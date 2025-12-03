Quentin Tarantino Ridley Scott Black Hawk Down című filmjét nevezte meg a 21. század legjobb alkotásának, kiemelve, hogy Scott rendezői teljesítménye a rendkívülin is túlmutat.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 49. héten
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/49. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (50.) 140 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.
Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a skandi 49. heti nyerőszámait és a nyereményeket is.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 49. héten 2025-ben:
3; 4; 13; 15; 26; 29; 35
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 48. héten 2025-ben:
1; 9; 10; 16; 20; 29; 33
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így az 50. héten a főnyeremény 140 millió forint lesz.
További nyeremények a Skandináv lottón a 49. héten:
- 6 találat: 300 875 Ft
- 5 találat: 7 545 Ft
- 4 találat: 2 545 Ft
