Óriási akciót hirdetett ez a streamingplatform: több mint 100 film lesz ingyen nézhető 1 hónapig
A Filmio streamingplatform december 1-től január 6-ig 130 magyar filmet tesz ingyenesen elérhetővé a 130 éves mozi évfordulója alkalmából.
A Nemzeti Filmintézet ötéves streamingplatformja, a Filmio idén is folytatja hagyományos év végi akcióját, amelynek keretében öt héten át, adventtől vízkeresztig ingyenesen nézhetők klasszikus és kortárs magyar filmalkotások.
A kínálatban több mint 20 olyan film szerepel, amely most először érhető el térítésmentesen a platformon. Ezek között található a teljes Hunyadi-sorozat, a Roncsfilm, A Viszkis, valamint a Hugó, a víziló című klasszikus rajzfilm is.
Az idei válogatás tiszteleg a 100 éve született Makk Károly, Darvas Iván és Kállai Ferenc, illetve a 90 éve született Törőcsik Mari előtt. Az érdeklődők megtekinthetik többek között a Szerelem, a Ház a sziklák alatt és A tanú című filmeket is.
A klasszikus magyar filmkínálatból ingyenesen elérhetők lesznek olyan népszerű alkotások, mint a Liliomfi, A tizedes meg a többiek, A Pogány Madonna, a Dögkeselyű és a Csapd le csacsi!
A kortárs filmek közül az ingyenes kínálatban szerepel Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas Testről és lélekről című alkotása, valamint Nemes Jeles László Oscar-díjas Saul fia is. A dokumentumfilmek kedvelői olyan alkotásokat nézhetnek meg, mint az Aranycsapat vagy a Made in England: Powell és Pressburger filmjei.
A gyerekek számára is gazdag a kínálat: olyan meseklasszikusok érhetők el, mint a Hugó, a víziló, Az erdő kapitánya, a Szaffi vagy a Macskafogó című animációs akció-vígjáték.
A jegyértékesítés a bejelentéssel egy időben, december 1-jén déli 12 órakor indult.
Elmondása szerint a 40 milliós fődíjat nem szeretné könnyelműen elkölteni, karrierjét építené belőle és félretenne.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 545 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Kihúzták az Ötöslottó 2025/48. heti nyerőszámait, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Vajon volt ezen a héten telitalálat?
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/48. heti, pénteki nyerőszámait, melyen most nem volt telitalálat.
Kihúzták a Hatoslottó 48. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?
A Disney+ decemberi kínálatában fantasy, dokumentumfilm, koncertfelvétel, animáció és sportközvetítés is helyet kap.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma termékbiztonsági szempontból ellenőrzött népszerű állatfelszereléseket
A SkyShowtime decembertől január végéig sorozat- és filmpremierekkel, valamint ünnepi klasszikusokkal bővíti kínálatát
A Sziget Szervezőiroda üdvözli a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntését, mely szerint a következő tíz évre bérbe adják a szervezőknek
Stohl András őszintén beszélt az alkoholfüggőséggel kapcsolatos küzdelmeiről és a szakmai segítség fontosságáról.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/48. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Ilyen árverés még nem volt Magyarországon: elképesztő kép kerül kalapács alá, vajon mennyiért kel el?
Magyarország aukciós történetében először lehet bitcoinnal is fizetni egy jelentős művészeti árverésen.
Az Európai Parlament szerdán elfogadott nem jogalkotási jelentésében európai uniós szinten egységesen 16 évben határozná meg a közösségimédia-platformok korhatárát.
Két ausztrál tinédzser alkotmányjogi kifogást emelt az országban bevezetendő, 16 év alattiakat érintő közösségimédia-tilalom ellen.
A Warner Music Group (WMG) megállapodást kötött a Suno mesterséges intelligencia startuppal, amelyet korábban beperelt.
Győzike IQ-tesztjével tér vissza a tévébe a legendás vetélkedő: ekkor kerül műsorra, Kasza Tibi foja vezetni
Decemberben visszatér a TV2 nagyszabású, IQ-alapú vetélkedője. Gáspár Győző is a sztárvendégek között.
