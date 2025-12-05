2025. december 5. péntek Vilma
Cseh 2023 Csatornát váltok és filmet keresek - streaming - SHOTLISTstream. Kiváló minőségű fotó
Szórakozás

Most érkezett! Megszűnhet rengeteg magyar kedvenc streaming szolgáltatója: hamarosan ez lehet helyette

Pénzcentrum
2025. december 5. 12:45

A Netflix exkluzív tárgyalásokat folytat a Warner Bros. Discovery film- és tévéstúdióinak, valamint az HBO Max streamingszolgáltatásának felvásárlásáról, ami alapjaiban változtathatja meg az amerikai szórakoztatóipart.

A Bloomberg értesülései szerint a Netflix és a Warner Bros. Discovery között zajló tárgyalások akár napok alatt megállapodáshoz vezethetnek. A felvásárlásért korábban a Comcast és a Paramount is versenyben volt, utóbbi 27 dolláros részvényenkénti ajánlatot tett a teljes Warner Bros. felvásárlására 60 milliárd dollár értékben, amit azonban elutasítottak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Netflix legutóbbi ajánlata részvényenként 28 dollárról szól, és ötmilliárd dolláros meghiúsulási díjat is felajánlott arra az esetre, ha a versenyhatóságok nem hagynák jóvá az ügyletet.

Az ügylet lezárása előtt a Warner Bros. a korábbi terveinek megfelelően leválasztja az anyacégről a kábelcsatornákat, köztük a CNN-t, a TBS-t és a TNT-t is.

A felvásárlás a Netflix számára is történelmi jelentőségű lenne, mivel korábban soha nem hajtott végre ilyen nagyságrendű akvizíciót. Az ügylet révén a világ vezető streamingszolgáltatója egyesülne Hollywood egyik legrégebbi és legnagyobb presztízsű stúdiójával.

A Warner Bros. Discovery azért döntött a példátlan lépés mellett, mert a 2022-es összeolvadás óta részvényárfolyama 25 dollárról 7,5 dollárra zuhant. A felvásárlásból származó tőkebeáramlás segíthet kezelni a vállalat adósságválságát. A szétválás hírére a részvényárfolyam emelkedni kezdett, és a korábbi ajánlatok hatására ismét megközelítette a 25 dollárt.
Címlapkép: Getty Images
