiemelkedően professzionális, mégis közvetlen szerviz – a legegyszerűbben talán így lehetne összefoglalni a Déryné lényegét. Az étteremtől elválaszthatatlan a tulajdonos, Kovács Kristóf személye, aki elkötelezett szenvedéllyel irányít. Legendás brunch- és reggeli kínálata egyedülállóvá teszi saját műfajában, de legalább ilyen ismertek és népszerűek pop-up vacsoráik, amelyekhez a világot csapatukkal közösen bejárva szerzik az inspirációkat. Élőzene, nyüzsgés, eklektikus étlap - hiszen egy lépéssel mindig mások előtt járnak, vendégeik pedig örömmel követik őket az izgalmas gasztronómiai utazásokon.

TATI Farm to Table

A VII. kerületi Dohány utcában, a belváros szívében található a város egyik legelkötelezettebb farm-to-table étterme, a TATI. Az alapítók között szerepel Poisson-Angeli Barbara, aki korábban a Twentysix létrehozásában is közreműködött. A fine bistro stílusban asztalra kerülő ételek szezonális alapanyagokból készülnek, és Magyarország gazdag gasztronómiai hagyományait vonultatják fel. A konyhát Soóky Gábor séf vezeti, aki a természet tiszteletét, valamint az emberi egészséget és hagyományt ötvözi a legmodernebb fine dining irányokkal. A magyar konyha kedvelt fogásai közül többek között megkóstolhatjuk a paradicsomos káposztát, a csirkepaprikást, a mangalicatarjából készült „cigánypecsenyét”, valamint az aranygaluskát is.

Villa Bagatelle

A Villa Bagatelle már több mint egy évtizede a budai Hegyvidék egyik megkerülhetetlen kedvence. A villa épülete és enteriőrje egyszerre sikkes és otthonos, népszerű találkozóhely és rendezvényhelyszín egyaránt. A kínálatban egész nap elérhető pazar reggelik, hagyományos pörkölésű bécsi Daniel Moser kávék, valamint saját specialty kávémárkájuk is megtalálható - nem beszélve a város egyik legjobbjának tartott Club Sandwichéről. Az épületben helyet kapó Brót Pékségben pedig mindig találunk friss kenyereket és péksüteményeket. A szezonalitást követő bisztróétlap komfortos, mégis igényes fogásokat kínál - legyen szó pezsgős villásreggeliről, üzleti ebédről vagy délutáni kávézásról és süteményezésről.

Gerlóczy Kávéház

A Gerlóczy Kávéházhoz közeledve úgy érezhetjük, mintha Párizsban járnánk: hiszen a belváros egyik eldugott utcájában található kávézó és étterem hangulatos terasza igazi találkozóhely. A változatos, közepesen hosszú étlap kínálata jól illeszkedik a hely szelleméhez. A konyha élén nemrégiben változás történt Molnár Gyula executive séf személyében. Az étlap a kortárs gasztronómiai felfogás irányelveinek megfelelően lett összeállítva, a kínálatban kitűnő egyensúllyal szerepelnek a kis csavarokkal, de még érthető módon átdolgozott, tradicionális fogások. A Gerlóczy Kávéház és Étterem a tavalyi év végén süteménykínálat tekintetében is erősített, amelyek a friss francia vonalat képviselik.

SOLID

Ha exkluzív élményekkel, nem mindennapi ízekkel és kilátással indítanánk a napot, akkor a SOLID sky bar étterem mellett érdemes letennünk a voksunkat. A SALT étterem kistestvéreként működő egység elegáns, mégis hátradőlős bruncholással lopta be magát a vendégek szívébe. Kísérjük pezsgővel vagy sem, a reggeli fogások egy könnyed falatozásra vagy egy kiadós brunch-ra is lehetőséget nyújtanak, amelyekből szintén kikacsintanak a séf családi emlékei és a természetközeli gondolkodásmód - például vegán, savanyított, fermentált ételekkel -, ahogy ezt a SALT szellemisége kapcsán is felfedezhetjük.

Két Szerecsen

A Két Szerecsen a Nagymező utca környéki színházi negyed egyik legismertebb étterme, ahol egyaránt jól érzik magukat a törzsvendégek, a turisták és művészvilág szereplői. A nyüzsgő étterem és kávéház népszerűsége töretlen: reggelitől vacsoráig gyakori a teltház. A bisztró szíve és motorja Rapkai Renáta üzletvezető, akinek elhivatottsága áthatja a mindennapi működést. A Két Szerecsen konyhai filozófiáját mindig is a közérthetőség jellemezte - a kínálatban megtaláljuk a klasszikus csirkepörköltet vagy a rántott csirkecombot, ugyanakkor a világkonyhák ételei is helyet kaptak, például halas és húsos tapasok, vagy épp a thai zöld curry formájában. Az állandó étlap és a tapas válogatás mellett a napi menü és a heti ajánlat is a szezonalitáshoz igazodik.

VAJ Sas Pékség – Bakery & Café

Csodás péktermékekkel várják törzsvendégeiket és az új betérőket a VAJ Sasban, a VAJ-formációk József Attila utcai egységében. Frissen készült, adalékanyagmentes, kézműves kenyereik és péksüteményeik mellett szezonális desszertekkel, házi dzsúszokkal, kombuchával, valamint izgalmas specialty kávékínálattal is feldobják a mindennapjainkat.