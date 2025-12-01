Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)

Miközben Magyarország soha nem látott tempóban építi ki az akkumulátorgyár-kapacitását, a hazai elektromosautó-piac továbbra is messze elmarad a nyugat-európai trendektől.
A brit kormány 2028-tól kilométeralapú adót vezet be az elektromos és hibrid járművekre, derül ki az Office for Budget Responsibility (OBR) kiszivárgott jelentéséből.
A felhasználót érő kár nemcsak az érintettségében jelentkezik, hanem akár az áramszámláján is, hiszen az eszközök áramfogyasztását is kihasználják a támadók.
Sokk a sörkedvelőknek: nem semmi dolgot találtak svájci tudósok, ezt sokan nem tudták kedvenc italukról
A korábbi feltételezésekkel ellentétben a sörhab stabilitása nem csupán a buborékok felületén lévő fehérjedús rétegektől függ.
Meredek kijelentést tett Elon Musk a mesterséges intelligenciáról: hamarosan munkára, pénzre se lesz szükség
Bár a pénz szerinte idővel elveszítheti jelentőségét, a milliárdos hangsúlyozza: bizonyos korlátok továbbra is fennmaradnak.
November 24-től minden hónap utolsó hétfőjén 11-től 13 óráig csendes órát tartanak országszerte a Magyar Telekom teljes üzlethálózatában.
Az AI-t már alkalmazó vállalatok többsége szerint a technológia javítja a működés hatékonyságát.
Az amerikai bíróság döntése szerint a Meta nem sértett versenyjogi szabályokat az Instagram és a WhatsApp felvásárlásával.
Az Európai Unió szerdán egyszerűsíti a mesterséges intelligenciára és adatvédelemre vonatkozó szabályozását.
Őszintén vallott a Google vezérigazgatója: ez szerinte a legnagyobb fenyegetés - óriási lufik pukkanhatnak ki pillanatok alatt
A Google anyavállalat, az Alphabet vezérigazgatója szerint egy esetleges mesterséges intelligencia lufi kipukkanása minden vállalatot érintene.
Csalók most a Magyar Államkincstár nevében küldenek SMS-eket adategyeztetés ürügyén.
Tömeges tiltogatásba kezdett a Facebook: bárkinek ok nélkül, örökre eltűnhet a profilja - mi folyik itt?
A felfüggesztés különösen problémás azok számára, akik oldalak vagy csoportok adminisztrátoraiként, szerkesztőiként dolgoznak.
A vezérigazgató figyelmeztetett az AI "hatalmas" energiaigényére is, és elmondta, hogy az Alphabet nettó nulla kibocsátási céljai késni fognak, ahogy a vállalat növeli számítási kapacitását.
Kedden 12 óra után világszerte problémák jelentkeztek a Cloudflare működésében.
Az új felvételek szerint a 3I/ATLAS egy különös "anti-csóvával" rendelkezik a normál csóvája mellett, és a szakértők még nem tudják, mi okozza ezt a jelenséget.
Tavaly radikálisan átalakult a globális kiberveszélyek természete, és két év alatt 180 százalékkal nőtt az adatlopó kártevők aktivitása egy jelentés szerint.
A The New York Post értesülései szerint a NASA napok alatt közzéteszi a Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE kamerája által készített felvételeket.
Memóriachip-hiány fenyegeti a fogyasztói elektronikai és autóipari szektort 2025-ben.
Óriási botrány jöhet a Samsung mobilok körül: sok tulaj kiakadt, kiirthatatlan kémszoftverre gyanakodnak
A közösségi médiában terjedő állítások szerint az alkalmazás kémszoftverként működhet, amely a felhasználók tudta nélkül gyűjt adatokat.
