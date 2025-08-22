2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
Nagy látószögű nézet az ebédről az étteremben. Közelkép az asztalon lévő ételekről és italokról. Társasági összejövetel során felszolgált étel.
HelloVidék

Ezek a legjobb éttermek egy vasárnapi lakomára: friss toplistán, hol érdemes zárni a nyarat

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 21:04

A vasárnapi ebéd több mint egy étkezés, ez a hét csúcspontja, amikor a család és a barátok egy asztal köré gyűlnek, hogy együtt élvezzék az ízeket és a társaságot. A Dining Guide idei kalauzában listába szedte azokat a helyeket, ahol a vasárnap dél a kulináris élvezetekről szól, legyen szó klasszikus magyar konyháról, elegáns többfogásos menüről vagy könnyed, szezonális ételekről. Íme, tíz étterem, ahol a vasárnapi ebéd igazi ünneppé válik.

Rókusfalvy Fogadó, Etyek

Az etyeki Rókusfalvy Fogadót, a térség egyik ikonikus vendéglőjét 25 évvel ezelőtt nyitotta meg Rókusfalvy Pál. A családi vállalkozás mára komoly presztízsű borbirtokká és országosan ismert vendéglátóhellyé nőtte ki magát. A Rókusfalvy testvérek, Pál és Gábor hosszú évek óta tartó, rendszeres programjaikkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Etyek – „Budapest szőlőskertje” – újra felkerült az ország gasztronómiai térképére. A Fogadó étlapján tisztességes magyar ételek szerepelnek, amelyeket kifinomult, kortárs felfogásban, elsősorban helyi alapanyagokból készítenek el. A vendéglő szíve-lelke a mindig kedves és jókedvű Rókusfalvy-Kun Ildikó.

Avalon Ristorante, Miskolc

Ahogy az Avalon-nyaralás, úgy a hotel éttermeként működő, olasz alapokra építő Avalon Ristorante is fogalommá vált az elmúlt években. A mediterrán lazaság és frissesség prémium színvonallal párosul, legyen szó bármely olasz gasztronómiai tájegység emblematikus ételeiről. A konyhát Gönczi Tamás head chef és Szepesi Gábor corporate chef közösen határozzák meg, autentikus olasz ízélmények és a festői szépségű Bükk beható ismerete mentén. A légies pizzák, a gazdag tészta- és steak ételek minősége kiemelkedik a hazai mezőnyből, így nem meglepő, hogy a szálloda vendégkörén túl egy még szélesebb közönség szívét is meghódították. A hely atmoszférája egyszerre elegáns és családias, a szerviz – csak úgy, mint a konyha – magas és kiegyensúlyozott teljesítményt mutat.

Felix Kitchen&Bar

A Felix Kitchen&Bar az Ybl Miklós tervei alapján épült, egykori Duna parti szivattyúház arisztokratikus épületében kapott helyet. Gasztronómiai koncepcióját a spanyol éttermi világban gyakorlatot szerzett, tehetséges Katona Dániel séf alkotta meg. A séf nemzetközi alapokra épített, a modern trendeket követő, kortárs fine-bistro stílusú étlapja klasszikus hazai fogásokat is felvonultat. Az ország egyik legkomolyabb éttermi borkínálatáért Czinki Tamás az egyetlen hazai Master sommelier felel.

Kami Kisvendéglője

A Kami Kisvendéglője Újpest határában működik, nevét Fülepi Kálmán séfről kapta. A séf-tulajdonos gasztronómiai értelemben is a tisztességes, becsületes vendéglátás híve. Bár az enteriőrből és az olyan kiegészítőkből, mint a piros kockás terítő, klasszikus ételekre számítanánk, legnagyobb meglepetésünkre a fogásokat a séf újító és friss szellemben készíti, különböző nemzetközi irányzatok kombinálásával. A zöldségeket és a gyümölcsöket saját gazdaságukban Kami édesanyja, Ica mama és Kami unokatestvére termelik az étterem részére. A környékbeli családok és baráti társaságok körében méltán népszerű kisvendéglőben csütörtökön, pénteken és szombaton – alkalom szerint – kellemes élőzene szól a vacsora mellé.

Kistücsök Food&Room, Balatonszemes

A több mint három évtizedes múltra visszatekintő, legendás balatonszemesi étterem, a Kistücsök elsőként helyezte fel a balatoni régiót a minőségi gasztronómia térképére. A koncepciót kialakító tulajdonos, Csapody Balázs a hazai vidéki éttermi élet megbecsült alakja. A családi vállalkozásként működő egység 3 éve szálláshellyel is kiegészült: 19 szobával és 2 lakosztállyal, konferenciateremmel bővítették szolgáltatásaikat, valamint egy hétvégenként működő „Séfszoba” koncepcióval, ahol az ételek egy látványkonyhában készülnek el. A Kistücsök konyhája már évtizedek óta a környéken termő alapanyagokra és modern technológiákkal elkészített, magyar fogásokra támaszkodik.

Kollázs – Brasserie & bar

A Four Seasons Hotel Gresham Palace impozáns épületében, a szálloda egyik meghatározó étterme a laza, de elegáns hangulatot árasztó Kollázs – Brasserie & Bar. A Kollázs francia brasserie stílust visz, de ételválasztéka és alapanyag-használata a nemzetközi vendégek örömére magyar ételekkel is kiegészül. A Kollázs az elmúlt években nagy változáson ment keresztül és idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Ételkínálata letisztult, jól igazodik a brasserie stílushoz, és a Dining Guide véleménye szerint mostanra érte el eddigi történetének legjobb, legerősebb formáját.

Moszkvatér Bisztró

A Moszkvatér a népszerű Arany Kaviár fine dining étterem tulajdonosainak, Nyíri Szásának és Molnár Attilának a bisztró stílusú, könnyed hangulatú projektje, amely az orosz konyha klasszikus ízeire épül. Az egység belső tere igényes és barátságos hangulatot áraszt. A Moszkvatér gasztronómiai alapfilozófiája a tradicionális orosz népi konyha ételeit kínálja kifogástalan minőségben. Az étterem fogásai közül kiemelkednek az olyan klasszikusok, mint a híres kijevi csirkemell, a hússal töltött piráski és az autentikus marha sztroganoff.

Spago Budapest by Wolfgang Puck

A Spago by Wolfgang Puck konyháját egy Michelin-csillagos helyeken edződött szakember, Szántó István executive chef vezeti. A Spago koncepciójának része, hogy az éttermek menükínálata mindig kiegészül a jellegzetes helyi ételekkel is; így készülhettek el a mára már ikonikussá vált fogásai, mint például a Szántó István adaptációjában született Gulyásleves, a 2022-es Oscar-gálát is megjárt Omlós Vadas Marhapofa és Somlói Galuska ’Dióhéjban’, valamint Wolfgang Puck emblematikus signature ételei, a Füstölt Lazacos Pizza, a Bécsi Szelet, a Skót Gőzölt Lazac ‘Hong Kong’ módra és a Császármorzsa, ahogy Wolfgang szereti. Az étterem eklektikus kínálata kiegészül egy kimondottan erős, kiváló minőségű sushiválasztékkal is.

Szaletly Vendéglő és Kert

A Stefánia úton, Zugló kapujában található a Szaletly Vendéglő és Kert, ahol a finom érzékkel kialakított belső teret egy jó hangulatú kerthelyiség egészíti ki. Az étterem újító szemléletű gasztronómiáját Bernát Dániel séf jegyzi. A kortárs magyar irányzat jegyében a konyha következetesen nyúl a hazai éttermi kultúra emblematikus ételeihez. Bernát Dániel egyedi, progresszív konyhai látásmódja példaértékű, jól értelmezhető ételekben valósul meg. 

Szőlősi Kocsma, Balatonszőlős

A szerethető balatonszőlősi gasztrokocsma és borbolt nemrégiben séfváltáson esett át, hiszen Krasznai Norbertet az év elején Faller Dániel váltotta a konyhafőnöki pozícióban. A magas minőséget képviselő, kortárs gondolkodású és progresszív étterem koncepciója nem változott, inkább csak finomhangoláson esett át. Az ételek modern fine-bistro stílusban a térség alapanyag választékára koncentrálnak, valamint a séf vezetésével a közel-keleti és a magyar ízek kombinációjára épülnek. Az ételek mellé Gellavilla borokat is kóstolhatunk, ami nem véletlen, hiszen a pincészet alapítója az éttermet is üzemeltető Tálos Attila.
Címlapkép: Getty Images
