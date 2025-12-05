Aláírták a kivitelezői szerződést, így már valóban napok kérdése, hogy megkezdődjön a 2024 szeptemberében leégett Miskolctapolca Barlangfürdő helyreállítása.
Most érkezett! Megszűnhet rengeteg magyar kedvenc streaming szolgáltatója: hamarosan ez lehet helyette
A Netflix exkluzív tárgyalásokat folytat a Warner Bros. Discovery film- és tévéstúdióinak, valamint az HBO Max streamingszolgáltatásának felvásárlásáról, ami alapjaiban változtathatja meg az amerikai szórakoztatóipart.
A Bloomberg értesülései szerint a Netflix és a Warner Bros. Discovery között zajló tárgyalások akár napok alatt megállapodáshoz vezethetnek. A felvásárlásért korábban a Comcast és a Paramount is versenyben volt, utóbbi 27 dolláros részvényenkénti ajánlatot tett a teljes Warner Bros. felvásárlására 60 milliárd dollár értékben, amit azonban elutasítottak.
A Netflix legutóbbi ajánlata részvényenként 28 dollárról szól, és ötmilliárd dolláros meghiúsulási díjat is felajánlott arra az esetre, ha a versenyhatóságok nem hagynák jóvá az ügyletet.
Az ügylet lezárása előtt a Warner Bros. a korábbi terveinek megfelelően leválasztja az anyacégről a kábelcsatornákat, köztük a CNN-t, a TBS-t és a TNT-t is.
A felvásárlás a Netflix számára is történelmi jelentőségű lenne, mivel korábban soha nem hajtott végre ilyen nagyságrendű akvizíciót. Az ügylet révén a világ vezető streamingszolgáltatója egyesülne Hollywood egyik legrégebbi és legnagyobb presztízsű stúdiójával.
A Warner Bros. Discovery azért döntött a példátlan lépés mellett, mert a 2022-es összeolvadás óta részvényárfolyama 25 dollárról 7,5 dollárra zuhant. A felvásárlásból származó tőkebeáramlás segíthet kezelni a vállalat adósságválságát. A szétválás hírére a részvényárfolyam emelkedni kezdett, és a korábbi ajánlatok hatására ismét megközelítette a 25 dollárt.
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (50.) 140 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.
Meglepő listát adott ki Quentin Tarantino: ezek szerinte a XXI. század legjobb filmjei, váratlan címek a rangsorban
Quentin Tarantino Ridley Scott Black Hawk Down című filmjét nevezte meg a 21. század legjobb alkotásának, kiemelve, hogy Scott rendezői teljesítménye a rendkívülin is túlmutat.
Rekordáron kelt el egy egykor az orosz cári családhoz tartozó Fabergé-tojás a londoni Christie's aukciósháznál.
Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk még idén decemberben: közelít az év leglátványosabb meteorraja - Óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk egy éjszaka
Érkezik a Geminidák meteorraj maximuma, amelynek során óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk az év legaktívabb meteorrajától.
Kálloy Molnár Péter színész, aki hétfőn hunyt el rövid lefolyású daganatos betegségben, még novemberben is színpadra lépett.
A kínálatban több mint 20 olyan film szerepel, amely most először érhető el térítésmentesen a platformon.
55 éves korában meghalt Kálloy Molnár Péter.
A jegyértékesítés a bejelentéssel egy időben, december 1-jén déli 12 órakor indult.
Elmondása szerint a 40 milliós fődíjat nem szeretné könnyelműen elkölteni, karrierjét építené belőle és félretenne.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 545 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Kihúzták az Ötöslottó 2025/48. heti nyerőszámait, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Vajon volt ezen a héten telitalálat?
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/48. heti, pénteki nyerőszámait, melyen most nem volt telitalálat.
Itt a Pénzcentrum 2025-ös Boldogságtesztje: töltsd ki, hogy kiderüljön, mennyire boldog nép a magyar
Egy új kutatás keretében ismét arra keressük a választ, hogy milyen tényezők határozzák meg leginkább a hazai lakosság jóllétét és mindennapi elégedettségét.
Kihúzták a Hatoslottó 48. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?
A Disney+ decemberi kínálatában fantasy, dokumentumfilm, koncertfelvétel, animáció és sportközvetítés is helyet kap.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma termékbiztonsági szempontból ellenőrzött népszerű állatfelszereléseket
A SkyShowtime decembertől január végéig sorozat- és filmpremierekkel, valamint ünnepi klasszikusokkal bővíti kínálatát
A Sziget Szervezőiroda üdvözli a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntését, mely szerint a következő tíz évre bérbe adják a szervezőknek
