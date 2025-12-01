Erre költi 40 milliós fődíját a Megasztár idei győztese: nem semmi, amire Lengyel Johanna készül

Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 545 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Lengyel Johanna nyerte meg a Megasztárt 2025-ben, az énekesnő azt is elárulta, milyen tervei vannak a 40 millió forintos fődíjjal.
Nem tartom magam anyagiasnak, de természetesen lesz helye a pénznyereménynek. A tervem az, hogy a zenei pályámba fektetem: szeretnék létrehozni egy olyan produkciót, amelyben igazán jól érzem magam. Ennek pedig komoly anyagi vonzata van, gondolok itt a stábra, a zenészekre, a technikára és még sok minden másra. Ha pedig marad valamennyi, azt szeretném félretenni, hogy legyen egy biztos anyagi hátterem. Semmiképp nem szeretném könnyelműen elkölteni
- mondta a Blikk szerint a nagymamáját a Megasztár-házba költözéskor elveszítő az énekesnő. A 40 milliós pénzdíj mellett hároméves zenei képzésre kap lehetőséget a Kodolányi János Egyetemen, valamint felléphet a következő Strand Fesztiválon is.
Johannának több zsűritag, köztük Curtis, Tóth Gabi és Marics Peti is felajánlotta, hogy szívesen duettezne vele a jövőben.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/48. heti, pénteki nyerőszámait, melyen most nem volt telitalálat.
Kihúzták a Hatoslottó 48. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?
A Disney+ decemberi kínálatában fantasy, dokumentumfilm, koncertfelvétel, animáció és sportközvetítés is helyet kap.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma termékbiztonsági szempontból ellenőrzött népszerű állatfelszereléseket
A SkyShowtime decembertől január végéig sorozat- és filmpremierekkel, valamint ünnepi klasszikusokkal bővíti kínálatát
A Sziget Szervezőiroda üdvözli a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntését, mely szerint a következő tíz évre bérbe adják a szervezőknek
Stohl András őszintén beszélt az alkoholfüggőséggel kapcsolatos küzdelmeiről és a szakmai segítség fontosságáról.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/48. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Az Európai Parlament szerdán elfogadott nem jogalkotási jelentésében európai uniós szinten egységesen 16 évben határozná meg a közösségimédia-platformok korhatárát.
Két ausztrál tinédzser alkotmányjogi kifogást emelt az országban bevezetendő, 16 év alattiakat érintő közösségimédia-tilalom ellen.
A Warner Music Group (WMG) megállapodást kötött a Suno mesterséges intelligencia startuppal, amelyet korábban beperelt.
A rendezőt Oscar-díjra is jelölték korábban.
George R.R. Martin megerősítette, hogy a Trónok harca folytatását tervezi az HBO, ami a sorozat befejezése után játszódna.
Exkluzív karácsonyi meglepetésként az idei év legtöbbet emlegetett sikerfilmjei közül érkeznek újdonságok a SkyShowtime-ra.
