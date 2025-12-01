Óriási sztárokkal támad 2026-ban a Strand Fesztivál: itt vannak az első nagyszínpados nevek

A Strand Fesztivál 2026-ban jelentős fejlesztéssel, két nagyszínpaddal tér vissza Zamárdiba. A szervezők már bejelentették az első fellépőket, köztük a BSW-t, amely először lép fel a rendezvényen, és a visszatérő Quimbyt.

A Strand Fesztivál 2026. augusztus 20. és 22. között két egyenrangú nagyszínpaddal várja a látogatókat Zamárdiban - közölték a szervezők a rendezvény hivatalos oldalán, akik már december 1-jén közzétették az első fellépők névsorát.

A program kiemelt pontja, hogy augusztus 20-án, a Balaton legnagyobb tűzijátéka után rögtön Azahriah lép színpadra.

Mellette olyan közönségkedvencek koncertjére lehet számítani, mint a Halott Pénz, Beton Hofi, Dzsúdló vagy a Valmar. A BSW először ad koncertet a STRAND-on, míg a Quimby visszatér a fesztiválra. A névsorban szerepel továbbá Desh, Manuel, a Parno Graszt, az Analog Balaton, az Elefánt, a Kowalsky meg a Vega és a Wellhello is.

A két nagyszínpados koncepció lehetővé teszi, hogy a legnépszerűbb hazai előadók teljes értékű, aréna-szintű produkcióval érkezhessenek a Balaton partjára. Az új elrendezés minimálisra csökkenti az átállási időt a koncertek között, így a közönség folyamatosan élvezheti a nagyprodukciókat.

A zenei programok mellett a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a "balatoni hangulatra" is: strandolós programokkal, helyi borokkal és ételekkel, panorámás kempinggel és telepített szálláslehetőségekkel várják a fesztiválozókat.

A jegyértékesítés a bejelentéssel egy időben, december 1-jén déli 12 órakor indult. Az ünnepi időszakra különleges akciókkal készülnek: a napijegyek december 24-ig kedvezményes áron kaphatók, ahogy a páros bérletek is. A háromnapos bérlet 41.990 forintba kerül (plusz 1.680 forint kezelési költség), a diákbérlet 35.990 forint (plusz 1.440 forint), a VIP bérlet 60.990 forint, a kempingjegy pedig 14.990 forint.

A Balaton régió egyik legjelentősebb nyárzáró eseménye tavaly közel 90 ezer látogatót vonzott. A további fellépőket és a részletes napi bontást a következő hónapokban teszik közzé a szervezők.

Fotó: Vasvári Tamás, MTI/MTVA