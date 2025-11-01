Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 44. héten

A rendőrség információi szerint a 26 éves előadóművésznél és 25 éves barátnőjénél amfetamint és kokaint találhattak.
Szombaton este kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait a 44. játékhéten, a Pénzntrum most is élőben közvetítette a sorsolást. Most kiderül, hogy valaki elvitte-e a csaknem 800 milliós főnyereményt, ami telitalálatért járt ezen a héten!
Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. héten a következők:
11; 20; 29; 42; 55
Ezen a héten nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a következő, 45. játékhéten kereken egymilliárd forintért játszhatunk ezen a lottójátékon.
További nyeremények:
- 2 találatos: 2 640 Ft
- 3 találatos: 18 725 Ft
- 4 találatos: 2 135 390 Ft
A Joker nyerőszámai a 40. héten a következők:
8 4 8 3 7 4
Ezen a héten (44.) nem volt telitalálat a Jokeren, így a következő héten már 100 millió forintért játszhatnak ezen a játékon a szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 2 találatos: 4 009 db, 2 500 Ft
- 3 találatos: 380 db, 25 000 Ft
- 4 találatos: 35 db, 250 000 Ft
- 5 találatos: 9 db, 2 500 000 Ft
címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA
-
