Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)

A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről. Egy hirtelen áramszünet pillanatok alatt leállíthatja a termelést, veszélybe sodorhatja a hűtött árut, vagy megbéníthatja a biztonsági rendszereket.

A szakértők szerint a hálózati kimaradások egyre gyakoribbak lehetnek, így a felkészülés ma már elengedhetetlen. A Primaenergia által forgalmazott Pramac generátorok és szigetüzemű rendszerek megbízható, hatékony és környezettudatos megoldást kínálnak mindenkinek, aki hosszú távon is biztosítani szeretné az áramellátást.

Pramac generátor: az intelligens tartalék

A Pramac gázüzemű generátor a korszerű technológia és a felhasználóbarát működés tökéletes összhangja. Azoknak készült, akik diszkrét, automatizált és gazdaságos megoldást keresnek otthonuk vagy vállalkozásuk számára.

Előnyei:

Automatikus működés: Áramszünet esetén külső beavatkozás nélkül visszakapcsol.

Áramszünet esetén külső beavatkozás nélkül visszakapcsol. Kettős üzemanyag: Földgázról és PB-gázról is működtethető.

Földgázról és PB-gázról is működtethető. Csendes üzem: Lakóövezetbe, irodába vagy étterembe is ideális.

Lakóövezetbe, irodába vagy étterembe is ideális. Gazdaságos és tartós: A PB-gáz hosszú ideig eltartható.

A PB-gáz hosszú ideig eltartható. Egyszerű telepítés: Közvetlenül rendelhető a PrimaNet kínálatából.

Ajánljuk otthontulajdonosoknak, kisebb vállalkozásoknak, irodáknak, éttermeknek – bárkinek, aki előrelátóan gondoskodna energiaellátásáról.

Szigetüzemű rendszer: a teljes energiafüggetlenség

A Prímaenergia fenntartható szigetüzemű rendszere a napelemet, akkumulátort, invertert és gázüzemű generátort kombinálva biztosít teljes önállóságot – hálózattól függetlenül.

Előnyei:

Folyamatos ellátás: Tökéletes nyaralókhoz, tanyákhoz, rendezvényhelyszínekhez.

Tökéletes nyaralókhoz, tanyákhoz, rendezvényhelyszínekhez. Költséghatékony: A napenergia és gáz kombinációja hosszú távon gazdaságos.

A napenergia és gáz kombinációja hosszú távon gazdaságos. Automatizált vezérlés: Mindig a leghatékonyabb energiaforrást használja.

Ajánljuk azoknak, akik már rendelkeznek napelemmel, de szeretnék kiegészíteni gázüzemmel, illetve azoknak, akiknél nem elérhető vagy nem megbízható a hálózati áram.

Miért érdemes a Prímaenergiát választani?

Személyre szabott megoldások: Valós igények alapján tervezünk. Kulcsrakész kivitelezés: A felméréstől a beüzemelésig mindent intézünk. Gyors elérhetőség: Népszerű modellek raktárról, gyors kiszállítással. Hosszú távú támogatás: Karbantartás és ügyfélszolgálat biztosított.

Ha szeretné a feladatokat szakértőkre bízni, mi mindent elintézünk – Önnek már csak a megbízható energia kényelmét kell élveznie. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és tegye függetlenné áramellátását még ma!

