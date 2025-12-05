Váratlan szövetségesre tett szert Vlagyimir Putyin: ez az ország kész végtelen mennyiségű orosz olajat vásárolni

Putyin Indiának ígért zavartalan üzemanyag-szállítást, miközben az USA nyomást gyakorol Delhire az orosz olajvásárlások leállítására - számolt be a BBC.

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy Moszkva kész "zavartalan üzemanyag-szállítást" biztosítani Indiának, miközben Delhi amerikai nyomással szembesül az orosz olajvásárlások leállítására vonatkozóan.

Putyin, aki Narendra Modi indiai miniszterelnök mellett beszélt Delhiben, megkérdőjelezte, miért kellene Indiát büntetni az olajvásárlásért, amikor az Egyesült Államok maga is vásárol nukleáris üzemanyagot Moszkvától. "Ha az USA-nak joga van megvenni az üzemanyagunkat, miért ne illetné meg Indiát ugyanez a kiváltság?" – tette fel a kérdést.

Donald Trump elnök 50%-os vámot vetett ki a legtöbb indiai termékre, azzal érvelve, hogy Delhi folyamatos orosz olajvásárlásai segítik az ukrajnai háború finanszírozását – amit India tagad.

Modi megismételte India álláspontját, miszerint országa nem semleges az ukrajnai háborúban, hanem a "béke oldalán" áll, és üdvözli a háború befejezésére irányuló tartós megoldás megtalálására tett erőfeszítéseket.

A két vezető több együttműködési megállapodást írt alá a kereskedelemtől a mezőgazdaságig terjedő területeken. Modi bejelentette két új 30 napos vízumrendszer bevezetését az Indiába látogató orosz turisták számára, valamint két új indiai konzulátus megnyitását Oroszországban.

Bár jelentős védelmi üzleteket nem jelentettek be, a felek megállapodásokat írtak alá a hajógyártás, a polgári nukleáris energiába történő beruházások és a kritikus ásványi anyagok területén. Putyin azt is említette, hogy Moszkva segíteni fog India legnagyobb atomerőművének megépítésében.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

India és Oroszország egy 2030-ig érvényes gazdasági programban is megállapodott, amely a munkahelyekre, a hajózásra és az egészségügyi iparra terjed ki. Putyin bizakodó a jelenlegi kétoldalú kereskedelem 60 milliárd dollárról 100 milliárd dollárra növelésével kapcsolatban az elkövetkező években.

Modi hangsúlyozta, hogy "az energiabiztonság az India-Oroszország partnerség erős és fontos pillére", de nem tett konkrét utalást az olajra. India – a világ harmadik legnagyobb nyersolaj-fogyasztója – 2022 óta nagy mennyiségben vásárol olajat Oroszországtól, bár néhány indiai cég már csökkentette az orosz olajimportot az amerikai szankcióknak való megfelelés érdekében.

Címlapfotó: Gavriil Grigorov, MTI/MTVA