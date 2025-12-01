2025 III. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 1,4%-kal bővült, importja 4,1%-kal mérséklődött.
Óriási sztárokkal támad 2026-ban a Strand Fesztivál: itt vannak az első nagyszínpados nevek
A Strand Fesztivál 2026-ban jelentős fejlesztéssel, két nagyszínpaddal tér vissza Zamárdiba. A szervezők már bejelentették az első fellépőket, köztük a BSW-t, amely először lép fel a rendezvényen, és a visszatérő Quimbyt.
A Strand Fesztivál 2026. augusztus 20. és 22. között két egyenrangú nagyszínpaddal várja a látogatókat Zamárdiban - közölték a szervezők a rendezvény hivatalos oldalán, akik már december 1-jén közzétették az első fellépők névsorát.
A program kiemelt pontja, hogy augusztus 20-án, a Balaton legnagyobb tűzijátéka után rögtön Azahriah lép színpadra.
Mellette olyan közönségkedvencek koncertjére lehet számítani, mint a Halott Pénz, Beton Hofi, Dzsúdló vagy a Valmar. A BSW először ad koncertet a STRAND-on, míg a Quimby visszatér a fesztiválra. A névsorban szerepel továbbá Desh, Manuel, a Parno Graszt, az Analog Balaton, az Elefánt, a Kowalsky meg a Vega és a Wellhello is.
A két nagyszínpados koncepció lehetővé teszi, hogy a legnépszerűbb hazai előadók teljes értékű, aréna-szintű produkcióval érkezhessenek a Balaton partjára. Az új elrendezés minimálisra csökkenti az átállási időt a koncertek között, így a közönség folyamatosan élvezheti a nagyprodukciókat.
A zenei programok mellett a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a "balatoni hangulatra" is: strandolós programokkal, helyi borokkal és ételekkel, panorámás kempinggel és telepített szálláslehetőségekkel várják a fesztiválozókat.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A jegyértékesítés a bejelentéssel egy időben, december 1-jén déli 12 órakor indult. Az ünnepi időszakra különleges akciókkal készülnek: a napijegyek december 24-ig kedvezményes áron kaphatók, ahogy a páros bérletek is. A háromnapos bérlet 41.990 forintba kerül (plusz 1.680 forint kezelési költség), a diákbérlet 35.990 forint (plusz 1.440 forint), a VIP bérlet 60.990 forint, a kempingjegy pedig 14.990 forint.
A Balaton régió egyik legjelentősebb nyárzáró eseménye tavaly közel 90 ezer látogatót vonzott. A további fellépőket és a részletes napi bontást a következő hónapokban teszik közzé a szervezők.
Fotó: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
Kihúzták az Ötöslottó 2025/48. heti nyerőszámait, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Vajon volt ezen a héten telitalálat?
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/48. heti, pénteki nyerőszámait, melyen most nem volt telitalálat.
Itt a Pénzcentrum 2025-ös Boldogságtesztje: töltsd ki, hogy kiderüljön, mennyire boldog nép a magyar
Egy új kutatás keretében ismét arra keressük a választ, hogy milyen tényezők határozzák meg leginkább a hazai lakosság jóllétét és mindennapi elégedettségét.
Kihúzták a Hatoslottó 48. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?
A Disney+ decemberi kínálatában fantasy, dokumentumfilm, koncertfelvétel, animáció és sportközvetítés is helyet kap.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma termékbiztonsági szempontból ellenőrzött népszerű állatfelszereléseket
A SkyShowtime decembertől január végéig sorozat- és filmpremierekkel, valamint ünnepi klasszikusokkal bővíti kínálatát
A Sziget Szervezőiroda üdvözli a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntését, mely szerint a következő tíz évre bérbe adják a szervezőknek
Stohl András őszintén beszélt az alkoholfüggőséggel kapcsolatos küzdelmeiről és a szakmai segítség fontosságáról.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/48. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Ilyen árverés még nem volt Magyarországon: elképesztő kép kerül kalapács alá, vajon mennyiért kel el?
Magyarország aukciós történetében először lehet bitcoinnal is fizetni egy jelentős művészeti árverésen.
Az Európai Parlament szerdán elfogadott nem jogalkotási jelentésében európai uniós szinten egységesen 16 évben határozná meg a közösségimédia-platformok korhatárát.
Két ausztrál tinédzser alkotmányjogi kifogást emelt az országban bevezetendő, 16 év alattiakat érintő közösségimédia-tilalom ellen.
A Warner Music Group (WMG) megállapodást kötött a Suno mesterséges intelligencia startuppal, amelyet korábban beperelt.
Győzike IQ-tesztjével tér vissza a tévébe a legendás vetélkedő: ekkor kerül műsorra, Kasza Tibi foja vezetni
Decemberben visszatér a TV2 nagyszabású, IQ-alapú vetélkedője. Gáspár Győző is a sztárvendégek között.
A rendezőt Oscar-díjra is jelölték korábban.
George R.R. Martin megerősítette, hogy a Trónok harca folytatását tervezi az HBO, ami a sorozat befejezése után játszódna.
Exkluzív karácsonyi meglepetésként az idei év legtöbbet emlegetett sikerfilmjei közül érkeznek újdonságok a SkyShowtime-ra.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.