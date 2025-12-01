2025. december 1. hétfő Elza
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
Gazdaság

Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)

PR
2025. december 1. 05:00

A jelen közlemény (értékpapír) reklám

Elindult az MBH Bank részvényértékesítési tranzakciója! A Budapesti Értéktőzsdén megvalósuló, nagyszabású tranzakcióban való részvétellel a befektetők osztozhatnak a hitelintézet eredményeiben. A részvényeket a kijelölt forgalmazóknál, személyesen vagy online is lehet igényelni.

Egyszerű folyamat mellett igényelhetnek részvényeket a lakossági befektetők

A lakossági részvényigénylés 2025. november 25-én reggel 8 órakor indult, és 2025. december 12-én délben zárul. A bank összesen 22.577.074 darab részvényt kínál értékesítésre a lakossági és intézményi befektetők részére, részvényenként maximum 3.848 forintos áron. A közel három hetes időszak alatt a lakossági befektetők részvényenként 2.992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt. A tranzakció végén pedig a végső értékesítési árból, az intézményi befektetőkhöz képest 10 százalékos árkedvezmény mellett juthat MBH Bank részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál. A végleges értékesítési ár és az ez alapján megállapított lakossági kedvezményes ár közzététele legkésőbb 2025. december 16-án történik meg. A számlákon jóváírt értékpapírokkal a tervek szerint 2025. december 18-án kezdődhet meg a kereskedés a BÉT-en.

A részvényértékesítés vezető forgalmazója a bankcsoporthoz tartozó MBH Befektetési Bank, továbbá részvényt igényelni közvetlenül az MBH Banknál és a külső forgalmazóknál, így a Gránit Banknál és az Equilornál is lehetséges. A részvényigénylési folyamat egyszerű, átlátható és kényelmes. Az igényléshez rendelkezni kell értékpapírszámlával; a számlanyitás az MBH Befektetési Banknál is könnyen – online, az MBH Mobilbroker alkalmazás segítségével, valamint személyesen, az MBH Bank közel 400 fiókjában – elvégezhető.

Nemzeti bajnok vízióra törekedve

Az MBH Bank 2023-ban három korábbi tagbank, az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank egyesítésével jött létre. A bank az ország legnagyobb, közel 400 egységből álló fiókhálózatával és több mint 1200 ATM-mel, valamint digitális csatornáin keresztül 2,4 millió ügyfelet szolgál ki.

A bank komoly növekedési potenciállal rendelkezik, a folyamatban lévő fejlesztések tovább erősíthetik innovációs képességét, digitális ügyfélkiszolgálását és hatékonyságát. Célja, hogy – nemzeti bajnok vízióját megvalósítva – stabil piaci pozícióit tovább erősítse, valamint, hogy nemzetközileg is versenyképes pénzügyi szolgáltatóvá váljon.

További részletek a részvényigényléssel kapcsolatban az mbhbank.hu/mbhreszveny weboldalon találhatók.

 

Lehetséges kockázatok: Az MBH Bank üzleti tevékenysége és annak eredményessége függ a piaci és a gazdasági környezettől, ideértve a bankszektort érintő adókat is, melyek kedvezőtlen változása nagyban befolyásolhatja a Bank által elérhető eredményeket. Kedvezőtlen tőkepiaci vagy egyéb körülmények bekövetkezése esetén felmerülhet a részvények hozamának, likviditásának, illetve árfolyamának csökkenése és így a veszteség kockázata is. A lehetséges részvényvásárlás számos, a gazdasági környezetből adódó, a társaság üzleti tevékenységéhez kapcsolódó, illetve a részvényekkel kapcsolatos kockázatot tartalmaz, amelyek a tájékoztató dokumentumban részletesen bemutatásra kerülnek. Az MBH Bank Nyrt. azt javasolja a potenciális befektetőknek, hogy befektetési döntésüket csak a tájékoztató elolvasása után, annak teljes ismeretében hozzák meg.

-------------------

A jelen közlemény (értékpapír)reklám, és az nem minősül befektetési ajánlásnak, befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetők számára az MBH Bank Nyrt. részvényeinek nyilvános ajánlattétel keretében történő felajánlásával kapcsolatos minden releváns információ a részvények nyilvános ajánlattétel keretében történő felajánlására vonatkozó Egyszerűsített Tájékoztatóban található, amelyet a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyott, és amely közzétételre került az MBH Bank Nyrt. (www.mbhbank.hu/befektetoi), a Budapesti Értéktőzsde (https://bet.hu/) és a Magyar Nemzeti Bank (https://kozzetetelek.mnb.hu/) honlapján, valamint a nyilvános ajánlattételben résztvevő forgalmazók, az MBH Befektetési Bank Zrt. (www.mbhbefektetesibank.hu/mbhreszveny), az Equilor Befektetési Zrt. (www.equilor.hu) és a GRÁNIT Bank Nyrt. (https://granitbank.hu) honlapján. Az Egyszerűsített Tájékoztató Magyar Nemzeti Bank általi jóváhagyása nem jelenti a nyilvános ajánlattétel keretében felajánlásra kerülő értékpapírok jóváhagyását. Az MBH Bank Nyrt. azt javasolja a potenciális befektetőknek, hogy befektetési döntésüket csak a tájékoztató elolvasása után, annak teljes ismeretében hozzák meg, hogy megismerhessék a befektetés kockázatait és lehetséges előnyeit.

Címlapkép: MBH Bank

(x)
#befektetés #gazdaság #részvények #MBH Bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:22
22:46
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 29. 06:00
Préda: Nincs másik gyártósor  
Media1
2025. november 26. 15:21
Így ver át a propaganda | Interjú Bőhm Kornél kommunikációs szakemberrel  
Összkép  |  2025. november 30. 20:16
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeine...
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 29. 17:50
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricul...
MEDIA1  |  2025. november 29. 13:25
Megvan, ki lesz Dömsödi Gábor utódja az ATV Startnál
Házon belül találta meg az ATV a reggeli műsorból távozó műsorvezető utódját. Egy ős-ATV-sről van sz...
Bankmonitor  |  2025. november 28. 17:50
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló foly...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. november 30.
Óvatosan, mit posztolsz TikTok-on, Instán: durva bírság, akár börtön is járhat már ezért 2025-ben
2025. november 30.
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
2025. november 30.
Rengeteg magyar dolgozó béréről dönthet hamarosan az AI: nem teszik zsebre, amit kapnak tőle?
2025. november 29.
Milliárdokból épülnek az akkugyárak, de a magyarok alig vesznek e-autót – tényleg ez az oka?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 1. hétfő
Elza
49. hét
December 1.
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja
December 1.
AIDS-ellenes világnap
December 1.
A magyar rádiózás napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
2 napja
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
3
1 hete
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
4
4 napja
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt
5
4 napja
Fontos bejelentés jött a 14. havi nyugdíjról: elárulta Gulyás Gergely, mire számítsanak az idősek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 05:22
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
Pénzcentrum  |  2025. november 30. 22:46
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
Agrárszektor  |  2025. december 1. 05:00
Innováció a szántóföldeken: bemutatkoznak a KUHN újdonságai