Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A jelen közlemény (értékpapír) reklám
Elindult az MBH Bank részvényértékesítési tranzakciója! A Budapesti Értéktőzsdén megvalósuló, nagyszabású tranzakcióban való részvétellel a befektetők osztozhatnak a hitelintézet eredményeiben. A részvényeket a kijelölt forgalmazóknál, személyesen vagy online is lehet igényelni.
Egyszerű folyamat mellett igényelhetnek részvényeket a lakossági befektetők
A lakossági részvényigénylés 2025. november 25-én reggel 8 órakor indult, és 2025. december 12-én délben zárul. A bank összesen 22.577.074 darab részvényt kínál értékesítésre a lakossági és intézményi befektetők részére, részvényenként maximum 3.848 forintos áron. A közel három hetes időszak alatt a lakossági befektetők részvényenként 2.992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt. A tranzakció végén pedig a végső értékesítési árból, az intézményi befektetőkhöz képest 10 százalékos árkedvezmény mellett juthat MBH Bank részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál. A végleges értékesítési ár és az ez alapján megállapított lakossági kedvezményes ár közzététele legkésőbb 2025. december 16-án történik meg. A számlákon jóváírt értékpapírokkal a tervek szerint 2025. december 18-án kezdődhet meg a kereskedés a BÉT-en.
A részvényértékesítés vezető forgalmazója a bankcsoporthoz tartozó MBH Befektetési Bank, továbbá részvényt igényelni közvetlenül az MBH Banknál és a külső forgalmazóknál, így a Gránit Banknál és az Equilornál is lehetséges. A részvényigénylési folyamat egyszerű, átlátható és kényelmes. Az igényléshez rendelkezni kell értékpapírszámlával; a számlanyitás az MBH Befektetési Banknál is könnyen – online, az MBH Mobilbroker alkalmazás segítségével, valamint személyesen, az MBH Bank közel 400 fiókjában – elvégezhető.
Nemzeti bajnok vízióra törekedve
Az MBH Bank 2023-ban három korábbi tagbank, az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank egyesítésével jött létre. A bank az ország legnagyobb, közel 400 egységből álló fiókhálózatával és több mint 1200 ATM-mel, valamint digitális csatornáin keresztül 2,4 millió ügyfelet szolgál ki.
A bank komoly növekedési potenciállal rendelkezik, a folyamatban lévő fejlesztések tovább erősíthetik innovációs képességét, digitális ügyfélkiszolgálását és hatékonyságát. Célja, hogy – nemzeti bajnok vízióját megvalósítva – stabil piaci pozícióit tovább erősítse, valamint, hogy nemzetközileg is versenyképes pénzügyi szolgáltatóvá váljon.
További részletek a részvényigényléssel kapcsolatban az mbhbank.hu/mbhreszveny weboldalon találhatók.
Lehetséges kockázatok: Az MBH Bank üzleti tevékenysége és annak eredményessége függ a piaci és a gazdasági környezettől, ideértve a bankszektort érintő adókat is, melyek kedvezőtlen változása nagyban befolyásolhatja a Bank által elérhető eredményeket. Kedvezőtlen tőkepiaci vagy egyéb körülmények bekövetkezése esetén felmerülhet a részvények hozamának, likviditásának, illetve árfolyamának csökkenése és így a veszteség kockázata is. A lehetséges részvényvásárlás számos, a gazdasági környezetből adódó, a társaság üzleti tevékenységéhez kapcsolódó, illetve a részvényekkel kapcsolatos kockázatot tartalmaz, amelyek a tájékoztató dokumentumban részletesen bemutatásra kerülnek. Az MBH Bank Nyrt. azt javasolja a potenciális befektetőknek, hogy befektetési döntésüket csak a tájékoztató elolvasása után, annak teljes ismeretében hozzák meg.
A jelen közlemény (értékpapír)reklám, és az nem minősül befektetési ajánlásnak, befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetők számára az MBH Bank Nyrt. részvényeinek nyilvános ajánlattétel keretében történő felajánlásával kapcsolatos minden releváns információ a részvények nyilvános ajánlattétel keretében történő felajánlására vonatkozó Egyszerűsített Tájékoztatóban található, amelyet a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyott, és amely közzétételre került az MBH Bank Nyrt. (www.mbhbank.hu/befektetoi), a Budapesti Értéktőzsde (https://bet.hu/) és a Magyar Nemzeti Bank (https://kozzetetelek.mnb.hu/) honlapján, valamint a nyilvános ajánlattételben résztvevő forgalmazók, az MBH Befektetési Bank Zrt. (www.mbhbefektetesibank.hu/mbhreszveny), az Equilor Befektetési Zrt. (www.equilor.hu) és a GRÁNIT Bank Nyrt. (https://granitbank.hu) honlapján. Az Egyszerűsített Tájékoztató Magyar Nemzeti Bank általi jóváhagyása nem jelenti a nyilvános ajánlattétel keretében felajánlásra kerülő értékpapírok jóváhagyását. Az MBH Bank Nyrt. azt javasolja a potenciális befektetőknek, hogy befektetési döntésüket csak a tájékoztató elolvasása után, annak teljes ismeretében hozzák meg, hogy megismerhessék a befektetés kockázatait és lehetséges előnyeit.
Címlapkép: MBH Bank
A Moody's változatlanul hagyta Magyarország Baa2 szintű adósbesorolását, fenntartva a negatív kilátást, ami továbbra is a leminősítés lehetőségére figyelmeztet.
A Magyar Nemzeti Bank határozataiban tizennégy áruhiteles pénzpiaci közvetítő tevékenységi engedélyét vonta vissza.
200 millió forintos kártérítést kaphat a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina, de veszélyben a kifizetés
A bíróság hatalmas kártérítést ítélt meg a súlyosan megsérült táncművésznek, de a felelős cégek felszámolása miatt bizonytalan, mikor jut pénzéhez.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 74,15 pontos, 0,07 százalékos emelkedéssel, 109 453,39 ponton zárt pénteken.
A külföldi megtakarítások nőnek, de a magyarok többsége nem visz pénzt külföldre, csak a leggazdagabbak diverzifikálnak.
Az amerikai dollárindex (DXY) a visszaerősödés korai jeleit mutatja, ami potenciálisan jelentős változást jelez a globális piacokon.
Elképesztő adatok érkeztek a magyarországi ivóvíz minőségéről, ezeken a településeken tilos inni belőle
Az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik.
Putyin szerint pragmatikus a magyar kormány hozzáállása, Orbán pedig bízik benne, hogy a friss békekezdeményezések valódi megoldást hozhatnak.
Orbán Viktor hajnali 4-kor indult Budapestről Moszkvába, ahol Putyinnal tárgyal majd.
2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál.
A jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelése 7–11 százalékos pluszterheket ró a munkáltatókra.
A magyar gazdaság a gyenge idei teljesítmény után fokozatosan gyorsuló pályára állhat a Coface nemzetközi hitelbiztosító friss előrejelzése szerint.
Kisebb elmozdulással, iránykereséssel indulhat pénteken a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
2025 októberében 4 millió 674 ezren dolgoztak Magyarországon, miközben a munkanélküliségi ráta 4,4%-ra nőtt.
A Mol orosz kőolajfüggése az elmúlt években újra erősödött, 2025 első felére rekordközeli, 92 százalék fölötti arányra emelkedett.
Az euró hét órakor 381,61 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 381,39 forintnál.
Orbán Viktor pénteken hajnalban Moszkvába indult, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon.
A kabinet szerint megóvnák a fővárosi szolgáltatásokat egy csődhelyzetben, de sem tárgyalás, sem felelős, sem pénz nincs a friss határozatban.
