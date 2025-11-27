Kihúzták a Skandináv lottó 2025/48. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Sokkoló vallomást tett alkoholfüggőségéről Stohl András: azért ez egy nagyon kemény helyzet
Stohl András őszintén beszélt az alkoholfüggőséggel kapcsolatos küzdelmeiről és a szakmai segítség fontosságáról az Otthon a rabbinál című podcast legújabb adásában. A színművész szerint az alkohol veszélyesebb a drogoknál, és megosztotta, milyen pozitív változásokat tapasztalt a hét hónapos absztinencia során - szúrta ki a Story.
Stohl András volt Megyeri Jonatán vendége az Otthon a rabbinál podcast legfrissebb epizódjában. Az 58 éves művész nyíltan beszélt karrierjéről, magánéletének fordulópontjairól és személyes nehézségeiről, köztük az alkoholhoz fűződő problematikus viszonyáról.
A beszélgetés során Stohl felidézte, hogy a részegen okozott balesete és az azt követő börtönbüntetés milyen mély nyomot hagyott benne. "Már nem csillog úgy a szemem" – vallotta be a színész, aki a traumatikus élmény után kötelességének érzi, hogy mentorként óvja a fiatalabb kollégákat a hírnév veszélyeitől.
Az alkoholfüggőséggel kapcsolatban határozott véleményt fogalmazott meg: "Az alkoholt durvább dolognak tartom, mint a drogot. Egyrészt hozzá lehet jutni mindenkinek, másrészt gyönyörű boltokban, gyönyörű üvegekben árulják. Most hét hónapig egy kortyot sem ittam, és odáig jutottam, hogy mérges voltam a szép boltokra, hogy miért teszik ki, amikor csak rosszat okoz"
A színművész részletesen beszámolt az absztinencia pozitív hatásairól: "Annyival jobban voltam, amikor nem ittam hét hónapon keresztül: pihentebben ébredtem, összeszedettebb voltam, szebb volt a bőröm, jobb volt a testem."
Stohl elárulta, hogy szakember segítségét kérte problémája kezelésében, aki fontos tanácsot adott neki: "Ő azt mondta, hogy kétféle ember van: akinek egy pohár van, vagy akinek az első pohár van. És van egy olyan szint, amikor nem tudod eldönteni, és az egy pohár az első pohár, és onnantól kezdve dől minden."
A Warner Music Group (WMG) megállapodást kötött a Suno mesterséges intelligencia startuppal, amelyet korábban beperelt.
Győzike IQ-tesztjével tér vissza a tévébe a legendás vetélkedő: ekkor kerül műsorra, Kasza Tibi foja vezetni
Decemberben visszatér a TV2 nagyszabású, IQ-alapú vetélkedője. Gáspár Győző is a sztárvendégek között.
A rendezőt Oscar-díjra is jelölték korábban.
George R.R. Martin megerősítette, hogy a Trónok harca folytatását tervezi az HBO, ami a sorozat befejezése után játszódna.
Exkluzív karácsonyi meglepetésként az idei év legtöbbet emlegetett sikerfilmjei közül érkeznek újdonságok a SkyShowtime-ra.
Legendás műsorvezető tér vissza a képernyőre: évek óta nem láttuk, meglepő, milyen show-t vállalt el
Többévnyi szünet után visszatér a képernyőre Jáksó László. Az RTL egykori arca most a rivális TV2-höz igazolt.
Döbbenet, mennyibe kerül egy példány az internet sztármacskájából: Magyarországon nem is tarthatja bárki
Egyre több közösségimédia-videóban tűnnek fel házi kedvencként tartott karakálok, pedig a látvány mögött szigorú jogi szabályok és komoly állatjólléti kérdések húzódnak.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/47. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 387 millió forintos főnyereményt!
Megkezdték az Ötöslottó 2025/47. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
Már a története is kalandos volt: három testvér találta meg tavaly, amikor elhunyt édesanyjuk hagyatékát rendezték.
Az Untold fesztivál által szervezett kolozsvári karácsonyi vásár idén igazi fesztiválélménnyé alakult,
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/41. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
A döntéshozók hangsúlyozták: a gasztrokultúra fontos kitörési pont lehet a régió számára.
Kihúzták a Hatoslottó 47. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?
November 21-én, pénteken 17 órakor nyitja meg kapuit a Csepeli Jégpark,
Terveiről vallott Gerendai Károly a megújuló Sziget Fesztivál kapcsán: erre készülhetnek a látogatók
Kritikusan beszélt a külföldi tulajdonosok stratégiájáról, akik szerinte egy kaptafára próbálták működtetni összes fesztiváljukat.
A budapesti tél ikonikus helyszíne újra várja a korcsolyázókat, az online jegyvásárlás pedig hamarosan indul.
