HelloVidék

Megszűnt a védelem, jöhet a dózer: több siófoki épületet, köztük legendás csárdákat is porig rombolnak

HelloVidék
2025. december 4. 16:45

Eltűnhet Siófok városképéből a legendás Csárdás étterem, a régi mozi és a Csülök vendéglő is: a siófoki képviselő-testület megszüntette az épületek helyi védettségét, így semmi nem áll többé az átépítések útjába. A döntés régi vitákat zárt le – és újakat nyithat meg a város arculatáról.

Három ismert siófoki épület is a bontási engedély közelébe került, miután a város képviselő-testülete megszavazta a helyi védettség megszüntetését – számolt be róla a Siófoki Hírek nyomán a Sonline.hu. A döntés a Csárdás éttermet, a régi mozit és a hajdani Csülök vendéglőt érinti, vagyis három olyan ingatlant, amelyek évtizedek óta meghatározták Siófok központjának arculatát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kadlicskó Krisztián városi főépítész szerint két éve vizsgálják az épületek állapotát és építészeti értékeit, és arra jutottak: egyik épület sem hordoz már olyan jellegzetes vagy helyreállítható értéket, amely indokolná a védettség fenntartását. A döntést a helyi tervtanács is támogatta.

Lakópark jön a mozi helyére, a Csárdásból új étterem és lakások lesznek

A rendelkezésre álló információk szerint a régi mozi épületét átalakítaná a tulajdonosa, és 16 lakásos társasház épülne a helyére. A mozi mára erősen leromlott állapotú, eredeti karakterét pedig az évtizedes ráépítések és melléépítések szinte teljesen elfedték.

Hasonló jövő vár a város egyik legismertebb vendéglátóhelyére, a Csárdás étteremre is: a főépítész elmondása szerint a Csárdás és a mellette álló ingatlan lebontása után lakóépület és új étterem kerülne a Fő utca–Kinizsi utca sarkára. A Csülök vendéglő esetében viszont még nem ismert, mit tervez a tulajdonos.

A főépítész hangsúlyozta: az új épületekre szigorú beépítési előírások vonatkoznak, és az engedélyezés során az Országos Tervtanács is véleményezni fogja az építészeti terveket.

Ikonikus helyek múltja tűnik el a városból

A Csülök vendéglő különlegessége, hogy historizáló homlokzatán emléktábla őrzi Révész Géza zenepszichológus, hangfiziológus emlékét. Révész jó viszonyt ápolt Bartók Bélával és Kodály Zoltánnal, és ugyanaz a tanár – Rónai Adolf – tanította, mint a világhírű Kálmán Imrét. Az épület ezért is kapott korábban helyi védelmet.

Fotó: Google mapsFotó: Google maps

A Csárdás étterem elődje, a Hozbor vendéglő 1903-ban épült, és az 1930-as évekre már kisebb kulturális eseményeket is rendeztek benne. Államosítás után iskolaként és óvodaként is működött, majd 1969-ben nyílt újra, immár Csárdás néven. A névadást a siófoki születésű világhírű zeneszerző, Kálmán Imre inspirálta, aki rendszeres vendég volt az étterem elődjében.

A régi mozi a Kálmán Imre sétány felől ma már alig felismerhető: az épület állapota jelentősen leromlott, homlokzatát részben elfedték az idők során épült üzletek. A szakértői vélemény szerint csak teljes rekonstrukcióval lehetett volna visszaállítani eredeti arcát – erre azonban nem volt realitás.

 

Címlapkép: Csárdás étterem - Google maps
