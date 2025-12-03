2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő pihen a kanapén, használja a távirányítót, és kiválasztja a televízió menüjéből a TV-műsort vagy a filmet.
Szórakozás

Meglepő listát adott ki Quentin Tarantino: ezek szerinte a XXI. század legjobb filmjei, váratlan címek a rangsorban

Pénzcentrum
2025. december 3. 18:47

Quentin Tarantino Ridley Scott "Black Hawk Down" (A Sólyom végveszélyben) című filmjét nevezte meg a 21. század legjobb alkotásának, kiemelve, hogy Scott rendezői teljesítménye a rendkívülin is túlmutat.

Az Oscar-díjas filmrendező a "The Bret Easton Ellis" podcastban fedte fel top 10-es listáját. A második helyre Lee Unkrich Toy Story 3 című animációs filmje került, amelyet Sofia Coppola "Elveszett jelentés", Christopher Nolan "Dunkirk", Paul Thomas Anderson "Vérző olaj", David Fincher "Zodiákus", Tony Scott "Unstoppable", George Miller "Mad Max: A harag útja", Edgar Wright "Shaun, a zombi" és Woody Allen "Éjfélkor Párizsban" című alkotásai követnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Amikor először láttam, tetszett, de annyira intenzív volt, hogy megszűnt működni számomra, és nem maradt meg bennem úgy, ahogy kellett volna" - nyilatkozta Tarantino a Black Hawk Down-ról. "Azóta láttam néhányszor, és úgy gondolom, mesterműről van szó. Az egyetlen film, amely teljesen az 'Apokalipszis most' célját, vizuális hatását és érzését célozza meg, és el is éri azt. Fenntartja az intenzitást 2 óra 45 percen keresztül, és amikor nemrég újra megnéztem, a szívem végig dübörgött, fogva tartott és nem engedett el."

A második helyezett Toy Story 3-at szinte tökéletes filmnek nevezte, hozzátéve: "Az utolsó öt perc kiszakította a szívemet, és ha csak megpróbálom leírni a befejezést, sírni kezdek és elcsuklik a hangom... Egyszerűen figyelemreméltó."

Kapcsolódó cikkeink:

Meglepő módon Tarantino elárulta, hogy Nolan Dunkirk című filmje, amely most a negyedik kedvence, eredetileg nem nyerte el tetszését. "Amit most szeretek benne, az a valódi mesteri kivitelezés, és újra meg újra megnézve megváltozott a véleményem. Az első alkalommal annyira lenyűgöző volt, hogy nem is tudtam, mit láttam, szinte túl sok volt, majd a második, harmadik és negyedik megtekintés után egyszerűen lenyűgözött."

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Tarantino korábban már közzétette a 11-20. helyezettjeit is, köztük Steven Spielberg "West Side Story", Eli Roth "Cabin Fever", Bennett Miller "Pénzcsináló", valamint Mel Gibson "A passió" című filmjeit.
Címlapkép: Getty Images
#toplista #film #kultúra #szórakozás #filmek #oscar-díj #amerikai #rendező

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:10
19:01
18:47
18:30
18:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
2025. december 3.
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
2025. december 3.
Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 3. szerda
Ferenc, Olívia
49. hét
December 3.
A fogyatékos emberek világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
2
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 44. héten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapbiztosítás
a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, amelyhez kiegészítő biztosítások is köthetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 19:01
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 18:13
Szomorú látlelet érkezett az árrésstopról: teljsen elszakadt minden a piaci logikáktól és ez nagyon sok milliárd forintba került
Agrárszektor  |  2025. december 3. 18:31
Soha nem látott mélység jöhet a magyar tejiparban