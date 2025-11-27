A fővárosban 2002, míg más nagyvárosokban 2005-2007 között volt utoljára havas a karácsony.
Ledobta a karácsonyi bombát a Disney+: ezeket a filmeket, sorozatokat nézheted az ünnepek alatt
A Disney+ decemberi kínálatában fantasy, dokumentumfilm, koncertfelvétel, animáció és sportközvetítés is helyet kap: Percy Jackson új évaddal tér vissza, Taylor Swift turnéja képernyőre kerül, a Star Wars-univerzum pedig újabb kalandokkal bővül.
A Disney+ decemberben több új sorozatot, filmet és különkiadást mutat be. A hónap során fantasy, dokumentumfilm, koncertfelvétel és animációs tartalom is elérhetővé válik, valamint sportközvetítések egészítik ki a kínálatot.
December 3-án debütál a Rózsák háborúja, az 1989-es klasszikus feldolgozása, Olivia Colman és Benedict Cumberbatch főszereplésével. December 5-től látható az Egy ropi naplója: Az utolsó szalmaszál, amely Greg kalandjait követi, míg december 8-án érkezik a Star Wars: Fiatal jedik kalandjai harmadik évada, amelyben újabb jedi tanoncok története bontakozik ki.
A hónap közepén, december 10-én indul a Percy Jackson és az olimposziak második évada, amely hetente új részekkel jelentkezik. December 12-én két Taylor Swift-produkció kerül a kínálatba: a The End of an Era dokumentumsorozat, valamint a The Eras Tour – The Final Show koncertfilm, amely a turné utolsó állomását rögzíti. December 17-én a Simpson család 37. évada válik elérhetővé, december 19-én pedig Kumail Nanjiani új stand-up különkiadása, a Night Thoughts. A hónap végén, december 24-én mutatják be a Made in Korea: The K Pop Experience című dokumentumfilmet, december 26-án pedig az FX új sorozata, Az igazság megszállottja kerül fel a platformra.
A sport iránt érdeklődők számára decemberben folytatódik az UEFA Női Bajnokok Ligája, amelynek mérkőzéseit élőben közvetítik. Az ünnepi időszakban elérhetők olyan korábbi filmek is, mint a Holiday és a Last Christmas.
A SkyShowtime decembertől január végéig sorozat- és filmpremierekkel, valamint ünnepi klasszikusokkal bővíti kínálatát
A Sziget Szervezőiroda üdvözli a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntését, mely szerint a következő tíz évre bérbe adják a szervezőknek
Stohl András őszintén beszélt az alkoholfüggőséggel kapcsolatos küzdelmeiről és a szakmai segítség fontosságáról.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/48. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Ilyen árverés még nem volt Magyarországon: elképesztő kép kerül kalapács alá, vajon mennyiért kel el?
Magyarország aukciós történetében először lehet bitcoinnal is fizetni egy jelentős művészeti árverésen.
Az Európai Parlament szerdán elfogadott nem jogalkotási jelentésében európai uniós szinten egységesen 16 évben határozná meg a közösségimédia-platformok korhatárát.
Két ausztrál tinédzser alkotmányjogi kifogást emelt az országban bevezetendő, 16 év alattiakat érintő közösségimédia-tilalom ellen.
A Warner Music Group (WMG) megállapodást kötött a Suno mesterséges intelligencia startuppal, amelyet korábban beperelt.
Győzike IQ-tesztjével tér vissza a tévébe a legendás vetélkedő: ekkor kerül műsorra, Kasza Tibi foja vezetni
Decemberben visszatér a TV2 nagyszabású, IQ-alapú vetélkedője. Gáspár Győző is a sztárvendégek között.
A rendezőt Oscar-díjra is jelölték korábban.
George R.R. Martin megerősítette, hogy a Trónok harca folytatását tervezi az HBO, ami a sorozat befejezése után játszódna.
Exkluzív karácsonyi meglepetésként az idei év legtöbbet emlegetett sikerfilmjei közül érkeznek újdonságok a SkyShowtime-ra.
Legendás műsorvezető tér vissza a képernyőre: évek óta nem láttuk, meglepő, milyen show-t vállalt el
Többévnyi szünet után visszatér a képernyőre Jáksó László. Az RTL egykori arca most a rivális TV2-höz igazolt.
Döbbenet, mennyibe kerül egy példány az internet sztármacskájából: Magyarországon nem is tarthatja bárki
Egyre több közösségimédia-videóban tűnnek fel házi kedvencként tartott karakálok, pedig a látvány mögött szigorú jogi szabályok és komoly állatjólléti kérdések húzódnak.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/47. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 387 millió forintos főnyereményt!
Megkezdték az Ötöslottó 2025/47. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
Már a története is kalandos volt: három testvér találta meg tavaly, amikor elhunyt édesanyjuk hagyatékát rendezték.
Az Untold fesztivál által szervezett kolozsvári karácsonyi vásár idén igazi fesztiválélménnyé alakult,
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
