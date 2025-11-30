Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 48. héten, vasárnap

Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 545 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?

A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 545 millió forint volt.

Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap.

A Hatoslottó 48. heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:

7; 9; 11; 21; 28; 34.

További nyeremények:

3 találatos: 2 245 Ft

4 találatos: 5 335 Ft

5 találatos: 263 470 Ft

Ezen a héten (48.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő sorsoláson a főnyeremény várhatóan 600 millió forint lesz.

