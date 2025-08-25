A hongkongi tőzsde hétfőn hivatalosan is törölte a listáról az Evergrande-et, amely korábban több mint 50 milliárd dollár értékű vállalat volt.
Ősszel bezárhatja több budapesti éttermét is a legendás Wang mester
Vang Csiang, azaz Wang mester hétfőn a Facebook-oldalán jelentette be, hogy ősszel kénytelen lesz bezárni egy vagy két fővárosi éttermét, ha nem változik a helyzet.
Wang mester leírta, hogy az elmúlt években túlélték a koronavírus-járvány éttermekre mért csapását, most pedig az infláció okozta gazdasági nyomást, de mint írta, ezúttal elképzelhető, hogy nem fognak tudni kitartani.
Január 1-jével ugyanis az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megszüntette a kínai állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását, és ez a szakácsokat is érinti (kivéve néhány nagy nemzetközi vállalatot, amely jelentős beruházással van jelen Magyarországon).
Az elmúlt hét hónapban több kiváló szakácsom hagyta ott az éttermeimet különböző okok miatt, és nem tudok új, Kínából érkező szakképzett szakácsot alkalmazni, mert nem kaphatnak vízumot. Budapesten szinte lehetetlen megfelelő kínai szakácsot találni – nemhogy a szakma élvonalába tartozó mesterszakácsot
– írta a Biang éttermek tulajdonosa.
Hozzátette, hogy mindezek miatt a jelenlegi csapata óriási nyomás alatt dolgozik, hogy megőrizzék az éttermek megszokott színvonalát.
Kiemelte azt is, hogy ebben a helyzetben kénytelen felfüggeszteni két, 2025-re tervezett nagy projektet, de még ennél is súlyosabb, hogy komolyan fontolóra kell vennie egy vagy két étterme bezárását az őszi-téli időszakban, hogy a többinek esélye legyen a működésre. Megjegyezte, hogy
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
ha a helyzet nem változik, 2026-ra további éttermek bezárására is kényszerülhet.
Mint Wang mester közölte, tisztában van vele, hogy a jelenlegi bevándorlási politika rendkívül szigorú, ezért a helyzet és a jövő kapcsán nehéz optimistának maradni, de mégis reméli, hogy ez a nap sosem jön el, és mindent megtesz, hogy kitartson, és továbbra is a megszokott magas színvonalon dolgozzanak.
"Őszintén remélem, hogy az illetékes hatóságok meghallják a hangomat, és nagyon hálás lennék, ha lehetőség nyílna velük a párbeszédre, hogy közösen találjunk megoldást a problémára" – zárta posztját Wang mester.
Repült a gigabírság az ázsiai ruhaboltnak: lebuktak a trükközéssel, lefoglalta a NAV az árukészletet
A közlemény szerint a NAV kockázatelemzésén akadt fenn a távol-keleti kereskedő, aki több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját.
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök ősztől.
A kormány 49 ezer milliárd forintos beruházási tervet tett közzé a következő tíz évre.
Rémálommá vált egy fiatal pár otthona: szomszédjuk naponta hamis vádakkal hívja rájuk a hatóságokat.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) további javaslatokat tesz a vállalkozások működési feltételeinek javítására.
A kiemelt beruházási státusz jelentős előnyökkel jár a fejlesztők számára, hiszen ezekre nem vonatkoznak a helyi építési szabályok.
Könnyen százezres bírságba futhat rengeteg magyar: kiadták a figyelmeztetést, erre kevesen gondolnak
Szakértők szerint a szabadságolások miatt augusztusban különösen nagy a veszélye annak, hogy a Cégkapun keresztül érkező hivatalos iratok elkerülik a figyelmet.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program.
Erős évről számolt be a tőzsdei bevezetésre készülve a Shein brit leányvállalata.
Piaci információk szerint Győr-Moson-Sopron, Fejér és Nógrád megyékben vizsgálja a NAV a munkáltató kölcsönöket és házipénztárakat.
Egy kereskedőnél engedély nélküli előkészített hústermék előállítás miatt kellett intézkedni.
A kormány az elmúlt években több kezdeményezést indított a barnamezős területek fejlesztésére.
A geopolitikai és makrogazdasági kihívások ellenére a megkérdezett európai befektetők 44%-a továbbra is optimistán látja a piac irányát.
Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat
Az AIM, a szegedi projekt fővállalkozója megerősítette, hogy munkaügyi egyeztetések zajlanak a tiltakozó csoporttal.
A Nitrogénművek, az ország egyik legnagyobb műtrágyagyára, az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe
Egyetlen pályázó volt a Dunaferr romjaira, de az sem érte el a minimálárat – komoly kérdőjelek a cég jövőjében.
Botrányos gyárbezárás vidéken: az olasz tulaj még a végén is lopni akart, a kirúgott munkások állták útját
Az olasz tulajdonos lopásgyanús vagyonmentését a kirúgott dolgozók akadályozták meg.
A Primark nagy sikert aratott hazánkban, és most megszólaltak a terjeszkedési tervekről is.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.