A Skandináv lottó nyerőszámai a 49. héten

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/49. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (50.) 140 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.

Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a skandi 49. heti nyerőszámait és a nyereményeket is.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 49. héten 2025-ben:

3; 4; 13; 15; 26; 29; 35

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 48. héten 2025-ben:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

1; 9; 10; 16; 20; 29; 33

Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így az 50. héten a főnyeremény 140 millió forint lesz.

További nyeremények a Skandináv lottón a 49. héten:

6 találat: 300 875 Ft

5 találat: 7 545 Ft

4 találat: 2 545 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon