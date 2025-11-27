2025. november 27. csütörtök Virgil
Budapest, Magyarország - 2010. augusztus 15.: Egy srác crowdsurfingol egy koncert közben a Sziget Fesztivál nagyszínpadának területén. A Sziget a világ egyik legjelentősebb zenei és művészeti fesztiválja. Minden év augusztusában rendez
Szórakozás

Döntött a Fővárosi Közgyűlés a Sziget fesztivál sorsáról: itt a határozat

MTI
2025. november 27. 10:10

A Sziget Szervezőiroda üdvözli a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntését, mely szerint a következő tíz évre bérbe adják a szervezőknek a Hajógyári-sziget érintett részét a fesztivál idejére - közölte Vető Viktória sajtófőnök szerdán

Mint közleményben írta, a döntés "lehetővé teszi, hogy hosszú távon tudjunk tervezni, ezzel esélyt adva a Szigetnek, hogy továbbra is Európa vezető fesztiváljai között maradjon".

Hozzátette, dolgoznak a 2026-os fesztiválon, heteken belül az új stratégiai irányvonal mellett már a fellépők "első adagját" is bejelentik. A Fővárosi Közgyűlés szerdán zárt ülésen döntött a Sziget Fesztivál megrendezésének ügyében a közterület használatára irányuló hatósági szerződés megkötéséről.

Címlapkép: Getty Images
