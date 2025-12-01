Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)

A jelen közlemény (értékpapír) reklám

Elindult az MBH Bank részvényértékesítési tranzakciója! A Budapesti Értéktőzsdén megvalósuló, nagyszabású tranzakcióban való részvétellel a befektetők osztozhatnak a hitelintézet eredményeiben. A részvényeket a kijelölt forgalmazóknál, személyesen vagy online is lehet igényelni.

Egyszerű folyamat mellett igényelhetnek részvényeket a lakossági befektetők

A lakossági részvényigénylés 2025. november 25-én reggel 8 órakor indult, és 2025. december 12-én délben zárul. A bank összesen 22.577.074 darab részvényt kínál értékesítésre a lakossági és intézményi befektetők részére, részvényenként maximum 3.848 forintos áron. A közel három hetes időszak alatt a lakossági befektetők részvényenként 2.992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt. A tranzakció végén pedig a végső értékesítési árból, az intézményi befektetőkhöz képest 10 százalékos árkedvezmény mellett juthat MBH Bank részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál. A végleges értékesítési ár és az ez alapján megállapított lakossági kedvezményes ár közzététele legkésőbb 2025. december 16-án történik meg. A számlákon jóváírt értékpapírokkal a tervek szerint 2025. december 18-án kezdődhet meg a kereskedés a BÉT-en.

A részvényértékesítés vezető forgalmazója a bankcsoporthoz tartozó MBH Befektetési Bank, továbbá részvényt igényelni közvetlenül az MBH Banknál és a külső forgalmazóknál, így a Gránit Banknál és az Equilornál is lehetséges. A részvényigénylési folyamat egyszerű, átlátható és kényelmes. Az igényléshez rendelkezni kell értékpapírszámlával; a számlanyitás az MBH Befektetési Banknál is könnyen – online, az MBH Mobilbroker alkalmazás segítségével, valamint személyesen, az MBH Bank közel 400 fiókjában – elvégezhető.

Nemzeti bajnok vízióra törekedve

Az MBH Bank 2023-ban három korábbi tagbank, az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank egyesítésével jött létre. A bank az ország legnagyobb, közel 400 egységből álló fiókhálózatával és több mint 1200 ATM-mel, valamint digitális csatornáin keresztül 2,4 millió ügyfelet szolgál ki.

A bank komoly növekedési potenciállal rendelkezik, a folyamatban lévő fejlesztések tovább erősíthetik innovációs képességét, digitális ügyfélkiszolgálását és hatékonyságát. Célja, hogy – nemzeti bajnok vízióját megvalósítva – stabil piaci pozícióit tovább erősítse, valamint, hogy nemzetközileg is versenyképes pénzügyi szolgáltatóvá váljon.

További részletek a részvényigényléssel kapcsolatban az mbhbank.hu/mbhreszveny weboldalon találhatók.

Lehetséges kockázatok: Az MBH Bank üzleti tevékenysége és annak eredményessége függ a piaci és a gazdasági környezettől, ideértve a bankszektort érintő adókat is, melyek kedvezőtlen változása nagyban befolyásolhatja a Bank által elérhető eredményeket. Kedvezőtlen tőkepiaci vagy egyéb körülmények bekövetkezése esetén felmerülhet a részvények hozamának, likviditásának, illetve árfolyamának csökkenése és így a veszteség kockázata is. A lehetséges részvényvásárlás számos, a gazdasági környezetből adódó, a társaság üzleti tevékenységéhez kapcsolódó, illetve a részvényekkel kapcsolatos kockázatot tartalmaz, amelyek a tájékoztató dokumentumban részletesen bemutatásra kerülnek. Az MBH Bank Nyrt. azt javasolja a potenciális befektetőknek, hogy befektetési döntésüket csak a tájékoztató elolvasása után, annak teljes ismeretében hozzák meg.

A jelen közlemény (értékpapír)reklám, és az nem minősül befektetési ajánlásnak, befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetők számára az MBH Bank Nyrt. részvényeinek nyilvános ajánlattétel keretében történő felajánlásával kapcsolatos minden releváns információ a részvények nyilvános ajánlattétel keretében történő felajánlására vonatkozó Egyszerűsített Tájékoztatóban található, amelyet a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyott, és amely közzétételre került az MBH Bank Nyrt. (www.mbhbank.hu/befektetoi), a Budapesti Értéktőzsde (https://bet.hu/) és a Magyar Nemzeti Bank (https://kozzetetelek.mnb.hu/) honlapján, valamint a nyilvános ajánlattételben résztvevő forgalmazók, az MBH Befektetési Bank Zrt. (www.mbhbefektetesibank.hu/mbhreszveny), az Equilor Befektetési Zrt. (www.equilor.hu) és a GRÁNIT Bank Nyrt. (https://granitbank.hu) honlapján. Az Egyszerűsített Tájékoztató Magyar Nemzeti Bank általi jóváhagyása nem jelenti a nyilvános ajánlattétel keretében felajánlásra kerülő értékpapírok jóváhagyását. Az MBH Bank Nyrt. azt javasolja a potenciális befektetőknek, hogy befektetési döntésüket csak a tájékoztató elolvasása után, annak teljes ismeretében hozzák meg, hogy megismerhessék a befektetés kockázatait és lehetséges előnyeit.

Címlapkép: MBH Bank

