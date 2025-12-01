2025. december 1. hétfő Elza
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy narancssárga gyertya ég egy fekete háttéren, egy tükörkép másolat térrel,
Szórakozás

Meghalt Kálloy Molnár Péter

Pénzcentrum
2025. december 1. 16:39

Az Alma Együttes hétfőn délután a Facebook-oldalán jelentette be, hogy meghalt Kálloy Molnár Péter színész, énekes.

55 éves korában meghalt Kálloy Molnár Péter.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hírt az Alma Együttes közölte a közösségi médiában.

Frissítés (16:53): 

Az MTI tájékoztatása szerint a színész rövid lefolyású betegségben, hétfőn hunyt el. A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást.
Címlapkép: Getty Images
#gyász #színész #szórakozás #énekes #halálhír #meghalt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:39
16:29
16:12
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. november 30.
Óvatosan, mit posztolsz TikTok-on, Instán: durva bírság, akár börtön is járhat már ezért 2025-ben
2025. december 1.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
2025. december 1.
Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban
2025. december 1.
Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 1. hétfő
Elza
49. hét
December 1.
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja
December 1.
AIDS-ellenes világnap
December 1.
A magyar rádiózás napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
2
2 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
4
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 44. héten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 16:03
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 14:02
24 pontos javaslatcsomagot kapott a kormány: erre égető szüksége van a magyar gazdaságnak, különben nagy bajban leszünk
Agrárszektor  |  2025. december 1. 16:33
A lakosság segítségét kérik Magyarországon: különleges akció indul itthon