Megszűnt a védelem, jöhet a dózer: több siófoki épületet, köztük legendás csárdákat is porig rombolnak

Eltűnhet Siófok városképéből a legendás Csárdás étterem, a régi mozi és a Csülök vendéglő is: a siófoki képviselő-testület megszüntette az épületek helyi védettségét, így semmi nem áll többé az átépítések útjába. A döntés régi vitákat zárt le – és újakat nyithat meg a város arculatáról.

Három ismert siófoki épület is a bontási engedély közelébe került, miután a város képviselő-testülete megszavazta a helyi védettség megszüntetését – számolt be róla a Siófoki Hírek nyomán a Sonline.hu. A döntés a Csárdás éttermet, a régi mozit és a hajdani Csülök vendéglőt érinti, vagyis három olyan ingatlant, amelyek évtizedek óta meghatározták Siófok központjának arculatát.

Kadlicskó Krisztián városi főépítész szerint két éve vizsgálják az épületek állapotát és építészeti értékeit, és arra jutottak: egyik épület sem hordoz már olyan jellegzetes vagy helyreállítható értéket, amely indokolná a védettség fenntartását. A döntést a helyi tervtanács is támogatta.

Lakópark jön a mozi helyére, a Csárdásból új étterem és lakások lesznek

A rendelkezésre álló információk szerint a régi mozi épületét átalakítaná a tulajdonosa, és 16 lakásos társasház épülne a helyére. A mozi mára erősen leromlott állapotú, eredeti karakterét pedig az évtizedes ráépítések és melléépítések szinte teljesen elfedték.

Hasonló jövő vár a város egyik legismertebb vendéglátóhelyére, a Csárdás étteremre is: a főépítész elmondása szerint a Csárdás és a mellette álló ingatlan lebontása után lakóépület és új étterem kerülne a Fő utca–Kinizsi utca sarkára. A Csülök vendéglő esetében viszont még nem ismert, mit tervez a tulajdonos.

A főépítész hangsúlyozta: az új épületekre szigorú beépítési előírások vonatkoznak, és az engedélyezés során az Országos Tervtanács is véleményezni fogja az építészeti terveket.

Ikonikus helyek múltja tűnik el a városból

A Csülök vendéglő különlegessége, hogy historizáló homlokzatán emléktábla őrzi Révész Géza zenepszichológus, hangfiziológus emlékét. Révész jó viszonyt ápolt Bartók Bélával és Kodály Zoltánnal, és ugyanaz a tanár – Rónai Adolf – tanította, mint a világhírű Kálmán Imrét. Az épület ezért is kapott korábban helyi védelmet.

Fotó: Google maps

A Csárdás étterem elődje, a Hozbor vendéglő 1903-ban épült, és az 1930-as évekre már kisebb kulturális eseményeket is rendeztek benne. Államosítás után iskolaként és óvodaként is működött, majd 1969-ben nyílt újra, immár Csárdás néven. A névadást a siófoki születésű világhírű zeneszerző, Kálmán Imre inspirálta, aki rendszeres vendég volt az étterem elődjében.

A régi mozi a Kálmán Imre sétány felől ma már alig felismerhető: az épület állapota jelentősen leromlott, homlokzatát részben elfedték az idők során épült üzletek. A szakértői vélemény szerint csak teljes rekonstrukcióval lehetett volna visszaállítani eredeti arcát – erre azonban nem volt realitás.

Címlapkép: Csárdás étterem - Google maps