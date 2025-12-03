Elismerte a Mohosz a magyar horgásztörténelem új csúcsát: Vass Norbert 46,6 kilós fekete amurt emelt ki a Szarvas–Békésszentandrási Holt-Körösből.
Rekordösszegért kelt el ez a szuperritka műkincs: vajon ki lehet a titokzatos vevő?
Rekordáron kelt el egy egykor az orosz cári családhoz tartozó Fabergé-tojás a londoni Christie's aukciósháznál.
A gyémántokkal díszített kristály Fabergé-tojás, a Téli Tojás 22,9 millió fontért (10 milliárd forint) talált gazdára kedden egy névtelen licitáló személyében. Ez az összeg új rekordot jelent a Fabergé-alkotások piacán, jelentősen meghaladva a korábbi, 2007-ben felállított 8,9 millió fontos csúcsot - írja a BBC.
A 8,2 centiméter magas műtárgyat, amelyet a legendás ékszerész egyik legszebb alkotásának tartanak, II. Miklós cár rendelte 1913-ban édesanyja számára. Carl Fabergé a tojást Alma Theresia Pihl tervei alapján készítette el, aki egyike volt a szentpétervári ékszercég mindössze két női mesterének.
A műremek különlegességét a 4500 gyémánt, a hegyikristályból faragott alap és a platina hópehely motívumok adják. A tojás kinyitható, belsejében fehér kvarckristályból készült virágkosár található.
A Fabergé-ház összesen 50 tojást készített az orosz Romanov cári család számára, és a most eladott Téli Tojás egyike annak a mindössze hét darabnak, amely még magánkézben van. A többi vagy eltűnt, vagy intézmények, múzeumok tulajdonában áll. A híres tojások készítése 1885-ben kezdődött és II. Miklós cár 1917-es lemondásáig tartott.
Kálloy Molnár Péter színész, aki hétfőn hunyt el rövid lefolyású daganatos betegségben, még novemberben is színpadra lépett.
A kínálatban több mint 20 olyan film szerepel, amely most először érhető el térítésmentesen a platformon.
55 éves korában meghalt Kálloy Molnár Péter.
A jegyértékesítés a bejelentéssel egy időben, december 1-jén déli 12 órakor indult.
Elmondása szerint a 40 milliós fődíjat nem szeretné könnyelműen elkölteni, karrierjét építené belőle és félretenne.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 545 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Kihúzták az Ötöslottó 2025/48. heti nyerőszámait, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Vajon volt ezen a héten telitalálat?
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/48. heti, pénteki nyerőszámait, melyen most nem volt telitalálat.
Itt a Pénzcentrum 2025-ös Boldogságtesztje: töltsd ki, hogy kiderüljön, mennyire boldog nép a magyar
Egy új kutatás keretében ismét arra keressük a választ, hogy milyen tényezők határozzák meg leginkább a hazai lakosság jóllétét és mindennapi elégedettségét.
Kihúzták a Hatoslottó 48. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?
A Disney+ decemberi kínálatában fantasy, dokumentumfilm, koncertfelvétel, animáció és sportközvetítés is helyet kap.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma termékbiztonsági szempontból ellenőrzött népszerű állatfelszereléseket
A SkyShowtime decembertől január végéig sorozat- és filmpremierekkel, valamint ünnepi klasszikusokkal bővíti kínálatát
A Sziget Szervezőiroda üdvözli a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntését, mely szerint a következő tíz évre bérbe adják a szervezőknek
Stohl András őszintén beszélt az alkoholfüggőséggel kapcsolatos küzdelmeiről és a szakmai segítség fontosságáról.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/48. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Ilyen árverés még nem volt Magyarországon: elképesztő kép kerül kalapács alá, vajon mennyiért kel el?
Magyarország aukciós történetében először lehet bitcoinnal is fizetni egy jelentős művészeti árverésen.
Az Európai Parlament szerdán elfogadott nem jogalkotási jelentésében európai uniós szinten egységesen 16 évben határozná meg a közösségimédia-platformok korhatárát.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.