Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 49. héten, csütörtökön

Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (50.) 140 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.
A Hatoslottó játékának során 6 számot kell megjelölnünk egy adott játékmezőn 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, amennyiben az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak a sorsolás során. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor természetesen miénk a főnyeremény, ami a 49. hét csütörtöki sorsolásán 600 millió forint.
Szeptember óta nem csak a megszokott vasárnap délutáni, hanem csütörtök esti időpontban is rendeznek sorsolást, így a játékosoknak nagyobb esélyük lett a nyerésre. A Hatoslottó nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 49. heti, csütörtöki sorsoláson a következők:
1; 7; 15; 27; 29; 35
Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottó játékában, így a vasárnapi sorsoláson már 700 millió forint lesz a várható főnyeremény.
További nyeremények:
- 3 találat: 3 110 Ft
- 4 találat: 8 720 Ft
- 5 találat: 434 475 Ft
