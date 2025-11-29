Kihúzták az Eurojackpotot: ennyit kaszáltak a magyarok – egy örülhet igazán

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/48. heti, pénteki nyerőszámait, melyen most nem volt telitalálat.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 27. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 48. játékhéten, pénteken:

12; 16; 35; 46; 50. 3; 5.

Az Eurojackpot sorsoláson nem volt telitalálatos szelvény Magyarországon, és Európában sem volt 5+2 találat. Így a főnyeremény tovább halmozódik, a következő héten várhatóan 8,4 milliárd forint lesz. Magyarországon 310 sorsolás óta nem talált gazdára a főnyeremény.

• 5+2 találat: 0 darab, nincs nyertes.

• 5+1 találat: 2 darab Európában, mindkettő külföldön, nyeremény 907 ezer euró.

• 5+0 találat: 6 darab összesen, magyar nyertes nem volt, a nyeremény 71,6 millió forint.

• 4+2 találat: 24 darab, ebből 1 magyar, nyereménye 2,95 millió forint.

• 4+1 találat: 592 darab, Magyarországon 10, nyeremény 149 ezer forint.

• 3+2 találat: 1424 darab, Magyarországon 34, nyeremény 68 ezer forint.

• 4+0 találat: 1234 darab, Magyarországon 25, nyeremény 57 ezer forint.

• 2+2 találat: 23322 darab, ebből 536 magyar, nyeremény 9660 forint.

• 3+1 találat: 27724 darab, 605 magyar, nyeremény 9070 forint.

• 3+0 találat: 55104 darab, 1203 magyar, nyeremény 8650 forint.

• 1+2 találat: 1,38 millió darab, 3466 magyar, nyeremény 4285 forint.

• 2+1 találat: 423 ezer darab, 10091 magyar, nyeremény 4240 forint.

