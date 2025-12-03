Rekordáron kelt el egy egykor az orosz cári családhoz tartozó Fabergé-tojás a londoni Christie's aukciósháznál.
Meglepő listát adott ki Quentin Tarantino: ezek szerinte a XXI. század legjobb filmjei, váratlan címek a rangsorban
Quentin Tarantino Ridley Scott "Black Hawk Down" (A Sólyom végveszélyben) című filmjét nevezte meg a 21. század legjobb alkotásának, kiemelve, hogy Scott rendezői teljesítménye a rendkívülin is túlmutat.
Az Oscar-díjas filmrendező a "The Bret Easton Ellis" podcastban fedte fel top 10-es listáját. A második helyre Lee Unkrich Toy Story 3 című animációs filmje került, amelyet Sofia Coppola "Elveszett jelentés", Christopher Nolan "Dunkirk", Paul Thomas Anderson "Vérző olaj", David Fincher "Zodiákus", Tony Scott "Unstoppable", George Miller "Mad Max: A harag útja", Edgar Wright "Shaun, a zombi" és Woody Allen "Éjfélkor Párizsban" című alkotásai követnek.
"Amikor először láttam, tetszett, de annyira intenzív volt, hogy megszűnt működni számomra, és nem maradt meg bennem úgy, ahogy kellett volna" - nyilatkozta Tarantino a Black Hawk Down-ról. "Azóta láttam néhányszor, és úgy gondolom, mesterműről van szó. Az egyetlen film, amely teljesen az 'Apokalipszis most' célját, vizuális hatását és érzését célozza meg, és el is éri azt. Fenntartja az intenzitást 2 óra 45 percen keresztül, és amikor nemrég újra megnéztem, a szívem végig dübörgött, fogva tartott és nem engedett el."
A második helyezett Toy Story 3-at szinte tökéletes filmnek nevezte, hozzátéve: "Az utolsó öt perc kiszakította a szívemet, és ha csak megpróbálom leírni a befejezést, sírni kezdek és elcsuklik a hangom... Egyszerűen figyelemreméltó."
Meglepő módon Tarantino elárulta, hogy Nolan Dunkirk című filmje, amely most a negyedik kedvence, eredetileg nem nyerte el tetszését. "Amit most szeretek benne, az a valódi mesteri kivitelezés, és újra meg újra megnézve megváltozott a véleményem. Az első alkalommal annyira lenyűgöző volt, hogy nem is tudtam, mit láttam, szinte túl sok volt, majd a második, harmadik és negyedik megtekintés után egyszerűen lenyűgözött."
Tarantino korábban már közzétette a 11-20. helyezettjeit is, köztük Steven Spielberg "West Side Story", Eli Roth "Cabin Fever", Bennett Miller "Pénzcsináló", valamint Mel Gibson "A passió" című filmjeit.
