Egy férfi sört tölt egy pohárba egy brazil bárban.
Szórakozás

Sokkoló vallomást tett alkoholfüggőségéről Stohl András: azért ez egy nagyon kemény helyzet

Pénzcentrum
2025. november 27. 09:26

Stohl András őszintén beszélt az alkoholfüggőséggel kapcsolatos küzdelmeiről és a szakmai segítség fontosságáról az Otthon a rabbinál című podcast legújabb adásában. A színművész szerint az alkohol veszélyesebb a drogoknál, és megosztotta, milyen pozitív változásokat tapasztalt a hét hónapos absztinencia során - szúrta ki a Story.

Stohl András volt Megyeri Jonatán vendége az Otthon a rabbinál podcast legfrissebb epizódjában. Az 58 éves művész nyíltan beszélt karrierjéről, magánéletének fordulópontjairól és személyes nehézségeiről, köztük az alkoholhoz fűződő problematikus viszonyáról.

A beszélgetés során Stohl felidézte, hogy a részegen okozott balesete és az azt követő börtönbüntetés milyen mély nyomot hagyott benne. "Már nem csillog úgy a szemem" – vallotta be a színész, aki a traumatikus élmény után kötelességének érzi, hogy mentorként óvja a fiatalabb kollégákat a hírnév veszélyeitől.

Az alkoholfüggőséggel kapcsolatban határozott véleményt fogalmazott meg: "Az alkoholt durvább dolognak tartom, mint a drogot. Egyrészt hozzá lehet jutni mindenkinek, másrészt gyönyörű boltokban, gyönyörű üvegekben árulják. Most hét hónapig egy kortyot sem ittam, és odáig jutottam, hogy mérges voltam a szép boltokra, hogy miért teszik ki, amikor csak rosszat okoz"

A színművész részletesen beszámolt az absztinencia pozitív hatásairól: "Annyival jobban voltam, amikor nem ittam hét hónapon keresztül: pihentebben ébredtem, összeszedettebb voltam, szebb volt a bőröm, jobb volt a testem."

Stohl elárulta, hogy szakember segítségét kérte problémája kezelésében, aki fontos tanácsot adott neki: "Ő azt mondta, hogy kétféle ember van: akinek egy pohár van, vagy akinek az első pohár van. És van egy olyan szint, amikor nem tudod eldönteni, és az egy pohár az első pohár, és onnantól kezdve dől minden."
Címlapkép: Getty Images
