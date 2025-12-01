2025. december 1. hétfő Elza
2 °C Budapest
Video on demand menu on a smart TV screen, entertainment and movies concept
Szórakozás

Óriási akciót hirdetett ez a streamingplatform: több mint 100 film lesz ingyen nézhető 1 hónapig

Pénzcentrum
2025. december 1. 19:15

A Filmio streamingplatform december 1-től január 6-ig 130 magyar filmet tesz ingyenesen elérhetővé a 130 éves mozi évfordulója alkalmából.

A Nemzeti Filmintézet ötéves streamingplatformja, a Filmio idén is folytatja hagyományos év végi akcióját, amelynek keretében öt héten át, adventtől vízkeresztig ingyenesen nézhetők klasszikus és kortárs magyar filmalkotások.

A kínálatban több mint 20 olyan film szerepel, amely most először érhető el térítésmentesen a platformon. Ezek között található a teljes Hunyadi-sorozat, a Roncsfilm, A Viszkis, valamint a Hugó, a víziló című klasszikus rajzfilm is.

Az idei válogatás tiszteleg a 100 éve született Makk Károly, Darvas Iván és Kállai Ferenc, illetve a 90 éve született Törőcsik Mari előtt. Az érdeklődők megtekinthetik többek között a Szerelem, a Ház a sziklák alatt és A tanú című filmeket is.

A klasszikus magyar filmkínálatból ingyenesen elérhetők lesznek olyan népszerű alkotások, mint a Liliomfi, A tizedes meg a többiek, A Pogány Madonna, a Dögkeselyű és a Csapd le csacsi!

A kortárs filmek közül az ingyenes kínálatban szerepel Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas Testről és lélekről című alkotása, valamint Nemes Jeles László Oscar-díjas Saul fia is. A dokumentumfilmek kedvelői olyan alkotásokat nézhetnek meg, mint az Aranycsapat vagy a Made in England: Powell és Pressburger filmjei.

A gyerekek számára is gazdag a kínálat: olyan meseklasszikusok érhetők el, mint a Hugó, a víziló, Az erdő kapitánya, a Szaffi vagy a Macskafogó című animációs akció-vígjáték.
Címlapkép: Getty Images
