Ilyen nincs: az összes bevizsgált eszköz megbukott egy laboratóriumi vizsgálaton

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma termékbiztonsági szempontból ellenőrzött népszerű állatfelszereléseket, így többek között LED-es nyakörveket és pórázokat, valamint akváriumlámpákat. A bevizsgált 20 termék egyike sem felelt meg a biztonsági szabályoknak, így a nem biztonságos termékeket kivonják a forgalomból.
Az állatvédelem népszerűsítése és fejlesztése érdekében indokolt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az állatfelszerelések laboratóriumi vizsgálata megtörténjen. Az NKFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma akváriumlámpákat, LED-es nyakörveket és LED-es pórázokat, valamint szőrnyírót, meleglevegős kefét és elektromos kefét is vizsgált. A minták beszerzésére szakkereskedésekből, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből és webáruházból történt.
Míg a tavalyi évben is jelentős, 90%-os kifogásolás volt megfigyelhető, idén ennél is súlyosabb megállapításokat tettek a szakemberek: a 20 vizsgált termék közül ugyanis egy sem teljesítette a vonatkozó szabványok előírásait.
A Li-ion akkumulátorról üzemelő termékeknél különösen súlyos kockázatok kerültek megállapításra: mivel a cellák hőmérsékletét nem figyelik az eszközökben lévő áramkörök, a lítium alapú akkumulátorok hő hatására kigyulladhatnak vagy felrobbanhatnak. A vizsgálat során a laboratórium tehát a hőmérséklet-figyelés meglétét, illetve megfelelő működését vizsgálta.
Az olyan termékeknél, amelyek kapcsolatba kerülnek vagy kerülhetnek vízzel, nagyobb a veszélye az áramütésnek. Ehhez kapcsolódóan az akváriumlámpáknál előírások vonatkoznak a termék tömítettségére, mechanikai szilárdságára, valamint arra, hogy a kapcsoló csak kétpólusú lehet. A kültérre szánt termékeknél pedig a tápvezeték nem készülhet PVC-ből, ellentétben a beltéri lámpákkal. A laboratórium vizsgálta még ezeken felül a tápvezeték tehermentesítőjét és keresztmetszetét, a csatlakozódugót, valamint a szigetelés megfelelőségét.
A megállapított termékbiztonsági problémák miatt az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok minden esetben hatósági eljárást indítanak és meghozzák a szükséges piacfelügyeleti intézkedéseket, így a termék forgalomból történő kivonását és azok vásárlóktól történő visszahívását. Az NKFH célja, hogy a kiskedvencek is biztonságban legyenek, a vásárlók pedig biztonságos és megfelelő termékhez jussanak, ezért a vizsgálatok folyamatosan zajlanak.
A döntéshozók hangsúlyozták: a gasztrokultúra fontos kitörési pont lehet a régió számára.
-
