Megvan a világ legjobb étterme 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy fogás

A japán–perui fúziós konyhát vivő Maido nemcsak az ízek, hanem a vendéglátás terén is új szintet képvisel. Az élményért azonban mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kipróbálná: a degusztációs menü ára 115 000 forint körül kezdődik.

2025-ben a perui Maido éttermet választották a világ legjobbjának a rangos The World’s 50 Best Restaurants listáján, amelyet idén Torinóban hirdettek ki. A limai Maido a japán és perui konyha különleges fúzióját kínálja. A második helyen a spanyol Asador Etxebarri végzett, amely a tűzön és erjesztésen alapuló konyhájáról híres, míg a harmadik helyet a mexikóvárosi Quintonil szerezte meg – ezzel is jelezve, hogy Latin-Amerika kulináris ereje egyre meghatározóbb - számol be a Travel + Leisure magazin.

A Maido egy 2009-ben Mirafloresban (Lima, Peru) nyílt Nikkei étterem, amely a perui–japán konyha különleges fúziójára épül. Séf-tulajdonosa, Mitsuharu “Micha” Tsumura – Johnson & Wales és japán képzés után – új dimenzióba emelte ezt a stílust.

A több mint tíz fogásból álló „Maido Experience” menü a Perui‐Japan különlegességeket hozza el: például Amazon‐chorizós tintahal ramen, Andokról érkező alapanyagok, 50 órán át puhára főzött short rib, illetve ceviche-különlegességek 50B - Restaurants - GLOBAL. A karakteres ízek mellett erős hangsúly van a vendéglátáson is, amely Tsumura filozófiája szerint az élményszerűség része.

Alap tasting menü (Maido Experience): kb. 115 000 Ft

Alkoholos párosítással: kb. 181 000 Ft

Prémium Tokujō párosítás: kb. 233 000 Ft

Alkoholmentes párosítás: kb. 150 000 Ft

A világ gasztronómiájában tehát egyre fontosabbá válnak az értékek: a fenntarthatóság, a hagyományok tisztelete és az őshonos alapanyagok újrafelfedezése.