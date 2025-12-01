Erre költi 40 milliós fődíját a Megasztár idei győztese: nem semmi, amire Lengyel Johanna készül

Lengyel Johanna nyerte meg a Megasztárt 2025-ben. Elmondása szerint a 40 milliós fődíjat nem szeretné könnyelműen elkölteni, karrierjét építené belőle és félretenne.

Lengyel Johanna nyerte meg a Megasztárt 2025-ben, az énekesnő azt is elárulta, milyen tervei vannak a 40 millió forintos fődíjjal.

Nem tartom magam anyagiasnak, de természetesen lesz helye a pénznyereménynek. A tervem az, hogy a zenei pályámba fektetem: szeretnék létrehozni egy olyan produkciót, amelyben igazán jól érzem magam. Ennek pedig komoly anyagi vonzata van, gondolok itt a stábra, a zenészekre, a technikára és még sok minden másra. Ha pedig marad valamennyi, azt szeretném félretenni, hogy legyen egy biztos anyagi hátterem. Semmiképp nem szeretném könnyelműen elkölteni

- mondta a Blikk szerint a nagymamáját a Megasztár-házba költözéskor elveszítő az énekesnő. A 40 milliós pénzdíj mellett hároméves zenei képzésre kap lehetőséget a Kodolányi János Egyetemen, valamint felléphet a következő Strand Fesztiválon is.

Johannának több zsűritag, köztük Curtis, Tóth Gabi és Marics Peti is felajánlotta, hogy szívesen duettezne vele a jövőben.