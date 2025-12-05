Itt vannak a 2026-os focivébé csoportjai: komoly ellefelet kaptak a spanyolok, angolok

A címvédő argentin válogatott az osztrák, az algériai és az újonc jordán együttessel került azonos csoportba a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Washingtonban rendezett pénteki sorsolásán.

A sport- és művészvilág sztárjainak egész sorát felvonultató eseményen jelen volt Donald Trump amerikai elnök is, aki a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökétől, Gianni Infantinótól az először odaítélt Béke-díjat vehette át.

"Ez az egyik legnagyobb elismerés, ami az életben ért" - jelentette ki Trump, Infantino pedig úgy fogalmazott, a jövő évi futball-világbajnokság lesz a legnagyobb esemény, amit az emberiség valaha látott.

Trump a másik két házigazda vezetőjével együtt még a sorsolás elején is szerepet kapott, ugyanis Mark Carney kanadai miniszterelnökkel és Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel az a megtiszteltetés érte, hogy saját hazájának válogatottját kihúzhatta, mivel az már a sorsolás előtt biztos volt, hogy a három rendező ország közül Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok pedig a D csoportban szerepel.

Az országvezetőket aztán a tengerentúli négy nagy profi liga egy-egy világsztárja váltotta. Az amerikaifutballban (NFL) rekorderként hétszeres bajnok Tom Brady az első, a kosárlabdában (NBA) négyszeres bajnokként a sportági Hírességek Csarnokába választott Shaquille O’Neal a második, a baseballban (MLB) hétszeres All Star-válogatott Aaron Judge a harmadik, míg a jégkorong sportágban (NHL) a minden idők legjobbjának tartott kanadai Wayne Gretzky a negyedik kalapban lévő csapatokat húzta ki.

A kezük nyomán igazán érdekes és pikáns párharcok is kialakultak a csoportokban. A C-ben például az ötszörös világbajnok brazilok megküzdenek a legutóbb első afrikai válogatottként elődöntős marokkói csapattal.

A H-ban két korábbi vb-győztes is összecsap egymással a spanyol és az uruguayi együttes révén, míg az I jelű négyesben a kétszeres világbajnok, legutóbb ezüstérmes franciák találkoznak a selejtezők során rendkívül meggyőző norvég gárdával, továbbá Szenegállal, amely a 2002-es vb nyitómeccsén bombameglepetésre legyőzte az akkor címvédő Kékeket. Az L csoportban is lesz rangadó a 2018-ban ezüst-, 2022-ben bronzérmes Horvátország és az előző két Európa-bajnokságon döntős Anglia között.

A házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó válogatottja az első kalapban volt, a további 39, már biztos résztvevő együttest pedig a világranglista alapján sorolták a négy, egyenként 12 csapatos kalapba. Az európai pótselejtező négy továbbjutó alakulata és az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba kapott besorolást.

Az első kalap csapatait nem teljesen véletlenszerűen sorsolták, mivel a világranglistán első Spanyolország ellentétes ágra került a második Argentínával, a harmadik Franciaország pedig a negyedik Angliával, azaz amennyiben ez a négy a válogatott megnyeri a csoportját, az elődöntő előtt nem találkozhat egymással. Szintén alapelv volt, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve az európaiból, mivel azt 16 együttes képviseli a vb-n.

A színpompás eseményen a sorsolást Rio Ferdinand, az angol válogatott egykori csapatkapitánya vezette Samantha Johnson díjnyertes műsorvezetővel. De nem csak világhírű sportolók léptek színpadra, ugyanis Heidi Klum német szupermodell és színésznő, valamint Kevin Hart amerikai színész és humorista volt az est házigazdája, de a programban szerepet kapott Andrea Bocelli olasz tenorista, valamint bemutatta a vb dalát Robbie Williams és Nicole Scherzinger, a showműsor végén pedig a Village People zenélt.

A június 11-én kezdődő esemény 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban.

A nemzetközi szövetség (FIFA) ígérete szerint a helyszínbeosztás és a pontos kezdési időpontok szombatra készülnek el. A nyitómérkőzést - akárcsak a 2010-es, dél-afrikai viadalon - a társházigazda Mexikó vívja a Dél-afrikai Köztársaság válogatottjával a mexikóvárosi Azték Stadionban, amely otthont adott az 1970-es és 1986-os vb-döntőnek is.

A 2026-os labdarúgó-vb csoportbeosztása:

A csoport:

Mexikó

Koreai Köztársaság

Dél-afrikai Köztársaság

Dánia/Észak-Macedónia/Írország/Csehország

B csoport:

Kanada

Svájc

Katar

Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina

C csoport:

Brazília

Marokkó

Skócia

Haiti

D csoport:

Egyesült Államok

Ausztrália

Paraguay

Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó

E csoport:

Németország

Ecuador

Elefántcsontpart

Curacao

F csoport:

Hollandia

Japán

Tunézia

Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia

G csoport:

Belgium

Irán

Egyiptom

Új-Zéland

H csoport:

Spanyolország

Uruguay

Szaúd-Arábia

Zöld-foki Köztársaság

I csoport:

Franciaország

Szenegál

Norvégia

Irak/Bolívia/Suriname

J csoport:

Argentína

Ausztria

Algéria

Jordánia

K csoport:

Portugália

Kolumbia

Üzbegisztán

Kongói DK/Új-Kaledónia/Jamaica

L csoport: