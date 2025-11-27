Ledobta a karácsonyi bombát a Disney+: ezeket a filmeket, sorozatokat nézheted az ünnepek alatt

A Disney+ decemberi kínálatában fantasy, dokumentumfilm, koncertfelvétel, animáció és sportközvetítés is helyet kap: Percy Jackson új évaddal tér vissza, Taylor Swift turnéja képernyőre kerül, a Star Wars-univerzum pedig újabb kalandokkal bővül.

December 3-án debütál a Rózsák háborúja, az 1989-es klasszikus feldolgozása, Olivia Colman és Benedict Cumberbatch főszereplésével. December 5-től látható az Egy ropi naplója: Az utolsó szalmaszál, amely Greg kalandjait követi, míg december 8-án érkezik a Star Wars: Fiatal jedik kalandjai harmadik évada, amelyben újabb jedi tanoncok története bontakozik ki.

A hónap közepén, december 10-én indul a Percy Jackson és az olimposziak második évada, amely hetente új részekkel jelentkezik. December 12-én két Taylor Swift-produkció kerül a kínálatba: a The End of an Era dokumentumsorozat, valamint a The Eras Tour – The Final Show koncertfilm, amely a turné utolsó állomását rögzíti. December 17-én a Simpson család 37. évada válik elérhetővé, december 19-én pedig Kumail Nanjiani új stand-up különkiadása, a Night Thoughts. A hónap végén, december 24-én mutatják be a Made in Korea: The K Pop Experience című dokumentumfilmet, december 26-án pedig az FX új sorozata, Az igazság megszállottja kerül fel a platformra.

A sport iránt érdeklődők számára decemberben folytatódik az UEFA Női Bajnokok Ligája, amelynek mérkőzéseit élőben közvetítik. Az ünnepi időszakban elérhetők olyan korábbi filmek is, mint a Holiday és a Last Christmas.