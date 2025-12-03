Rekordösszegért kelt el ez a szuperritka műkincs: vajon ki lehet a titokzatos vevő?

Rekordáron kelt el egy egykor az orosz cári családhoz tartozó Fabergé-tojás a londoni Christie's aukciósháznál.

A gyémántokkal díszített kristály Fabergé-tojás, a Téli Tojás 22,9 millió fontért (10 milliárd forint) talált gazdára kedden egy névtelen licitáló személyében. Ez az összeg új rekordot jelent a Fabergé-alkotások piacán, jelentősen meghaladva a korábbi, 2007-ben felállított 8,9 millió fontos csúcsot - írja a BBC.

A 8,2 centiméter magas műtárgyat, amelyet a legendás ékszerész egyik legszebb alkotásának tartanak, II. Miklós cár rendelte 1913-ban édesanyja számára. Carl Fabergé a tojást Alma Theresia Pihl tervei alapján készítette el, aki egyike volt a szentpétervári ékszercég mindössze két női mesterének.

A műremek különlegességét a 4500 gyémánt, a hegyikristályból faragott alap és a platina hópehely motívumok adják. A tojás kinyitható, belsejében fehér kvarckristályból készült virágkosár található.

A Fabergé-ház összesen 50 tojást készített az orosz Romanov cári család számára, és a most eladott Téli Tojás egyike annak a mindössze hét darabnak, amely még magánkézben van. A többi vagy eltűnt, vagy intézmények, múzeumok tulajdonában áll. A híres tojások készítése 1885-ben kezdődött és II. Miklós cár 1917-es lemondásáig tartott.