Ősszel bezárhatja több budapesti éttermét is a legendás Wang mester

Vang Csiang, azaz Wang mester hétfőn a Facebook-oldalán jelentette be, hogy ősszel kénytelen lesz bezárni egy vagy két fővárosi éttermét, ha nem változik a helyzet.

Wang mester leírta, hogy az elmúlt években túlélték a koronavírus-járvány éttermekre mért csapását, most pedig az infláció okozta gazdasági nyomást, de mint írta, ezúttal elképzelhető, hogy nem fognak tudni kitartani.

Január 1-jével ugyanis az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megszüntette a kínai állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását, és ez a szakácsokat is érinti (kivéve néhány nagy nemzetközi vállalatot, amely jelentős beruházással van jelen Magyarországon).

Az elmúlt hét hónapban több kiváló szakácsom hagyta ott az éttermeimet különböző okok miatt, és nem tudok új, Kínából érkező szakképzett szakácsot alkalmazni, mert nem kaphatnak vízumot. Budapesten szinte lehetetlen megfelelő kínai szakácsot találni – nemhogy a szakma élvonalába tartozó mesterszakácsot

– írta a Biang éttermek tulajdonosa.

Hozzátette, hogy mindezek miatt a jelenlegi csapata óriási nyomás alatt dolgozik, hogy megőrizzék az éttermek megszokott színvonalát.

Kiemelte azt is, hogy ebben a helyzetben kénytelen felfüggeszteni két, 2025-re tervezett nagy projektet, de még ennél is súlyosabb, hogy komolyan fontolóra kell vennie egy vagy két étterme bezárását az őszi-téli időszakban, hogy a többinek esélye legyen a működésre. Megjegyezte, hogy

ha a helyzet nem változik, 2026-ra további éttermek bezárására is kényszerülhet.

Mint Wang mester közölte, tisztában van vele, hogy a jelenlegi bevándorlási politika rendkívül szigorú, ezért a helyzet és a jövő kapcsán nehéz optimistának maradni, de mégis reméli, hogy ez a nap sosem jön el, és mindent megtesz, hogy kitartson, és továbbra is a megszokott magas színvonalon dolgozzanak.

"Őszintén remélem, hogy az illetékes hatóságok meghallják a hangomat, és nagyon hálás lennék, ha lehetőség nyílna velük a párbeszédre, hogy közösen találjunk megoldást a problémára" – zárta posztját Wang mester.