Real Lottery Gravity Balls
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 49. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2025. december 4. 20:51

Kihúzták a Hatoslottó 49. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 600 millió forintos főnyereményt?

A Hatoslottó játékának során 6 számot kell megjelölnünk egy adott játékmezőn 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, amennyiben az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak a sorsolás során. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor természetesen miénk a főnyeremény, ami a 49. hét csütörtöki sorsolásán 600 millió forint.

Szeptember óta nem csak a megszokott vasárnap délutáni, hanem csütörtök esti időpontban is rendeznek sorsolást, így a játékosoknak nagyobb esélyük lett a nyerésre. A Hatoslottó nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 49. heti, csütörtöki sorsoláson a következők:

1; 7; 15; 27; 29; 35

Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottó játékában, így a vasárnapi sorsoláson már 700 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények:

  • 3 találat: 3 110 Ft
  • 4 találat: 8 720 Ft
  • 5 találat: 434 475 Ft

Címlapkép: Getty Images
