2025. december 5. péntek Vilma
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Moszkva, 2024. február 9.Vlagyimir Putyin orosz államfõ interjút ad Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiségnek a moszkvai kormányzati negyedben, a Kremlben 2024. február 9-én. Putyin az ukrajnai háború 2022. februári kiszélesedése ó
Világ

Váratlan szövetségesre tett szert Vlagyimir Putyin: ez az ország kész végtelen mennyiségű orosz olajat vásárolni

Pénzcentrum
2025. december 5. 20:15

Putyin Indiának ígért zavartalan üzemanyag-szállítást, miközben az USA nyomást gyakorol Delhire az orosz olajvásárlások leállítására - számolt be a BBC.

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy Moszkva kész "zavartalan üzemanyag-szállítást" biztosítani Indiának, miközben Delhi amerikai nyomással szembesül az orosz olajvásárlások leállítására vonatkozóan.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Putyin, aki Narendra Modi indiai miniszterelnök mellett beszélt Delhiben, megkérdőjelezte, miért kellene Indiát büntetni az olajvásárlásért, amikor az Egyesült Államok maga is vásárol nukleáris üzemanyagot Moszkvától. "Ha az USA-nak joga van megvenni az üzemanyagunkat, miért ne illetné meg Indiát ugyanez a kiváltság?" – tette fel a kérdést.

Donald Trump elnök 50%-os vámot vetett ki a legtöbb indiai termékre, azzal érvelve, hogy Delhi folyamatos orosz olajvásárlásai segítik az ukrajnai háború finanszírozását – amit India tagad.

Modi megismételte India álláspontját, miszerint országa nem semleges az ukrajnai háborúban, hanem a "béke oldalán" áll, és üdvözli a háború befejezésére irányuló tartós megoldás megtalálására tett erőfeszítéseket.

A két vezető több együttműködési megállapodást írt alá a kereskedelemtől a mezőgazdaságig terjedő területeken. Modi bejelentette két új 30 napos vízumrendszer bevezetését az Indiába látogató orosz turisták számára, valamint két új indiai konzulátus megnyitását Oroszországban.

Bár jelentős védelmi üzleteket nem jelentettek be, a felek megállapodásokat írtak alá a hajógyártás, a polgári nukleáris energiába történő beruházások és a kritikus ásványi anyagok területén. Putyin azt is említette, hogy Moszkva segíteni fog India legnagyobb atomerőművének megépítésében.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

India és Oroszország egy 2030-ig érvényes gazdasági programban is megállapodott, amely a munkahelyekre, a hajózásra és az egészségügyi iparra terjed ki. Putyin bizakodó a jelenlegi kétoldalú kereskedelem 60 milliárd dollárról 100 milliárd dollárra növelésével kapcsolatban az elkövetkező években.

Modi hangsúlyozta, hogy "az energiabiztonság az India-Oroszország partnerség erős és fontos pillére", de nem tett konkrét utalást az olajra. India – a világ harmadik legnagyobb nyersolaj-fogyasztója – 2022 óta nagy mennyiségben vásárol olajat Oroszországtól, bár néhány indiai cég már csökkentette az orosz olajimportot az amerikai szankcióknak való megfelelés érdekében.

Címlapfotó: Gavriil Grigorov, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#energia #ukrajna #oroszország #világ #orosz #olaj #donald trump #india #olajár #vlagyimir putyin #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:45
20:24
20:15
20:09
19:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 5.
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
2025. december 5.
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
2025. december 5.
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 5. péntek
Vilma
49. hét
December 5.
A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja
December 5.
A talaj nemzetközi napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
2
2 hete
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
3
2 hete
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
4
6 napja
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
5
1 hete
Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon biztosítás
a biztosítottak saját tulajdonú (vagy kezelésükben lévő), illetve felelősségi körükbe tartozó, a vagyontárgyakat és a vagyoni érdekeket érintő és a biztosítható károk fedezetét szolgáló biztosítási fajtákat (módozatokat) és egyedi biztosításokat foglalja magában. (Vagyonbiztosítást az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 19:01
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 18:08
Kvíz: Te tudtad ezt a 10 dolgot a Mikulásról? Lássuk, mennyire vagy képben a szokásokkal!
Agrárszektor  |  2025. december 5. 20:31
Elképesztő: innen áramlik be rengeteg zöldség és gyümölcs