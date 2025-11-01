2025. november 1. szombat Marianna
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2019. március 23.Az Ötöslottó kézi számgolyói a SzerencseSzombat közvetítése elõtt, az Ötöslottó és a Joker élõközvetítése elõtt a budapesti Fortuna stúdióban 2019. március 23-án.MTI/Mónus Márton
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 44. héten

Pénzcentrum
2025. november 1. 19:19

Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait, végre tudjuk, mik voltak ezen a héten a szerencsehozók. Lássuk, lett-e valakinek telitalálata, elvitték-e a 793 milliós főnyereményt?

Szombaton este kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait a 44. játékhéten, a Pénzntrum most is élőben közvetítette a sorsolást. Most kiderül, hogy valaki elvitte-e a csaknem 800 milliós főnyereményt, ami telitalálatért járt ezen a héten!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. héten a következők:

11; 20; 29; 42; 55

Ezen a héten nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a következő, 45. játékhéten kereken egymilliárd forintért játszhatunk ezen a lottójátékon.

További nyeremények:

  • 2 találatos: 2 640 Ft
  • 3 találatos: 18 725 Ft
  • 4 találatos: 2 135 390 Ft

A Joker nyerőszámai a 40. héten a következők:

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

8 4 8 3 7 4

Ezen a héten (44.) nem volt telitalálat a Jokeren, így a következő héten már 100 millió forintért játszhatnak ezen a játékon a szerencsevadászok.

További nyeremények: 

  • 2 találatos: 4 009 db, 2 500 Ft
  • 3 találatos: 380 db, 25 000 Ft
  • 4 találatos: 35 db, 250 000 Ft
  • 5 találatos: 9 db, 2 500 000 Ft

címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA 

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
#lottó #Ötöslottó #szerencsejáték #joker #szerencseszombat #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #ötös lottó #ötös #pénzcentrum lottószámok #ötöslottó friss #szerencsejáték ötöslottó nyerőszámai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:19
19:01
18:03
17:03
15:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 1.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. november 1.
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
2025. november 1.
Teszten a Volkswagen jóárasított slágerautója: mire elég a legkisebb akkupakkos ID.4?
2025. november 1.
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
NAPTÁR
Tovább
2025. november 1. szombat
Marianna
44. hét
November 1.
Mindenszentek (katolikus)
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
3
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
4 napja
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
4 hete
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezesi biztosítás
biztosítási szerződés, amelyet a hitelfelvevő köt arra az esetre, ha fizetőképtelenség esetén nem tudna teljesíteni (törleszteni) a hitelezőnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 1. 18:03
Kvíz: Mit tudsz a magyar szentekről, szent alakokról? Ez a 10 kérdés még a hívőkön is kifoghat
Pénzcentrum  |  2025. november 1. 15:59
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
Agrárszektor  |  2025. november 1. 18:08
Érdekes dolog történt itthon: ilyet sem látni minden nap