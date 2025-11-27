Ilyen nincs: az összes bevizsgált eszköz megbukott egy laboratóriumi vizsgálaton

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma termékbiztonsági szempontból ellenőrzött népszerű állatfelszereléseket, így többek között LED-es nyakörveket és pórázokat, valamint akváriumlámpákat. A bevizsgált 20 termék egyike sem felelt meg a biztonsági szabályoknak, így a nem biztonságos termékeket kivonják a forgalomból.

Az állatvédelem népszerűsítése és fejlesztése érdekében indokolt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az állatfelszerelések laboratóriumi vizsgálata megtörténjen. Az NKFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma akváriumlámpákat, LED-es nyakörveket és LED-es pórázokat, valamint szőrnyírót, meleglevegős kefét és elektromos kefét is vizsgált. A minták beszerzésére szakkereskedésekből, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből és webáruházból történt.

Míg a tavalyi évben is jelentős, 90%-os kifogásolás volt megfigyelhető, idén ennél is súlyosabb megállapításokat tettek a szakemberek: a 20 vizsgált termék közül ugyanis egy sem teljesítette a vonatkozó szabványok előírásait.

A Li-ion akkumulátorról üzemelő termékeknél különösen súlyos kockázatok kerültek megállapításra: mivel a cellák hőmérsékletét nem figyelik az eszközökben lévő áramkörök, a lítium alapú akkumulátorok hő hatására kigyulladhatnak vagy felrobbanhatnak. A vizsgálat során a laboratórium tehát a hőmérséklet-figyelés meglétét, illetve megfelelő működését vizsgálta.

EZ IS ÉRDEKELHET Fellélegezhetnek a magyar fogyasztók: így úszhatják meg, hogy csúnyán átverjék őket A békéltető testületek, gyors, ingyenes eljárás keretében igyekeznek majd egyezséget létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között.

Az olyan termékeknél, amelyek kapcsolatba kerülnek vagy kerülhetnek vízzel, nagyobb a veszélye az áramütésnek. Ehhez kapcsolódóan az akváriumlámpáknál előírások vonatkoznak a termék tömítettségére, mechanikai szilárdságára, valamint arra, hogy a kapcsoló csak kétpólusú lehet. A kültérre szánt termékeknél pedig a tápvezeték nem készülhet PVC-ből, ellentétben a beltéri lámpákkal. A laboratórium vizsgálta még ezeken felül a tápvezeték tehermentesítőjét és keresztmetszetét, a csatlakozódugót, valamint a szigetelés megfelelőségét.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A megállapított termékbiztonsági problémák miatt az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok minden esetben hatósági eljárást indítanak és meghozzák a szükséges piacfelügyeleti intézkedéseket, így a termék forgalomból történő kivonását és azok vásárlóktól történő visszahívását. Az NKFH célja, hogy a kiskedvencek is biztonságban legyenek, a vásárlók pedig biztonságos és megfelelő termékhez jussanak, ezért a vizsgálatok folyamatosan zajlanak.